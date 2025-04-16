Волшебный Абу-Даби приглашает на групповую экскурсию по ключевым достопримечательностям эмирата. Мечеть Шейха Зайда удивит своей архитектурой и самым большим ковром в мире. На рынке фиников можно попробовать разные сорта и
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Величественная мечеть Шейха Зайда
- 🏛️ Роскошный дворец Каср аль-Ватан
- 🛍️ Атмосферный рынок фиников
- 🌅 Панорамы Персидского залива
- 🎨 Уникальная коллекция Лувра
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Абу-Даби - с ноября по март, когда погода комфортная и прохладная. Это идеальный период для прогулок и осмотра достопримечательностей. В апреле и октябре температура начинает расти, но всё ещё подходит для экскурсий. Летом, с мая по сентябрь, жара может быть интенсивной, но мероприятия в помещениях, такие как посещение Лувра и дворца, остаются доступными и комфортными.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Мечеть Шейха Зайда
- Рынок фиников
- Набережная Абу-Даби
- Дворец Каср аль-Ватан
- Лувр
Описание экскурсии
- Мечеть Шейха Зайда, где вы увидите люстру с кристаллами Сваровски и самый большой ковёр в мире, созданный иранскими мастерами.
- Рынок фиников. Вы окунётесь в атмосферу восточного базара, сможете попробовать различные сорта фиников и узнать об их значении в арабской культуре.
- Набережная Абу-Даби с панорамами Персидского залива. Особенно красиво здесь вечером, когда городские огни отражаются в воде.
- Дворец Каср аль-Ватан — резиденция президента ОАЭ. Вы осмотрите роскошные залы с золотыми украшениями и экспозиции о достижениях страны.
- Лувр — филиал знаменитого парижского музея. В его стенах хранится коллекция произведений искусства со всего мира.
Вы узнаете:
- Как купол Лувра создаёт эффект «светового дождя».
- Почему финики — это больше чем просто лакомство, и какие сорта ценятся дороже золота.
- Как кофе стал символом арабского гостеприимства.
- Как создавался крупнейший ковёр в мире.
- Какие детали скрывает дворец Каср аль-Ватан.
Организационные детали
- Поедем на минивэнах Kia Sedona или Chevrolet Suburban. Если собирается большая группа — на автобусах Mercedes.
- Отдельно по желанию оплачиваются билеты в Лувр — 65 дирхам с чел. и обед.
- Обратите внимание: по понедельникам Лувр закрыт. Если вы хотите его посетить, выберите другой день для экскурсии.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
во вторник и пятницу в 09:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$80
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 670 туристов
Я гид по состоянию души. Детство провёл в солнечной Испании, юность — в Италии, затем оказался снова в Испании, где окончил университет. Сейчас моя любовь — это Эмираты. Более 10Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Щербакова
16 апр 2025
Большое спасибо за чудесную поездку! Был очень насыщенный день: посмотрели и прекрасную Белую мечеть Абу-Даби, которой можно любоваться бесконечно, и проехались по Абу-Даби с выходом на набережную, и посетили музей
Входит в следующие категории Дубая
Похожие экскурсии из Дубая
Индивидуальная
до 4 чел.
1 день в Абу-Даби: от мангрового парка до мечети Шейха Зайда
Проведите незабываемый день в Абу-Даби, погрузитесь в уникальную атмосферу города, его культуру и природные красоты
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
$300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Абу-Даби, который покорит вас! (из Дубая)
Познавательное и насыщенное путешествие из Дубая в самый богатый и величественный Эмират
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 ноя в 00:30
$352 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Город из сказки: путешествие в Абу-Даби из Дубая
Главные достопримечательности, яркие фотолокации и живая история Эмиратов
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу и субботу в 11:00, в четверг в 10:00, в воскресенье в 11:15
Завтра в 11:00
11 ноя в 11:00
$100 за человека