Ольга проводит ещё 1 экскурсию

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Самое-самое в Дубае!

Посетить важнейшие места исторического и современного города в компании профессионального гида

Ольга
Ольга – Гид из Дубая
Дубай ассоциируется с роскошью, небоскребами, искусственными островами и самым высоким зданием в мире.

И вы все это увидите! А еще услышите факты, легенды и мифы о городе и его жителях и раскроете тонкости проживания здесь граждан и иностранцев.

Погрузитесь в местные традиции и обычаи и оцените мегаполис с его лучших ракурсов.
Задать вопросОбычно отвечает за 13 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-2 человек

  • 180$126 за экскурсиюскидка30%

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Самое-самое в Дубае!
Самое-самое в Дубае!

Что вас ожидает

Исторический Дубай
Вы прогуляетесь 👣 по колоритным старинным районам Аль Сиф и Бастакия, услышите историю 📖 развития Дубая и рассмотрите его традиционную архитектуру. Кроме того, познакомитесь с некоторыми особенностями национального быта, заглянете на яркие восточные рынки и увидите дворец шейха Дубая. Если пожелаете, также переправитесь через лагуну на аутентичной лодке ⚓ абра!

Мегаполис ХХI века
Во второй части экскурсии 🧭 вас ждет совсем другой, современный Дубай. Вы проедете по знаменитому шоссе Шейха Заеда, оцените искусственный остров 🏝️ Пальма 🌴 Джумейра и увидите самое большое в мире колесо обозрения. А также посетите роскошный квартал Дубай Марина с яхтами и небоскребами, услышите небанальные факты о семизвездочном отеле Бурдж Аль Араб в виде паруса и побываете в комплексе Мадинат — «Арабской Венеции».

Головокружительный Даунтаун
Даунтаун — один из самых популярных туристических районов города, расположенный по соседству с Бурдж-Халифой. Вы узнаете о строительстве и рекордах легендарного небоскреба и отыщете необычные современные скульптуры, среди которых — знаменитые «крылья». В завершение заглянете в торговый центр Дубай Молл с красочным аквариумом и посмотрите вечернее шоу поющих фонтанов.

Организационные детали

  • Если ваш отель 🏨 находится в Фуджейре или Абу-Даби, доплата за трансфер составит 100$, в Рас-Аль-Хайме — 80$
  • Я готова скорректировать маршрут по вашему желанию
  • По предварительной договоренности я могу встретить вас в аэропорту
Самое-самое в Дубае!
Самое-самое в Дубае!
Самое-самое в Дубае!
Самое-самое в Дубае!
Самое-самое в Дубае!
Самое-самое в Дубае!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Меня зовут Ольга, я лицензированный гид и филолог по образованию. В Эмиратах живу более 20 лет и с радостью расскажу вам о местных традициях, истории, одежде, кухне и планах развития страны. Надеюсь на скорую встречу!
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Ольга проводит ещё 1 экскурсию

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