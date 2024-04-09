Воздушный шар – экскурсии в Дубае

Найдено 3 экскурсии в категории «Воздушный шар» в Дубае на русском языке, цены от $320. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Полёт на воздушном шаре в пустыне Дубая
На верблюдах
На воздушном шаре
9 отзывов
4.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Полёт на воздушном шаре в пустыне Дубая
Полюбоваться бескрайними песками на рассвете, а после отдохнуть в бедуинской деревне
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:00
19 ноя в 04:00
20 ноя в 04:00
$350 за человека
Дубайское утро: полёт на воздушном шаре, завтрак и верблюды
На машине
На верблюдах
На воздушном шаре
1 час
Водная прогулка
Дубайское утро: полёт на воздушном шаре, завтрак и верблюды
Подняться высоко в небо, чтобы встретить рассвет, и покататься на корабле пустыни
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00
19 ноя в 05:00
20 ноя в 05:00
$320 за человека
Полёт на воздушном шаре в Дубае
На машине
На верблюдах
На воздушном шаре
6.5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Полёт на воздушном шаре в Дубае
Полюбоваться дюнами с высоты птичьего полёта, побывать в лагере бедуинов и покататься на верблюде
18 ноя в 04:00
19 ноя в 04:00
от $1 155 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    9 апреля 2024
    Полёт на воздушном шаре в пустыне Дубая
    Великолепная организация: водитель забирает из отеля, дорога до пустыни занимает около часа, далее при вас накачиваются воздухом шары и начинается
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    сам полет. Корзина шара разделена на 4 секции, в каждой будет 4-5 человек, но всё достаточно комфортно и никто не мешает друг другу. В воздухе находитесь примерно час, увидите газелей и верблюдов. Внедорожники заберут вас прямо из пустыни возле места приземления, а потом отвезут на завтрак - очень достойный шведский стол. На мой взгляд, если хочется побывать в пустыне Эмиратов, то данная экскурсия подходит намного лучше, чем пресловутое "сафари". Здесь нет лишнего ожидания, время проходит незаметно.

  • С
    Сергей
    13 марта 2024
    Полёт на воздушном шаре в пустыне Дубая
    Полёт на воздушном шаре собственно экскурсией не является. На экскурсии присутствовал водитель, который плохо говорил по-английски, и пилот воздушного шара,
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    который хорошо говорил по-английски. Однако, второй являлся оператором воздушного шара, но не экскурсоводом. Тур проводился сторонней компанией, которых на месте полётов несколько. Впечатления положительные. Оценка собственно мероприятия отличная. В то же время перевозка на площадку и обратно не оптимальная. Из шести часов экскурсии почти четыре я провёл в дороге.

  • Л
    Лэйла
    31 декабря 2023
    Полёт на воздушном шаре в пустыне Дубая
    Благодарим за интересную и захватывающую экскурсию! Нам все очень понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Воздушный шар»

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  2. Бурдж-Халифа
  3. Пальма Джумейра
  4. Самое главное
  5. Дубай молл
  6. Отель Парус
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Атлантис
  10. Мечеть Джумейра
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в ноябре 2024
Сейчас в Дубае в категории "Воздушный шар" можно забронировать 3 экскурсии от 320 до 1 155. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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