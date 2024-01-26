Откройте для себя всю многогранность Арабских Эмиратов в рамках нашего захватывающего тура по пяти эмиратам! От оживленных городов и культурных богатств до живописных пляжей и природных чудес – этот маршрут предоставит вам уникальную возможность окунуться в разнообразие и красоту страны, даже при ограниченном времени.

Описание

Шарджа В первом эмирате по нашему маршруту вы осмотрите впечатляющую Мечеть короля Фейсала и Лунную мечеть, прогуляетесь по Восточному базару и просторной набережной Корниш, а также увидите единственную православную церковь на территории ОАЭ – Церковь Апостола Филиппа. Аджман Здесь вы посетите заповедник Аль-Зора – охраняемый природный уголок с уникальной флорой и фауной. Мангровые деревья, бирюзовые бухты, песчаные пляжи и более 50 видов птиц, включая розового фламинго – ждут вас! Умм-эль-Кувейн Этот спокойный и несколько провинциальный эмират расположен на живописном побережье, с лагунами и заливами. Здесь вы увидите эффектный отель Пальма Бич Резорт и Форт Умм-эль-Кувейн, осмотрите экспонаты Исторического музея и старую резиденцию шейха. Рас-эль-Хайма Прибыв в самый северный из эмиратов, мы с вами сделаем фотопаузу у верблюжьей фермы и увидим впечатляющие красные пески. Фуджейра И, наконец, в одном из самых живописных и зеленых эмиратов вы увидите самую древнюю мечеть на территории ОАЭ – Мечеть Аль-Бидия, водопад Хаур-Факкан и каньон Вади Шиз.