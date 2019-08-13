1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Увидеть Амстердам и потерять голову, как Петр I

На прогулке 👣 по Грахтенгольдеру вы увидите знаменитую сеть больших и маленьких водных артерий (Пивной канал, Ньиве Спигелграхт и другие), благодаря которым город 🏙️ прозвали Северной Венецией. Осматривая старинные домики XVII века, Rode Hoed и Бартолотти, а также дворцы богатых купцов, адмиралов, банкиров и работорговцев, среди которых здание Феликс Меритис, вы услышите таинственные рассказы о людях, творивших здесь не только историю 📖 страны, но и — без преувеличений — мира, в целом. Кроме того, мы покажем склады с яркими нарядными ставнями, Тощий мост — Магере-Брюг, мелькавший в саге о Джеймсе Бонде, секретные часовни и самый красивый протестантский собор города. Будут истории из жизни живописной улицы Радхейзстрат, симпатичного района «9 улиц» и печально известного дома Анны Франк.

Погружение в атмосферу

Вы подслушаете сплетни жителей Золотой излучины, узнаете, где собирались передовые философы планеты и что предпочитали пить, есть и курить. Научитесь определять возраст дома по фасаду и грамотно топить велосипеды. Побываете на Площади Лейдсеплейн с одним из самых знаменитых кофешопов. Зайдете в лавочки и дворики со всякой всячиной — дизайнерские, книжные, с изысканными сырами со всего света или сигарами, королевскими шляпами или музыкальными инструментами. А еще заглянете в окна (делать это здесь можно и нужно!), чтобы рассмотреть потрясающую лепнину, роспись плафонов, старинные зеркала в позолоченных рамах и современные арт-объекты. И, конечно, выпьете кофе или вина, сидя за столиком среди вьющихся роз и высоких крылечек на берегу канала, чтобы почувствовать себя по-амстердамски счастливыми!

Организационные детали