Ольга проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Исторический Дубай

Вы прогуляетесь 👣 по колоритным старинным районам Аль Сиф и Бастакия, услышите историю 📖 развития Дубая и рассмотрите его традиционную архитектуру. Кроме того, познакомитесь с некоторыми особенностями национального быта, заглянете на яркие восточные рынки и увидите дворец шейха Дубая. Если пожелаете, также переправитесь через лагуну на аутентичной лодке ⚓ абра!

Мегаполис ХХI века

Во второй части экскурсии 🧭 вас ждет совсем другой, современный Дубай. Вы проедете по знаменитому шоссе Шейха Заеда, оцените искусственный остров 🏝️ Пальма 🌴 Джумейра и увидите самое большое в мире колесо обозрения. А также посетите роскошный квартал Дубай Марина с яхтами и небоскребами, услышите небанальные факты о семизвездочном отеле Бурдж Аль Араб в виде паруса и побываете в комплексе Мадинат — «Арабской Венеции».

Головокружительный Даунтаун

Даунтаун — один из самых популярных туристических районов города, расположенный по соседству с Бурдж-Халифой. Вы узнаете о строительстве и рекордах легендарного небоскреба и отыщете необычные современные скульптуры, среди которых — знаменитые «крылья». В завершение заглянете в торговый центр Дубай Молл с красочным аквариумом и посмотрите вечернее шоу поющих фонтанов.

Организационные детали