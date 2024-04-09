4.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Полёт на воздушном шаре в пустыне Дубая
Полюбоваться бескрайними песками на рассвете, а после отдохнуть в бедуинской деревне
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:00
19 ноя в 04:00
20 ноя в 04:00
$350 за человека
1 час
Водная прогулка
Дубайское утро: полёт на воздушном шаре, завтрак и верблюды
Подняться высоко в небо, чтобы встретить рассвет, и покататься на корабле пустыни
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00
19 ноя в 05:00
20 ноя в 05:00
$320 за человека
6.5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Полёт на воздушном шаре в Дубае
Полюбоваться дюнами с высоты птичьего полёта, побывать в лагере бедуинов и покататься на верблюде
18 ноя в 04:00
19 ноя в 04:00
от $1 155 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр9 апреля 2024Великолепная организация: водитель забирает из отеля, дорога до пустыни занимает около часа, далее при вас накачиваются воздухом шары и начинается
- ССергей13 марта 2024Полёт на воздушном шаре собственно экскурсией не является. На экскурсии присутствовал водитель, который плохо говорил по-английски, и пилот воздушного шара,
- ЛЛэйла31 декабря 2023Благодарим за интересную и захватывающую экскурсию! Нам все очень понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Воздушный шар»
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