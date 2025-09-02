Найдено 3 экскурсии в категории « Тематический парк Dubai Garden Glow » в Дубае на русском языке, цены от $60, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 7 часов 20% 34 отзыва Водная прогулка Один день в сказочном Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе Погрузитесь в мир роскоши и культуры Дубая, посетив его знаковые достопримечательности в уютной атмосфере мини-группы Начало: В вашем отеле $72 $90 за человека На машине 8 часов 2 отзыва Водная прогулка Влюбиться в Дубай за 1 день Прочувствуйте дух Дубая: от Аль-Фахиди до «Бурдж-эль-Араб». Погрузитесь в историю и современность города, который не перестаёт удивлять Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 11:00 $60 за человека На машине 8 часов 53 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Обзорная экскурсия по Дубаю Автомобильная экскурсия по Дубаю без спешки. Посетите Мадинат Джумейра, Пальмовый остров и Бурдж-эль-Араб. Узнайте историю ОАЭ и Дубая Начало: Дубай $235 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Дубая

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Тематический парк Dubai Garden Glow»

Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Тематический парк Dubai Garden Glow», 89 ⭐ отзывов, цены от $60. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь