Абу-Даби — величественная столица Арабских Эмиратов.



Наравне с Дубай, это один из самых красивых городов восточных стран.



Сравнительно недавно он был всего лишь поселением арабов, которые жили в ветхих хижинах.



Сегодня это богатая, роскошная столица с современной архитектурой, величественными минаретами мечетей, стройными небоскребами и обильно цветущими садами, зелеными местами отдыха и парками.