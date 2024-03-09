87 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы проведёте великолепный день в одном из самых современных городов мира! Погуляете по восточным базарам, роскошной набережной и цветочному парку, с ветерком прокатитесь по искусственному пальмовому острову. Увидите знаменитый отель в виде паруса и культовый небоскрёб Бурдж-Халифа. Узнаете об укладе жизни местного населения до нефтяного бума и после.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Дейра — исторический центр города, где вы оцените настоящий восточный колорит и при желании сможете отыскать на местных рынках всё, что угодно: от специй до необычных сувениров. Послушаете о традициях местного населения и сопоставите его жизнь до нефтяного бума и после.

Джумейра — один из самых фешенебельных районов Дубая, где находятся почти все главные достопримечательности города. Вы увидите Дом исламской культуры, сделаете фото на фоне семизвёздочного отеля «Парус», и, если захотите, покатаетесь на гондолах в Мадина Джумейра — местной Венеции.

Пальма Джумейра — искусственный остров, уходящий далеко в море, и Дубай Марина — набережная, где расположены крупнейшие яхт-клубы мира. Вы посетите парк цветов, изумляющий сочетанием человеческой фантазии и природы, и полюбуетесь поющими фонтанами у подножия легендарного небоскрёба Бурдж-Халифа.

Торговый центр «Дубай Молл», где вы сможете не только насладиться шопингом, но и посмотреть на великолепный аквариум со множеством экзотических рыб.

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобилях классов комфорт и комфорт+. Также есть возможность провести экскурсию на кабриолете, автомобилях премиум- и вип-класса (стоимость по запросу)

С радостью скорректируем продолжительность и маршрут в любую сторону без каких-либо доплат

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)