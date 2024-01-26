Откройте для себя всю многогранность Арабских Эмиратов в рамках нашего захватывающего тура по пяти эмиратам! От оживленных городов и культурных богатств до живописных пляжей и природных чудес – этот маршрут предоставит вам уникальную возможность окунуться в разнообразие и красоту страны, даже при ограниченном времени.
Ближайшие даты:
26
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27
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28
янв
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янв
янв
30
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Шарджа:
- Мечеть короля Фейсала
- Лунная мечеть
- Восточный базар
- Набережная Корниш
- Монумент воссоединения
- Церковь Апостола Филиппа
- Аджман:
- Природный заповедник Аль-Зора
- Умм-эль-Кувейн:
- Отель Пальма Бич Резорт
- Форт Умм-эль-Кувейн
- Рас-эль-Хайма:
- Верблюжья ферма
- Фуджейра:
- Мечеть Аль-Бидия
- Водопад Хаур-Факкан
- Каньон Вади Шиз
Описание
Шарджа В первом эмирате по нашему маршруту вы осмотрите впечатляющую Мечеть короля Фейсала и Лунную мечеть, прогуляетесь по Восточному базару и просторной набережной Корниш, а также увидите единственную православную церковь на территории ОАЭ – Церковь Апостола Филиппа. Аджман Здесь вы посетите заповедник Аль-Зора – охраняемый природный уголок с уникальной флорой и фауной. Мангровые деревья, бирюзовые бухты, песчаные пляжи и более 50 видов птиц, включая розового фламинго – ждут вас! Умм-эль-Кувейн Этот спокойный и несколько провинциальный эмират расположен на живописном побережье, с лагунами и заливами. Здесь вы увидите эффектный отель Пальма Бич Резорт и Форт Умм-эль-Кувейн, осмотрите экспонаты Исторического музея и старую резиденцию шейха. Рас-эль-Хайма Прибыв в самый северный из эмиратов, мы с вами сделаем фотопаузу у верблюжьей фермы и увидим впечатляющие красные пески. Фуджейра И, наконец, в одном из самых живописных и зеленых эмиратов вы увидите самую древнюю мечеть на территории ОАЭ – Мечеть Аль-Бидия, водопад Хаур-Факкан и каньон Вади Шиз.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер (комфортабельный автомобиль)
- Что не входит
- Питание
- Билеты
- Место начала и завершения?
- Ваше место пребывания в Дубае
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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