Мои заказы

Волшебный Абу-Даби: чудеса эмирата

Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби: от роскошной мечети до колоритного рынка фиников. Узнайте тайны и символы арабской культуры на экскурсии
Волшебный Абу-Даби приглашает на групповую экскурсию по ключевым достопримечательностям эмирата. Мечеть Шейха Зайда удивит своей архитектурой и самым большим ковром в мире. На рынке фиников можно попробовать разные сорта и
читать дальше

узнать об их значении в культуре. Набережная с видом на Персидский залив особенно красива вечером. Дворец Каср аль-Ватан откроет роскошные залы и достижения страны. Лувр, филиал парижского музея, хранит мировые шедевры. Откройте для себя тайны арабского гостеприимства и насладитесь уникальной атмосферой Абу-Даби

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Величественная мечеть Шейха Зайда
  • 🏛️ Роскошный дворец Каср аль-Ватан
  • 🛍️ Атмосферный рынок фиников
  • 🌅 Панорамы Персидского залива
  • 🎨 Уникальная коллекция Лувра

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Абу-Даби - с ноября по март, когда погода комфортная и прохладная. Это идеальный период для прогулок и осмотра достопримечательностей. В апреле и октябре температура начинает расти, но всё ещё подходит для экскурсий. Летом, с мая по сентябрь, жара может быть интенсивной, но мероприятия в помещениях, такие как посещение Лувра и дворца, остаются доступными и комфортными.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Волшебный Абу-Даби: чудеса эмирата© Константин
Волшебный Абу-Даби: чудеса эмирата© Константин
Волшебный Абу-Даби: чудеса эмирата© Константин
Ближайшие даты:
11
ноя14
ноя18
ноя21
ноя25
ноя28
ноя2
дек
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Мечеть Шейха Зайда
  • Рынок фиников
  • Набережная Абу-Даби
  • Дворец Каср аль-Ватан
  • Лувр

Описание экскурсии

  • Мечеть Шейха Зайда, где вы увидите люстру с кристаллами Сваровски и самый большой ковёр в мире, созданный иранскими мастерами.
  • Рынок фиников. Вы окунётесь в атмосферу восточного базара, сможете попробовать различные сорта фиников и узнать об их значении в арабской культуре.
  • Набережная Абу-Даби с панорамами Персидского залива. Особенно красиво здесь вечером, когда городские огни отражаются в воде.
  • Дворец Каср аль-Ватан — резиденция президента ОАЭ. Вы осмотрите роскошные залы с золотыми украшениями и экспозиции о достижениях страны.
  • Лувр — филиал знаменитого парижского музея. В его стенах хранится коллекция произведений искусства со всего мира.

Вы узнаете:

  • Как купол Лувра создаёт эффект «светового дождя».
  • Почему финики — это больше чем просто лакомство, и какие сорта ценятся дороже золота.
  • Как кофе стал символом арабского гостеприимства.
  • Как создавался крупнейший ковёр в мире.
  • Какие детали скрывает дворец Каср аль-Ватан.

Организационные детали

  • Поедем на минивэнах Kia Sedona или Chevrolet Suburban. Если собирается большая группа — на автобусах Mercedes.
  • Отдельно по желанию оплачиваются билеты в Лувр — 65 дирхам с чел. и обед.
  • Обратите внимание: по понедельникам Лувр закрыт. Если вы хотите его посетить, выберите другой день для экскурсии.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

во вторник и пятницу в 09:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$80
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 670 туристов
Я гид по состоянию души. Детство провёл в солнечной Испании, юность — в Италии, затем оказался снова в Испании, где окончил университет. Сейчас моя любовь — это Эмираты. Более 10
читать дальше

лет я работал в различных туристических фирмах, совершенствуя свои знания и навыки, пока не понял, что сам могу дать людям, приезжающим в ОАЭ, намного больше, чем предлагает обычный тур. Я показываю страну такой, какой её видят местные жители, даю возможность понять, за что Эмиратами восхищаются практически все, кто здесь побывал. Хотите вместить в одну туристическую поездку целую жизнь в Арабских Эмиратах? Тогда вам точно к нам! Я и моя многоязычная команда, состоящая из профессиональных гидов, покажем вам все завораживающие контрасты ОАЭ!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Щербакова
Щербакова
16 апр 2025
Большое спасибо за чудесную поездку! Был очень насыщенный день: посмотрели и прекрасную Белую мечеть Абу-Даби, которой можно любоваться бесконечно, и проехались по Абу-Даби с выходом на набережную, и посетили музей
читать дальше

Лувр с его незабываемой архитектурой. Все было четко спланировано, из отеля забрали в заявленный срок. Организатор и гид все время были на связи. Отдельное спасибо гиду Борису, который провел с нами такую интересную экскурсию, он прекрасно владеет материалом, очень эрудирован, ответственен. Экскурсию и гида рекомендую!

Большое спасибо за чудесную поездку! Был очень насыщенный день: посмотрели и прекрасную Белую мечеть Абу-Даби, которойБольшое спасибо за чудесную поездку! Был очень насыщенный день: посмотрели и прекрасную Белую мечеть Абу-Даби, которойБольшое спасибо за чудесную поездку! Был очень насыщенный день: посмотрели и прекрасную Белую мечеть Абу-Даби, которойБольшое спасибо за чудесную поездку! Был очень насыщенный день: посмотрели и прекрасную Белую мечеть Абу-Даби, которойБольшое спасибо за чудесную поездку! Был очень насыщенный день: посмотрели и прекрасную Белую мечеть Абу-Даби, которой

Входит в следующие категории Дубая

Похожие экскурсии из Дубая

1 день в Абу-Даби: главные достопримечательности
На машине
8 часов
109 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
1 день в Абу-Даби: от мангрового парка до мечети Шейха Зайда
Проведите незабываемый день в Абу-Даби, погрузитесь в уникальную атмосферу города, его культуру и природные красоты
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
$300 за всё до 4 чел.
Абу-Даби, который покорит вас! (из Дубая)
На машине
7 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Абу-Даби, который покорит вас! (из Дубая)
Познавательное и насыщенное путешествие из Дубая в самый богатый и величественный Эмират
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 ноя в 00:30
$352 за всё до 4 чел.
Город из сказки: путешествие в Абу-Даби из Дубая
На машине
8 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 7 чел.
Город из сказки: путешествие в Абу-Даби из Дубая
Главные достопримечательности, яркие фотолокации и живая история Эмиратов
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу и субботу в 11:00, в четверг в 10:00, в воскресенье в 11:15
Завтра в 11:00
11 ноя в 11:00
$100 за человека
У нас ещё много экскурсий в Дубае. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Дубае