Обзорная экскурсия по Абу-Даби

Абу-Даби - величественная столица Арабских Эмиратов

Абу-Даби — величественная столица Арабских Эмиратов.

Наравне с Дубай, это один из самых красивых городов восточных стран.

Сравнительно недавно он был всего лишь поселением арабов, которые жили в ветхих хижинах.

Сегодня это богатая, роскошная столица с современной архитектурой, величественными минаретами мечетей, стройными небоскребами и обильно цветущими садами, зелеными местами отдыха и парками.
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
Обзорная экскурсия по Абу-Даби

Что вы увидите 🤩

  • Алдар
  • Мечеть им. Шейха Заеда
  • Ворота Столицы
  • Выставочный центh
  • Дворец принца Абу-Даби
  • Резиденцию Шейха Халифы
  • Эмирейтс Палас
  • Набережную
  • Иттихат Тауэрс
  • Мангровые заросли
  • Деревню наследия
  • Остров Яс
Обзорная экскурсия по Абу-Даби — лучший способ познакомиться со столицей и увидеть главные достопримечательности всего за один день.

Экскурсионное путешествие по Абу-Даби включает:

  • Алдар — необычное здание круглой формы;
  • Мечеть им. Шейха Заеда — самую известную достопримечательность столицы;
  • Ворота Столицы — старейшее сооружение, стоящее под углом 18°, благодаря чему оно включено в книгу рекордов Гиннеса;
  • Выставочный центр;
  • Дворец принца Абу-Даби;
  • Резиденцию Шейха Халифы;
  • Эмирейтс Палас — красивейшую гостиницу (по возможности). Это современный дворец, оформленный в лучших традициях арабской культуры. Самое вкусное угощение отеля — золотые пирожные с каппучино;
  • Набережную;
  • Иттихат Тауэрс;
  • Мангровые заросли;
  • Деревню наследия;
  • Остров Яс.

Дополнительные возможности:

  • Посещение Лувра Абу Даби (+100 долларов/2 человека).

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Стандартное предложение
$440

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Вода
  • Для девушек предоставляю свои красивые абаи
Что не входит
  • Обед
  • Посещение Лувра Абу Даби (+100 долларов/2 человека).
Место начала и завершения
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Наталья М.
Наталья М.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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