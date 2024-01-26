5 эмиратов за один день

Индивидуальный трансфер в Дубае
Откройте для себя всю многогранность Арабских Эмиратов в рамках нашего захватывающего тура по пяти эмиратам! От оживленных городов и культурных богатств до живописных пляжей и природных чудес – этот маршрут предоставит вам уникальную возможность окунуться в разнообразие и красоту страны, даже при ограниченном времени.
5 эмиратов за один день
5 эмиратов за один день
5 эмиратов за один день
Ближайшие даты:
26
янв
27
янв
28
янв
29
янв
30
янв
31
янв
1
фев
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даты

Что вас ожидает:

  • Шарджа:
  • Мечеть короля Фейсала
  • Лунная мечеть
  • Восточный базар
  • Набережная Корниш
  • Монумент воссоединения
  • Церковь Апостола Филиппа
  • Аджман:
  • Природный заповедник Аль-Зора
  • Умм-эль-Кувейн:
  • Отель Пальма Бич Резорт
  • Форт Умм-эль-Кувейн
  • Рас-эль-Хайма:
  • Верблюжья ферма
  • Фуджейра:
  • Мечеть Аль-Бидия
  • Водопад Хаур-Факкан
  • Каньон Вади Шиз

Описание

Шарджа В первом эмирате по нашему маршруту вы осмотрите впечатляющую Мечеть короля Фейсала и Лунную мечеть, прогуляетесь по Восточному базару и просторной набережной Корниш, а также увидите единственную православную церковь на территории ОАЭ – Церковь Апостола Филиппа. Аджман Здесь вы посетите заповедник Аль-Зора – охраняемый природный уголок с уникальной флорой и фауной. Мангровые деревья, бирюзовые бухты, песчаные пляжи и более 50 видов птиц, включая розового фламинго – ждут вас! Умм-эль-Кувейн Этот спокойный и несколько провинциальный эмират расположен на живописном побережье, с лагунами и заливами. Здесь вы увидите эффектный отель Пальма Бич Резорт и Форт Умм-эль-Кувейн, осмотрите экспонаты Исторического музея и старую резиденцию шейха. Рас-эль-Хайма Прибыв в самый северный из эмиратов, мы с вами сделаем фотопаузу у верблюжьей фермы и увидим впечатляющие красные пески. Фуджейра И, наконец, в одном из самых живописных и зеленых эмиратов вы увидите самую древнюю мечеть на территории ОАЭ – Мечеть Аль-Бидия, водопад Хаур-Факкан и каньон Вади Шиз.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер (комфортабельный автомобиль)
Что не входит
  • Питание
  • Билеты
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Дубае
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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