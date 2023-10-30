Познакомьтесь поближе с суперсовременной столицей ОАЭ. На автобусе вы за одну экскурсию проедете по самым значимым достопримечательностям Дубая.
Вы познакомитесь с современным чудесами света: искусственно сделанным островом Пальма Джумейра, который действительно выглядит как пальма и является сложным технологическим организмом, роскошным районом Дубай Марина с искусственными пристанями и шикарными особняками. Гид проведёт вас по крупнейшему торговому центру в мире Дубай Моллу.
Вы познакомитесь с современным чудесами света: искусственно сделанным островом Пальма Джумейра, который действительно выглядит как пальма и является сложным технологическим организмом, роскошным районом Дубай Марина с искусственными пристанями и шикарными особняками. Гид проведёт вас по крупнейшему торговому центру в мире Дубай Моллу.
Ближайшие даты:
30
окт
окт
1
ноя
ноя
4
ноя
ноя
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ноя
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8
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11
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Что вас ожидает:
- Дубай Марина — c воды
- Отель Парус
- Отель Атлантис
- Палм-Джумейра
- Дубай Молл
- Бурж Халифа
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Автобусно-пешеходная групповая экскурсия.
Экскурсия Современный Дубай
Дубай славится современной архитектурой и инновационными строительными проектами - именно этой теме и посвящена наша поездка.
Мы посетим красивейший район - Мадинат Джумейра, называемый Дубайской Венецией, сфотографируемся на фоне знаменитого отеля-паруса Бурж Эль Араб, увидим 8-ое Чудо Света - рукотворный пальмовый остров и его главное украшение - отель Атлантис.
Аквариум в Дубай Молле
Гигантский аквариум Дубай мола производит неизгладимое впечатление на всех посетителей этого самого популярного в стране торгового центра.
10 миллионов литров соленой воды позволяет свободно разместиться тысячам морских обитателей за мощной панелью толщиной 75 сантиметров.
Внутри аквариума находится 50-метровый стеклянный тоннель, позволяющий побывать внутри и увидеть подводный мир, находясь на "дне морском".
В подводном зоопарке живут крокодилы, акулы, скаты, медузы, рыбы-драконы, пингвины, пираньи, выдры, нутрии, крабы, множество коралловых рыб и морских звезд.
В поле "Задать дополнительный вопрос" обязательно укажите название отеля откуда вас необходимо забрать!
Пн, Ср, Сб с 11.30 - 12.30 забираем зависимости от расположения отеля
Ответы на вопросы
- Что входит
- Профессиональный русскоязычный гид, любящий свое дело
- Прогулка с Ужином на Арабской Лодке по Дубай Марине
- Увлекательный рассказ и доступ к основным достопримечательностям на маршруте
- Что не входит
- Посещение аквариума в Дубай Молле
- Личные расходы туристов
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Сбор в любом отеле ФуджейрыЗавершение: Любой отель в Фуджейре
- Когда и сколько длится?
- Когда: Пн, Ср, Сб с 11.30 - 12.30 забираем зависимости от расположения отеляЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
- Важная информация
- 1. Сборы проходят с 11.30 - 12.30 в зависимости от расположения вашего отеля.
- 2. Сбор только из отелей, если проживаете в резиденции, то выберите отеля рядом и укажите его при бронировании.
- 3. Для подтверждения заказа нам нужно название отеля, ваше имя, номер комнаты или номер сотового телефона
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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