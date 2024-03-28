Л Лариса Дружеская велопрогулка по Амстердаму Замечательная Зара! Прекрасный легкий формат, когда гид умеет обратить внимание на интереснейшие детали, которые ты просто пройдешь мимо и не задумаешься, а там целая история скрыта!! Очень довольны экскурсией! Прекрасный гид!

I Igor Истории Амстердама: от Больших каналов до Йордаана Лена - потрясающий гид! Невероятно увлекательная экскурсия прошла на одном дыхании! Узнали много новых и интересных фактов и увидели множество неизведанных уголков сказочного, уютного города! Огромное спасибо Вам за это наслаждение, Лена!

С Сергей Истории Амстердама: от Больших каналов до Йордаана Огромное спасибо Елене! Прекрасная 4-х часовая экскурсия. Елена показала и рассказала очень интересные места, не перегружая историческими датами. Очень позитивный и харизматичный гид. Рекомендую всем от всей души

А Анастасия Дружеская велопрогулка по Амстердаму читать дальше встретились. Кому хочется интересную, дружескую экскурсию с крутыми, популярными локациями, попробовать местное пиво, побыть в атмосфере, в которой живую жители Амстердама, ощутить атмосферу непринуждённости - рекомендую. Лайк 👍🏻 Зара, спасибо за экскурсию, рекомендации по местной кухне и фотографии 😊 Прилетали в Амстердам на сутки, заказали экскурсию день в день. Зара согласилась провести нам экскурсию и через час мы уже

K Kravchenko Истории Амстердама: от Больших каналов до Йордаана Спасибо, Лена. Было чудесно, интересно, красиво.