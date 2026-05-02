Предлагаем вам идеальный способ познакомиться с Маскатом! Мы поедем по знаковым местам столицы, увидим повседневный город и почувствуем его характер. Вы узнаете, как Оман прошёл путь от закрытой страны до современного государства и какие реформы проводил султан Кабус. Поймёте культурный код оманцев и скрытую символику национальных одежд.

Описание экскурсии

Мечеть Султана Кабуса мы осетим рано утром, когда мало людей, и мечеть предстаёт во всей красоте. Вы увидите знаменитый персидский ковёр, огромную люстру и узнаете, как создавалась главная святыня страны.

Королевский оперный театр. Современное здание из белого камня. Мы расскажем историю создания театра и интересные факты о том, как Оман стал культурной столицей региона.

Фабрика Amouage (только по желанию всей группы). Место, где создают культовые оманские ароматы. Вы узнаете, как рождаются запахи из ладана, розы и мирры, и увидите производственный процесс.

Старый город и форт Матрах. Мы пройдём по узким улочкам к старинным воротам, поднимемся к португальскому форту и почувствуем атмосферу города времён Великих географических открытий.

Восточный базар Матрах. Мы проведём вас по лабиринтам рынка, где продают специи, серебро, ароматические масла и сувениры. Подскажем, что стоит купить, а что лучше пропустить.

Примерный тайминг

9:30–10:30 — мечеть Султана Кабуса

10:30–11:00 — переезд к оперному театру

11:00–11:30 — Королевский оперный театр Маската

11:30–12:00 — переезд в Матрах

12:00–13:00 — рынок Матрах

13:00–13:30 — набережная Матрах

13:30–14:00 — форт Матрах

14:00–14:20 — переезд в старый Маскат

14:20–14:50 — дворец Аль-Алам

15:00 — возвращение в отели

Организационные детали

Едем на комфортабельном микроавтобусе

Для посещения мечети женщинам потребуется платок на голову и одежда, закрывающая руки и ноги, мужчинам — брюки. На месте при необходимости можно взять абайю напрокат

Трансфер из отелей Shangri-La, Al Bustan, Jumeirah возможен за дополнительную плату — $10

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы