87 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Увидеть главные достопримечательности города будущего на обзорной автоэкскурсии
Вы проведёте великолепный день в одном из самых современных городов мира! Погуляете по восточным базарам, роскошной набережной и цветочному парку, с ветерком прокатитесь по искусственному пальмовому острову. Увидите знаменитый отель в виде паруса и культовый небоскрёб Бурдж-Халифа. Узнаете об укладе жизни местного населения до нефтяного бума и после.
Дейра — исторический центр города, где вы оцените настоящий восточный колорит и при желании сможете отыскать на местных рынках всё, что угодно: от специй до необычных сувениров. Послушаете о традициях местного населения и сопоставите его жизнь до нефтяного бума и после.
Джумейра — один из самых фешенебельных районов Дубая, где находятся почти все главные достопримечательности города. Вы увидите Дом исламской культуры, сделаете фото на фоне семизвёздочного отеля «Парус», и, если захотите, покатаетесь на гондолах в Мадина Джумейра — местной Венеции.
Пальма Джумейра — искусственный остров, уходящий далеко в море, и Дубай Марина — набережная, где расположены крупнейшие яхт-клубы мира. Вы посетите парк цветов, изумляющий сочетанием человеческой фантазии и природы, и полюбуетесь поющими фонтанами у подножия легендарного небоскрёба Бурдж-Халифа.
Торговый центр «Дубай Молл», где вы сможете не только насладиться шопингом, но и посмотреть на великолепный аквариум со множеством экзотических рыб.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобилях классов комфорт и комфорт+. Также есть возможность провести экскурсию на кабриолете, автомобилях премиум- и вип-класса (стоимость по запросу)
С радостью скорректируем продолжительность и маршрут в любую сторону без каких-либо доплат
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
Входные билеты не включены в стоимость
Доплата за трансфер из Фуджейры и Абу-Даби — $120, из Рас-Аль-Хайма — $90, из Аджмана — $50, из Шарджи — $30, из отелей Sheraton Sharjah Beach Resort и Coral Beach Resort Sharjah — $50
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Далер — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 7645 туристов
Мы покажем вам настоящий дух Востока — с его культурой, историей и современными чудесами. Расскажем о местной жизни, традициях, архитектуре и природе — обо всём, что делает наш регион особенным.
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тем, что сами живём здесь (я — с 2008 года) и хорошо знаем, как показать страну глазами местных, но с душой путешественников.
Ценим индивидуальный подход. Стараемся, чтобы каждая экскурсия была по душе — с нужным темпом, интересными историями и атмосферой дружеского общения. Не просто показываем достопримечательности — делимся своим Востоком.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 347 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Карина
Отличная экскурсия на целый день! Посмотрели всё, что мог нам предоставить гид Баха и сами красоты Дубая!!! Трансфер отличный, гид Баха с юмором, что более усилило нас на эмоции от читать дальшеуменьшить
проведенного дня!!! Рекомендую всем, кто впервые в этой стране начать именно с этой экскурсии, вы увидите все достопримечательности, побываете на высоте птичьего полета на любой выбранной вами обзорной точки, при желании посетите любой музей или доедете до столицы Абу-Даби и побываете в Ferrari park!!! Всё зависит от ваших желаний!!!! Очень рекомендую выбрать эту экскурсию в этом современном огромном на расстояния городе!!!! Спасибо ребятам за предоставленные нам эмоции!!!!
+1
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Виктория
Вот и состоялось наше Знакомство с Дубаем) Всё на высшем уровне, начиная с бронирования данной экскурсии на сайте. Далер оперативно с нами связался, всегда оставался на связи, отвечал на множество читать дальшеуменьшить
интересующих нас вопросов. Накануне вечером отправил фото машины с информацией по выезду. Нашим гидом был Дильшод. Также накануне связался с нами и в назначенное время ожидал нас у отеля. Дильшод очень интересно рассказывал историю Дубая) Провез нас по главным достопримечательностям. Везде останавливались на фотостопы) Дильшод сам нас фотографировал, благодаря ему у нас шикарные инстаграммные фотографии 😍 Отвез нас бюджетно и вкусно пообедать) Экскурсия продлилась почти 10 часов, вместо положенных 8! Дильшод нигде нас не торопил, мы спокойно наслаждались красотой Дубая!!! Рекомендуем однозначно!!! Потрясающая экскурсия, крутая команда, безупречный гид!!! Спасибо Вам огромное!!!
