Обзорная экскурсия по Абу-Даби — лучший способ познакомиться со столицей и увидеть главные достопримечательности всего за один день.
Экскурсионное путешествие по Абу-Даби включает:
- Алдар — необычное здание круглой формы;
- Мечеть им. Шейха Заеда — самую известную достопримечательность столицы;
- Ворота Столицы — старейшее сооружение, стоящее под углом 18°, благодаря чему оно включено в книгу рекордов Гиннеса;
- Выставочный центр;
- Дворец принца Абу-Даби;
- Резиденцию Шейха Халифы;
- Эмирейтс Палас — красивейшую гостиницу (по возможности). Это современный дворец, оформленный в лучших традициях арабской культуры. Самое вкусное угощение отеля — золотые пирожные с каппучино;
- Набережную;
- Иттихат Тауэрс;
- Мангровые заросли;
- Деревню наследия;
- Остров Яс.
Дополнительные возможности:
- Посещение Лувра Абу Даби (+100 долларов/2 человека).