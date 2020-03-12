87 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Главные достопримечательности «города будущего» на обзорной автомобильной экскурсии

Далер
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Далер – представитель гидов
Вы проведете великолепный день в одном из самых современных городов мира: погуляете по восточным базарам, роскошной набережной и цветочному парку, с ветерком прокатитесь по искусственному пальмовому острову, увидите знаменитый отель в виде паруса и культовый небоскреб «Бурдж-Халифа».

Я расскажу о традициях населения в донефтяную эпоху и сейчас и помогу полюбить город, в который когда-то влюбился сам.
$200
$160 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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У этой экскурсии87 отзывов
4.74
Знакомство с Дубаем
Знакомство с Дубаем

Что вас ожидает

Колорит старого города и роскошь Джумейры
Экскурсия начнется в историческом центре города — Дейре, где вы попадете в атмосферу настоящего восточного колорита и при желании сможете отыскать на рынках все, что угодно: от специй до необычных сувениров для родственников и друзей. Я расскажу о традициях местного населения и сопоставлю жизнь людей здесь до нефтяного бума и сейчас. Далее вы совершите «прыжок во времени» и попадете в Джумейру — один из самых фешенебельных районов Дубая, где находятся почти все главные достопримечательности города. Вы увидите дом исламской культуры, сделаете фото на фоне «Паруса», семизвездочного отеля и одного из главных символов ОАЭ, и, если захотите, покатаетесь на гондолах в «Мадина Джумейра» — местной Венеции.

Пальмовый остров и прогулка по набережной миллиардеров
Я провезу вас по «Палм Джумейра», искусственному острову, уходящему далеко в море, и расскажу, как и в какие сроки проходило его строительство. Затем вы прогуляетесь по амбициозной набережной «Дубай Марина», где расположены крупнейшие яхт-клубы мира, и посетите парк цветов, изумляющий совершенным сочетанием человеческой фантазии и природы. А еще полюбуетесь поющими фонтанами у подножия легендарного небоскреба «Бурдж-Халифа». Завершится экскурсия в самом большом в мире торговом центре «Дубай Молл», где вы сможете не только совершить покупки, но и посмотреть на великолепный аквариум с множеством экзотических рыб.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На автомобиле KIA Optima 2018 года
  • Я с радостью скорректирую продолжительность и маршрут в любую сторону без каких-либо доплат
  • В некоторые дни экскурсию может провести один из гидов моей команды. Я обязательно сообщу об этом заранее.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Входные билеты не включены в стоимость: катание на гондолах — 85 дирхам с человека, парк цветов — 45 дирхам с человека
  • Если ваш отель находится в Фуджейре, доплата за трансфер составит 80$, в Абу-Даби — 80$, в Рас-Аль-Хайме — 40$
  • Из всех других Эмиратов я заберу вас без дополнительной оплаты
Знакомство с Дубаем
Знакомство с Дубаем
Знакомство с Дубаем
Знакомство с Дубаем
Знакомство с Дубаем
Знакомство с Дубаем

