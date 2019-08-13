1 отзыв оставили туристы

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Кольцо каналов: открыть настоящий Амстердам

Получить удовольствие от познавательной прогулки по Северной Венеции в стороне от туристических толп

5
1 отзыв
Anastasia
Anastasia – представитель из Амстердама
Мы придумали этот маршрут, чтобы уберечь вас от необходимости выкраивать момент для фото, стоять в очередях за амстердамскими вкусностями и безуспешно искать столик в кафе.

Вы прикоснетесь к аутентичной старине, откроете тайны, спрятанные на берегах каналов, и побываете в самых атмосферных местах столицы ⭐️.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • От €182 за экскурсию

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Кольцо каналов: открыть настоящий Амстердам
Кольцо каналов: открыть настоящий Амстердам

Что вас ожидает

Увидеть Амстердам и потерять голову, как Петр I
На прогулке 👣 по Грахтенгольдеру вы увидите знаменитую сеть больших и маленьких водных артерий (Пивной канал, Ньиве Спигелграхт и другие), благодаря которым город 🏙️ прозвали Северной Венецией. Осматривая старинные домики XVII века, Rode Hoed и Бартолотти, а также дворцы богатых купцов, адмиралов, банкиров и работорговцев, среди которых здание Феликс Меритис, вы услышите таинственные рассказы о людях, творивших здесь не только историю 📖 страны, но и — без преувеличений — мира, в целом. Кроме того, мы покажем склады с яркими нарядными ставнями, Тощий мост — Магере-Брюг, мелькавший в саге о Джеймсе Бонде, секретные часовни и самый красивый протестантский собор города. Будут истории из жизни живописной улицы Радхейзстрат, симпатичного района «9 улиц» и печально известного дома Анны Франк.

Погружение в атмосферу
Вы подслушаете сплетни жителей Золотой излучины, узнаете, где собирались передовые философы планеты и что предпочитали пить, есть и курить. Научитесь определять возраст дома по фасаду и грамотно топить велосипеды. Побываете на Площади Лейдсеплейн с одним из самых знаменитых кофешопов. Зайдете в лавочки и дворики со всякой всячиной — дизайнерские, книжные, с изысканными сырами со всего света или сигарами, королевскими шляпами или музыкальными инструментами. А еще заглянете в окна (делать это здесь можно и нужно!), чтобы рассмотреть потрясающую лепнину, роспись плафонов, старинные зеркала в позолоченных рамах и современные арт-объекты. И, конечно, выпьете кофе или вина, сидя за столиком среди вьющихся роз и высоких крылечек на берегу канала, чтобы почувствовать себя по-амстердамски счастливыми!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
  • Мы можем дополнительно сходить с вами в потрясающий Музей 🖼 истории каналов или портретную галерею XVIII века
  • Эту экскурсию ⛳ мы также можем провести в формате прогулки на частном кораблике
  • В стоимость экскурсии 🧭 включен туристический налог — 1, 5€/чел
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Кольцо каналов: открыть настоящий Амстердам
Кольцо каналов: открыть настоящий Амстердам
Кольцо каналов: открыть настоящий Амстердам
Кольцо каналов: открыть настоящий Амстердам
Кольцо каналов: открыть настоящий Амстердам
Кольцо каналов: открыть настоящий Амстердам
Кольцо каналов: открыть настоящий Амстердам
Кольцо каналов: открыть настоящий Амстердам
Кольцо каналов: открыть настоящий Амстердам
Кольцо каналов: открыть настоящий Амстердам
Кольцо каналов: открыть настоящий Амстердам
Кольцо каналов: открыть настоящий Амстердам
Кольцо каналов: открыть настоящий Амстердам
Кольцо каналов: открыть настоящий Амстердам
Кольцо каналов: открыть настоящий Амстердам
Кольцо каналов: открыть настоящий Амстердам
Кольцо каналов: открыть настоящий Амстердам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Anastasia
Anastasia
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые так же, как и мы, неравнодушны к Голландии и готовы рассказывать о ней с утра до ночи. Мы любим гулять и находить необычные места, дома, дворики, магазины, скульптуры, граффити и прочее, все то, что люди обычно не замечают и пробегают мимо. Я думаю, что именно поэтому мы уже знаем много того, о чем не пишут в путеводителях. Были бы рады показать вам все это, чтобы вы тоже смогли ощутить такие же радостные эмоции.
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1 отзыв оставили туристы

13 августа 2019
Экскурсия очень понравилась. Великолепно прогулялись по каналам с гидом Сашей. Всем очень рекомендую. Вы получите огромное удовольствие от экскурсси

Anastasia проводит ещё 6 экскурсий

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