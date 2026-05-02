Мои заказы

История, красота и душа Омана за 1 день

В путешествии по ключевым местам его столицы - Маската
Предлагаем вам идеальный способ познакомиться с Маскатом! Мы поедем по знаковым местам столицы, увидим повседневный город и почувствуем его характер.

Вы узнаете, как Оман прошёл путь от закрытой страны до современного государства и какие реформы проводил султан Кабус. Поймёте культурный код оманцев и скрытую символику национальных одежд.
Описание экскурсии

Мечеть Султана Кабуса мы осетим рано утром, когда мало людей, и мечеть предстаёт во всей красоте. Вы увидите знаменитый персидский ковёр, огромную люстру и узнаете, как создавалась главная святыня страны.

Королевский оперный театр. Современное здание из белого камня. Мы расскажем историю создания театра и интересные факты о том, как Оман стал культурной столицей региона.

Фабрика Amouage (только по желанию всей группы). Место, где создают культовые оманские ароматы. Вы узнаете, как рождаются запахи из ладана, розы и мирры, и увидите производственный процесс.

Старый город и форт Матрах. Мы пройдём по узким улочкам к старинным воротам, поднимемся к португальскому форту и почувствуем атмосферу города времён Великих географических открытий.

Восточный базар Матрах. Мы проведём вас по лабиринтам рынка, где продают специи, серебро, ароматические масла и сувениры. Подскажем, что стоит купить, а что лучше пропустить.

Примерный тайминг

  • 9:30–10:30 — мечеть Султана Кабуса
  • 10:30–11:00 — переезд к оперному театру
  • 11:00–11:30 — Королевский оперный театр Маската
  • 11:30–12:00 — переезд в Матрах
  • 12:00–13:00 — рынок Матрах
  • 13:00–13:30 — набережная Матрах
  • 13:30–14:00 — форт Матрах
  • 14:00–14:20 — переезд в старый Маскат
  • 14:20–14:50 — дворец Аль-Алам
  • 15:00 — возвращение в отели

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном микроавтобусе
  • Для посещения мечети женщинам потребуется платок на голову и одежда, закрывающая руки и ноги, мужчинам — брюки. На месте при необходимости можно взять абайю напрокат
  • Трансфер из отелей Shangri-La, Al Bustan, Jumeirah возможен за дополнительную плату — $10
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Королевский оперный театр — $8 за чел.
  • Форт Матрах — $8 за чел.
    Билеты оплачиваются на месте — принимают наличные и карты не РФ

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля/аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и среду в 08:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артур
Артур — ваша команда гидов в Маскате
Провели экскурсии для 42 туристов
Я живу в Омане с 2021 года и работаю здесь гидом. Для меня это не просто работа, а любимое дело — знакомить гостей с историей, культурой и красотой этой страны. Когда вы приобретаете у меня экскурсию, вы приобретаете не просто программу, а настоящие эмоции, атмосферу и впечатления, которые останутся с вами навсегда.

Входит в следующие категории Маската

