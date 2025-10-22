Индивидуальная
до 4 чел.
Сердце и душа Востока: из Дубая - в Абу-Даби
Увидеть столицу с неожиданной стороны и ощутить сопричастность арабским традициям и культуре
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
$250 за всё до 4 чел.
Билеты
La Perle by Dragone - шоу в Дубае
Уникальное шоу La Perle by Dragone в Дубае предлагает незабываемые впечатления с акробатикой и передовыми технологиями. Не пропустите это зрелище
Начало: Дубай
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30 и 21:00
11 дек в 18:30
12 дек в 18:30
$74 за билет
Мини-группа
до 7 чел.
Дубай - жемчужина Персидского залива
Увлекательное путешествие по Дубаю: от исторического Аль Сиф до современных чудес архитектуры. Узнайте больше о культуре и традициях эмирата
Начало: У вашего отеля, у порта и от аэропорта
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$58 за человека
-
10%
Водная прогулка
Роскошный день в Дубае
Посетить все самые аутентичные достопримечательности жемчужины Востока
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$230
$255 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- иирина22 октября 2025Это просто фантастика!
- ЗЗоя9 ноября 2023Очень приятная в общении Виолетта оформила нам замечательные места в silver класс(ROW K), отличный вид и люди не сидят перед тобой. Перед шоу можно выпить просеко, есть бар. Билеты оформлены быстро. Проверенный надежный продавец. Могу рекомендовать.
- ЕЕлена6 октября 2023Это просто космос! Смотрели с открытым ртом!
- ЮЮлия31 мая 2023Купили заранее билеты ещё из России, отправили на почту день в день отправки всей суммы, в назначенный день пришли. Шоу потрясающее и масштабное, очень впечатляет, всем советуем!
