20%
Водная прогулка
Один день в сказочном Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в мир роскоши и культуры Дубая, посетив его знаковые достопримечательности в уютной атмосфере мини-группы
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 10:00
Завтра в 11:00
$72
$90 за человека
Водная прогулка
Влюбиться в Дубай за 1 день
Прочувствуйте дух Дубая: от Аль-Фахиди до «Бурдж-эль-Араб». Погрузитесь в историю и современность города, который не перестаёт удивлять
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
4 сен в 11:00
$60 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Дубаю
Автомобильная экскурсия по Дубаю без спешки. Посетите Мадинат Джумейра, Пальмовый остров и Бурдж-эль-Араб. Узнайте историю ОАЭ и Дубая
Начало: Дубай
Сегодня в 09:30
4 сен в 08:00
$235 за всё до 4 чел.
