1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Истории Амстердама: путешествие от Больших каналов до Йордаана
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Амстердаму, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Площадь Дам (Dam)
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от €280 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Дружеская велопрогулка по атмосферным местам Амстердама
Забудьте о туристических автобусах и прокатитесь по Амстердаму на велосипеде, ощутив дух свободы и приключений
Начало: На Центральном вокзале
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Амстердам: Путешествие по страницам истории и архитектуры
Погрузитесь в удивительный мир Амстердама, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса28 марта 2024Замечательная Зара! Прекрасный легкий формат, когда гид умеет обратить внимание на интереснейшие детали, которые ты просто пройдешь мимо и не задумаешься, а там целая история скрыта!! Очень довольны экскурсией! Прекрасный гид!
- IIgor10 марта 2024Лена - потрясающий гид! Невероятно увлекательная экскурсия прошла на одном дыхании! Узнали много новых и интересных фактов и увидели множество неизведанных уголков сказочного, уютного города! Огромное спасибо Вам за это наслаждение, Лена!
- ССергей17 ноября 2023Огромное спасибо Елене! Прекрасная 4-х часовая экскурсия. Елена показала и рассказала очень интересные места, не перегружая историческими датами. Очень позитивный и харизматичный гид. Рекомендую всем от всей души
- ААнастасия7 октября 2023Прилетали в Амстердам на сутки, заказали экскурсию день в день. Зара согласилась провести нам экскурсию и через час мы уже
- KKravchenko27 ноября 2022Спасибо, Лена. Было чудесно, интересно, красиво.
- ТТатьяна22 июля 2019Экскурсия отличная, одинаково интересная для детей и взрослых. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Монастырь бегинок»
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