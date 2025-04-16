Волшебный Абу-Даби приглашает на групповую экскурсию по ключевым достопримечательностям эмирата. Мечеть Шейха Зайда удивит своей архитектурой и самым большим ковром в мире. На рынке фиников можно попробовать разные сорта и

узнать об их значении в культуре. Набережная с видом на Персидский залив особенно красива вечером. Дворец Каср аль-Ватан откроет роскошные залы и достижения страны. Лувр, филиал парижского музея, хранит мировые шедевры. Откройте для себя тайны арабского гостеприимства и насладитесь уникальной атмосферой Абу-Даби

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Абу-Даби - с ноября по март, когда погода комфортная и прохладная. Это идеальный период для прогулок и осмотра достопримечательностей. В апреле и октябре температура начинает расти, но всё ещё подходит для экскурсий. Летом, с мая по сентябрь, жара может быть интенсивной, но мероприятия в помещениях, такие как посещение Лувра и дворца, остаются доступными и комфортными.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.