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Далер
Далер
Здравствуйте! Меня зовут Далер, я живу в ОАЭ с 2008 года, на Трипстере представляю команду гидов-знатоков Эмиратов. С удовольствием показываем путешественникам все значимые места страны и рассказываем про уклад и жизнь местного населения, с которой знакомы изнутри. Гарантируем, что вы получите много интересной информации и море впечатлений. Будем рад знакомству!
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87 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Изабелла
12 марта 2020
Всё очень понравилось! Посещаем Дубай первый раз. Экскурсию проводил Далер, мы проживали в Аджмане, Далер приехал за нами в отель и привёз обратно по окончанию без каких-либо доплат. Всё очень информативно, Далер отвечал на все наши вопросы, всё подробно рассказывал. Узнала для себя много нового. Мы посетили все самые интересные места в Дубае (Дубай Марина, Джумейра (вид на отель Парус), Пальмовый остров с шикарным видом на Дубай Марину, Дубай Молд, фонтаны и Бурдж Халифа), побывали и в старой части города, зашли на рынок (до него мы плыли на лодочках по каналу всего за 1 дирхам), также заехали в Парк цветов (оплата отдельно). Спасибо большое Далеру за такой чудесный и познавательный день!))
12 марта 2020
Было так здорово что даже 6 часов было мало, чтоб насладиться этим космическим городом. Все было арганизованно четко и слажено, вы очень ответственно подходите к работе и интересно рассказываете. Спасибо за отличную экскурсию!!!!
12 марта 2020
Ездили на экскурсию семьёй с Тахиром. Шикарно провели день!!! Море только положительных эмоций и у детей(10 и 15 лет), и у нас с мужем. Хорошо построенный маршрут с прогулками в красивейших локациях, интересный рассказ, советы где лучше покушать и т. д. Жалко, что день закончился! Но у нас уже готов план на следующую экскурсию. Обязательно прилетим в Эмираты ещё и точно воспользуемся услугами Тахира.
9 марта 2020
Бронировали у Далера 2 экскурсии - знакомство с Абу-Даби и Дубай. Экскурсии очень понравились, информативно, интересно и полностью адаптировано под пожелания заказчика! Огромная разница по сравнению с групповыми экскурсиями, где у гида нет возможности построить маршрут по желаниям каждого туриста. Экскурсии проводил для нас Булат, который внимательно прислушивался к нашим пожеланиям и вопросам) Экскурсии рекомендую, а также передаю большое спасибо Далеру, Булату и Джамалу от нашей компании!)
29 февраля 2020
Экскурсия понравилась. Маршрут был составлен согласно нашим интересам. За день успели посетить множество мест и узнать много интересного.
27 февраля 2020
Мы брали экскурсию в рамках круиза по Персидскому заливу. Далер сразу отозвался на нашу просьбу и встретил нас в аэропорту рано утром, провез по знаковым местам Дубая и затем привез в порт. Было интересно начать свое знакомство с эти регионом с его экскурсии.
26 февраля 2020
Брали экскурссию "Знакомство с Дубаем". Экскурссию проводил Булат. Эмираты посещаем не в первый раз, и уже бывали в Дубае, но эта экскурссия превзошла наши ожидания. Мы увидели основные достопримечательности по новому, посетили места, где не бывают групповые туристы. Экскурссия сопровождалась интересным рассказом. Булат очень хороший собеседник и замечательный гид. Он учитывал наши пожелания и показал другие не менее важные достопримечательности. Узнали много нового. Нам очень понравилось, время пролетело незаметно. Рекомендуем всем эту экскурссию. Особые слова благодарности Булату.
25 февраля 2020
Брали с мужем экскурсию "Знакомство с Дубаем". Гидом для нас стал Булат. За восемь часов мы смогли с ним посетить наиболее интересные и колоритные места Дубая. Экскурсия была построена таким образом, что позволила увидеть все оттенки города. Отдельно, хотелось бы отметить общительность, эрудированность и знание гидом подробностей и особенностей жизни коренных жителей. Булат смог продемонстрировать нам детали жизни города и эмирата в целом, которые редко можно узнать в групповых стандартных экскурсиях. Было чрезвычайно интересно! Некоторая усталость от длительности экскурсии с лихвой компенсировалась огромным объёмом полезной и занимательной информации. Искренне рекомендуем!
17 февраля 2020
Экскурсию нам проводил Булат! Все очень понравилось! Посмотрели все основные достопримечательности, учитывались наши предпочтения и что мы хотим посетить. Было интересно слушать историю города, про его жителей, потому что Булат рассказывал простым языком, отвечал на все интересующие вопросы. Когда приедем в следующий раз в Дубай, обязательно возьмём ещё экскурсию и посмотрим новые места! :)
17 февраля 2020
Утром только оставили заявку, и уже в обед отправились на знакомство с Дубаем.
День можно записать в копилку самых счастливых, и это благодаря гиду Далеру! Успели все! Маршрут составлен по нашим пожеланиям! Далер подсказывал с каких мест открываются лучше виды, рассказывал много интересных фактов. В восторге!
Ещё 77 отзывов

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