Монастырь бегинок – экскурсии в Амстердаме

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастырь бегинок» в Амстердаме на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Истории Амстердама: от Больших каналов до Йордаана
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
27 отзывов
Истории Амстердама: путешествие от Больших каналов до Йордаана
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Амстердаму, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Площадь Дам (Dam)
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 280 за всё до 5 чел.
Дружеская велопрогулка по Амстердаму
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Дружеская велопрогулка по атмосферным местам Амстердама
Забудьте о туристических автобусах и прокатитесь по Амстердаму на велосипеде, ощутив дух свободы и приключений
Начало: На Центральном вокзале
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
150 за всё до 4 чел.
Амстердам: мировой бестселлер
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Амстердам: Путешествие по страницам истории и архитектуры
Погрузитесь в удивительный мир Амстердама, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    28 марта 2024
    Дружеская велопрогулка по Амстердаму
    Замечательная Зара! Прекрасный легкий формат, когда гид умеет обратить внимание на интереснейшие детали, которые ты просто пройдешь мимо и не задумаешься, а там целая история скрыта!! Очень довольны экскурсией! Прекрасный гид!
  • I
    Igor
    10 марта 2024
    Истории Амстердама: от Больших каналов до Йордаана
    Лена - потрясающий гид! Невероятно увлекательная экскурсия прошла на одном дыхании! Узнали много новых и интересных фактов и увидели множество неизведанных уголков сказочного, уютного города! Огромное спасибо Вам за это наслаждение, Лена!
  • С
    Сергей
    17 ноября 2023
    Истории Амстердама: от Больших каналов до Йордаана
    Огромное спасибо Елене! Прекрасная 4-х часовая экскурсия. Елена показала и рассказала очень интересные места, не перегружая историческими датами. Очень позитивный и харизматичный гид. Рекомендую всем от всей души
  • А
    Анастасия
    7 октября 2023
    Дружеская велопрогулка по Амстердаму
    Прилетали в Амстердам на сутки, заказали экскурсию день в день. Зара согласилась провести нам экскурсию и через час мы уже
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    встретились. Кому хочется интересную, дружескую экскурсию с крутыми, популярными локациями, попробовать местное пиво, побыть в атмосфере, в которой живую жители Амстердама, ощутить атмосферу непринуждённости - рекомендую. Лайк 👍🏻 Зара, спасибо за экскурсию, рекомендации по местной кухне и фотографии 😊

    Прилетали в Амстердам на сутки, заказали экскурсию день в день. Зара согласилась провести нам экскурсию иПрилетали в Амстердам на сутки, заказали экскурсию день в день. Зара согласилась провести нам экскурсию иПрилетали в Амстердам на сутки, заказали экскурсию день в день. Зара согласилась провести нам экскурсию и
  • K
    Kravchenko
    27 ноября 2022
    Истории Амстердама: от Больших каналов до Йордаана
    Спасибо, Лена. Было чудесно, интересно, красиво.
  • Т
    Татьяна
    22 июля 2019
    Дружеская велопрогулка по Амстердаму
    Экскурсия отличная, одинаково интересная для детей и взрослых. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Монастырь бегинок»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Истории Амстердама: от Больших каналов до Йордаана
  2. Дружеская велопрогулка по Амстердаму
  3. Амстердам: мировой бестселлер
Какие места ещё посмотреть в Амстердаме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Дам
  3. Квартал красных фонарей
  4. Королевский дворец
  5. Набережная
  6. Эдам
  7. Рейксмузеум
  8. Музей Ван Гога
  9. Кёкенхоф
  10. Развод мостов
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в июне 2024
Сейчас в Амстердаме в категории "Монастырь бегинок" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 280. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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