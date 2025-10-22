Мои заказы

Цирк La perle – экскурсии в Дубае

Найдено 4 экскурсии в категории «Цирк La perle» в Дубае на русском языке, цены от $58, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сердце и душа Востока: из Дубая - в Абу-Даби
На машине
8 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Сердце и душа Востока: из Дубая - в Абу-Даби
Увидеть столицу с неожиданной стороны и ощутить сопричастность арабским традициям и культуре
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
$250 за всё до 4 чел.
La Perle by Dragone - одно из самых зрелищных шоу в ОАЭ
1.5 часа
4 отзыва
Билеты
La Perle by Dragone - шоу в Дубае
Уникальное шоу La Perle by Dragone в Дубае предлагает незабываемые впечатления с акробатикой и передовыми технологиями. Не пропустите это зрелище
Начало: Дубай
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30 и 21:00
11 дек в 18:30
12 дек в 18:30
$74 за билет
Дубай - жемчужина Персидского залива
На машине
На микроавтобусе
8 часов
42 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
Дубай - жемчужина Персидского залива
Увлекательное путешествие по Дубаю: от исторического Аль Сиф до современных чудес архитектуры. Узнайте больше о культуре и традициях эмирата
Начало: У вашего отеля, у порта и от аэропорта
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$58 за человека
Роскошный день в Дубае
На машине
8 часов
-
10%
52 отзыва
Водная прогулка
Роскошный день в Дубае
Посетить все самые аутентичные достопримечательности жемчужины Востока
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$230$255 за всё до 4 чел.