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Ольга
Отличное знакомство с Дубаем! Были в Дубае проездом. Так как времени между самолётами было больше 24 часов, решили взять ознакомительную экскурсию по Дубаю. Всем рекомендую! Гидом у нас был Назим. читать дальшеуменьшить
Очень дружелюбный, воспитанный молодой человек! Выполнял все наши пожелания! Встретил в аэропорту в 7 утра! Целых 10 часов мы катались по городу! Назим рассказал много интересных вещей о городе, людях и стране. Показал много красивых мест, где можно сфотографироваться. Мы отдохнули на пляже и посетили музей бабочек. Назим умничка! Он не был навязчивым и, в то же время, всегда был готов прийти на помощь! Он "заразил" нас своей любовью к стране и городу! Теперь я хочу вернуться в Эмираты!!!
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Галина
Всем доброго времени суток! 17.03.2023г. я решила сделать себе подарок на День Рождения в виде индивидуальной экскурсии по Дубаю. Двумя днями ранее, уже находясь на отдыхе в Шардже, я оставила читать дальшеуменьшить
заявку на сайте. Через несколько минут мне ответил Далер, мы обговорили все условия, я задала интересующие меня вопросы и высказала свои пожелания по поводу посещения интересующих меня мест. В назначенное время меня забрал из отеля Назим, в компании которого я и провела этот день. Это был один из самых ярких дней в моей жизни. Я посетила самые интересные, на мой взгляд, достопримечательности Дубая. Благодаря гиду узнала очень много интересного об удивительной стране, о её жителях и традициях. Назим – интересный собеседник, хорошо владеет русским языком, имеет богатый багаж знаний об ОАЭ. В общем, профессионал своего дела! Экскурсия длилась 10,5 часов вместо обещанных 8-и. Все мои пожелания были учтены. Входные билеты для меня были куплены заранее, благодаря чему сэкономили время. Данная экскурсия подарила мне море эмоций, позитива, самые яркие впечатления, которые останутся на всю оставшуюся жизнь. Всё было организовано на высоком уровне! Огромное спасибо команде гидов, Далеру! И особые слова благодарности - Назиму! Желаю Вам успехов и процветания! При возможности буду рекомендовать Вас своим знакомым.
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Ольга
Далер, огромное спасибо за экскурсию! Могу сказать одно - супер-гид! Потому что подстраивается под любого туриста. Я выбрала Далера как раз по негативному отзыву:) Далер, думаю понял кто пишет сейчас читать дальшеуменьшить
отзыв:) Нам нужен был гид, с которым можно обо всем договориться. Мы хотели посмотреть только основные достопримечательности и очень хотели на смотровую The View at The Palm, он достал нам билеты без проблем и завез нас в один очень для нас важный магазин. Далер, огромное спасибо за экскурсию! Буду рекомендовать Вас обязательно, вернее уже начала:))
+2
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Штурм
Экскурсия нам очень понравилось, столько посетили красивейших мест и при этом неособо людных (за ислючением Бурдж Халифы - там собираются тысячи людей))))! огромная благодарность Далеру за комфортную поездку, интересные рассказы читать дальшеуменьшить
и познавательные истории, развеяно много мифов об этой стране))) Посетили все что было в планах и даже больше! Очень впечатлили виды на пальме - локация Дубай Марина, сад цветов, поющие фонтаны, речная поездка на лодочках (не экскурсионная а как транспорт) за 1 дирхам в одну сторону на восточный огромный базар) Очень рекомендую данную поездку, за 1 день с комфортом можно посмотреть главные достопримечательности Дубая.