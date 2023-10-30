Экскурсия в Дубай с круизом и поъемом на Бурдж Халифа 124 этаж из Фуджейры

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Познакомьтесь поближе с суперсовременной столицей ОАЭ. На автобусе вы за одну экскурсию проедете по самым значимым достопримечательностям Дубая.

Вы познакомитесь с современным чудесами света: искусственно сделанным островом Пальма Джумейра, который действительно выглядит как пальма и является сложным технологическим организмом, роскошным районом Дубай Марина с искусственными пристанями и шикарными особняками. Гид проведёт вас по крупнейшему торговому центру в мире Дубай Моллу.
Экскурсия в Дубай с круизом и поъемом на Бурдж Халифа 124 этаж из Фуджейры
Экскурсия в Дубай с круизом и поъемом на Бурдж Халифа 124 этаж из Фуджейры
Экскурсия в Дубай с круизом и поъемом на Бурдж Халифа 124 этаж из Фуджейры
Экскурсия в Дубай с круизом и поъемом на Бурдж Халифа 124 этаж из Фуджейры
Экскурсия в Дубай с круизом и поъемом на Бурдж Халифа 124 этаж из Фуджейры
Экскурсия в Дубай с круизом и поъемом на Бурдж Халифа 124 этаж из Фуджейры
Ближайшие даты:
30
окт
1
ноя
4
ноя
6
ноя
8
ноя
11
ноя
13
ноя
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Дубай Марина — c воды
  • Отель Парус
  • Отель Атлантис
  • Палм-Джумейра
  • Дубай Молл
  • Бурж Халифа
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Автобусно-пешеходная групповая экскурсия.

Экскурсия Современный Дубай

Дубай славится современной архитектурой и инновационными строительными проектами - именно этой теме и посвящена наша поездка.
Мы посетим красивейший район - Мадинат Джумейра, называемый Дубайской Венецией, сфотографируемся на фоне знаменитого отеля-паруса Бурж Эль Араб, увидим 8-ое Чудо Света - рукотворный пальмовый остров и его главное украшение - отель Атлантис.

Аквариум в Дубай Молле

Гигантский аквариум Дубай мола производит неизгладимое впечатление на всех посетителей этого самого популярного в стране торгового центра.
10 миллионов литров соленой воды позволяет свободно разместиться тысячам морских обитателей за мощной панелью толщиной 75 сантиметров.
Внутри аквариума находится 50-метровый стеклянный тоннель, позволяющий побывать внутри и увидеть подводный мир, находясь на "дне морском".
В подводном зоопарке живут крокодилы, акулы, скаты, медузы, рыбы-драконы, пингвины, пираньи, выдры, нутрии, крабы, множество коралловых рыб и морских звезд.
В поле "Задать дополнительный вопрос" обязательно укажите название отеля откуда вас необходимо забрать!

Пн, Ср, Сб с 11.30 - 12.30 забираем зависимости от расположения отеля

Ответы на вопросы

Что входит
  • Профессиональный русскоязычный гид, любящий свое дело
  • Прогулка с Ужином на Арабской Лодке по Дубай Марине
  • Увлекательный рассказ и доступ к основным достопримечательностям на маршруте
Что не входит
  • Посещение аквариума в Дубай Молле
  • Личные расходы туристов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сбор в любом отеле Фуджейры
Завершение: Любой отель в Фуджейре
Когда и сколько длится?
Когда: Пн, Ср, Сб с 11.30 - 12.30 забираем зависимости от расположения отеля
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
  • 1. Сборы проходят с 11.30 - 12.30 в зависимости от расположения вашего отеля.
  • 2. Сбор только из отелей, если проживаете в резиденции, то выберите отеля рядом и укажите его при бронировании.
  • 3. Для подтверждения заказа нам нужно название отеля, ваше имя, номер комнаты или номер сотового телефона
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Фуджейры

Групповые
На весь день
Обзорные
Водные развлечения
Бурдж-Халифа
Популярные места
Круизы

Похожие туры из Фуджейры

Обзорная экскурсия в Дубай с круизом по Дубай Марине
🚌 На автобусе
Круиз
10 часов
21 отзыв
Обзорная экскурсия в Дубай с круизом по Дубай Марине
Сбор в любом отеле Фуджейры
30 окт
1 ноя
4 ноя
6 ноя
$85 за человека
Глубоководная рыбалка в Фуджейре
Индивидуальная
4 часа
Глубоководная рыбалка в Фуджейре
Любой отель Фуджейры
Завтра
30 окт
31 окт
1 ноя
$900 за всё до 6 чел.
Экскурсия по Фуджейре
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Фуджейре
Любой отель в Фуджейры
Завтра
30 окт
31 окт
1 ноя
$350 за человека
У нас ещё много экскурсий в Фуджейре. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Фуджейре
ХОРОШО
🧭
ТАМ