Этот тур разработан для тех, кто не хочет ограничивать себя рамками столичной жизни Лиссабона, но хочет получить максимум различных эмоций и впечатлений за один день.

Выпив с утра чашку ароматного кофе по старинной португальской традиции, мы выедем за пределы столицы ⭐️ в курортную зону городов Эшторил и Кашкаиш, которые в течение многих веков и по сей день привлекают большое количество королевских семей, знати и знаменитостей, и не только. Открою вам секрет: благодаря нейтральной позиции во время Второй Мировой Войны, Португалия стала местом встречи шпионов различных стран, которые за уютными столиками Казино Эшторил плели интриги и выдавали строжайшие секреты противостоящих стран, исключением не стал и Душко Попов, прототип знаменитого Джеймса Бонда.

Вдоль океана, мимо пестрых рыбацких лодочек и роскошных яхт, наш путь лежит к Пасти Дьявола с пугающими и одновременно завораживающими видами с утеса; вдоль отвесных обрывов, мимо португальской «Рублевки» к живописному пляжу Гиншу; по заповедной зоне к скалистому мысу Рока, самой Западной точке Континентальной Европы.

Побывав на «краю земли», мы отправимся в сказку – город 🏙️ Синтра, бывшую резиденцию португальских королей, а ныне объект всемирного наследия «ЮНЕСКО». «Жемчужина», «Земной рай» - многими поэтами воспет этот город с дворцами, усадьбами и мавританской крепостью, окруженный роскошными садами с обширной коллекцией экзотических деревьев и растений.

Обязательно посетим дворец Пена, построенный в конце XIX в. принцем Фердинандом Саксен-Кобург-Готским, который хотел подарить своей жене, португальской королеве Марии II, сказку и подарил дворец Спящей Красавицы из Диснейленда.

Затем мы посетим поместье Регалейра, которое манит своей загадочностью вместе с лабиринтом подземных ходов, гротами и водопадами, и впечатляет перевернутой башней под землей, «Колодцем Начинаний», куда нужно спустится ради возрождения души.

Сладкоежки также могут попробовать традиционные пирожные города Синтра в магазине, история 📖 которого насчитывает 155 лет: сдобные треугольнички с миндалем и корзиночки с сыром и корицей.

Экскурсия автомобильно-пешеходная. Продолжительность экскурсии: 8 часов