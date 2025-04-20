Сейчас ноябрь — это идеальное время.

Лучшее время для посещения Дубая - с ноября по март, когда погода наиболее комфортная для прогулок и экскурсий. В это время температура воздуха умеренная, что позволяет наслаждаться достопримечательностями без излишней жары. Апрель и октябрь также подходят для поездки, но стоит учитывать, что температура может быть выше. В летние месяцы, с мая по сентябрь, жара достигает пика, но благодаря кондиционированным помещениям можно комфортно провести время в торговых центрах и музеях.

Многоликий Дубай раскрывается во всей красе на этой экскурсии. Участники увидят уникальное колесо обозрения «Око Дубая», искусственные острова Пальма Джумейра и футуристический Музей будущего. В историческом квартале Дубай Крик можно насладиться круизом на традиционной лодке доу. Завершится путешествие в Дубай Молле, где можно прогуляться по магазинам и полюбоваться аквариумом. Эта экскурсия предлагает насыщенную программу, которая познакомит с культурой и историей города

Описание экскурсии

Колесо обозрения «Око Дубая» (Ain Dubai), которому нет равных во всём мире: его высота составляет 250 м. Опоры колеса поднимаются в высоту на 126 м ― равносильно тому, чтобы поставить друг на друга 15 лондонских даблдекеров.

Район Пальма Джумейра — настоящее чудо современной архитектуры: знаменитые искусственные острова, выполненные в форме финиковой пальмы. При желании группы мы поднимемся на смотровую площадку Palm view и прокатимся на монорельсе до отеля «Атлантис».

Мадинат Джумейра, или арабская Венеция — самый крупный и ультрасовременный курортный комплекс многоликого Дубая. Расположен на побережье недалеко от отеля «Парус».

Фотостоп у Музея будущего. Футуристическое здание расположено на главной магистрали города — шоссе шейха Зайда. Внутрь мы не заходим, но о предназначении музея поговорим.

Дубай Крик — исторический квартал на берегу залива. В далёкие времена служил центром жемчужного промысла. Вы увидите десятки юрких лодок рыбаков и насладитесь круизом по Дубайскому каналу на традиционном судне доу. На борту вам предложат ужин в формате «шведского стола».

Дубай Молл ― самый большой торговый центр в мире, расположенный по соседству с небоскрёбом «Бурдж-Халифа». В нём открыты более 1 200 магазинов, сотни ресторанов и кафе. Здесь же находится аквариум — популярная достопримечательность эмирата.

Во время экскурсии вы узнаете, как арабы создали из нефти и пустыни город будущего. Послушаете о местных традициях, современной жизни и развитии города.

Тайминг:

11:00 — сбор по отелям

12:00 — Колесо обозрения

13:00 — Пальма Джумейра

14:30 — арабская Венеция

15:30 — Музей будущего

16:30–17:00 — прогулка на лодке доу с ужином

18:30 — Дубай Молл

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне. Мы заберём вас из отеля и закончим экскурсию в Дубай Молле, где вы самостоятельно можете посетить магазины, кафе и аквариум

Экскурсию проведу я или другой гид-водитель из нашей команды

