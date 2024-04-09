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сам полет. Корзина шара разделена на 4 секции, в каждой будет 4-5 человек, но всё достаточно комфортно и никто не мешает друг другу. В воздухе находитесь примерно час, увидите газелей и верблюдов. Внедорожники заберут вас прямо из пустыни возле места приземления, а потом отвезут на завтрак - очень достойный шведский стол. На мой взгляд, если хочется побывать в пустыне Эмиратов, то данная экскурсия подходит намного лучше, чем пресловутое "сафари". Здесь нет лишнего ожидания, время проходит незаметно.