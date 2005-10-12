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Обзорная экскурсия по Лиссабону на машине

4.8
13 отзывов
Олег С.
Олег С. – Гид из Лиссабона
Приглашаю вас провести четыре часа в компании самой западной столицы ⭐️ Европы.

На машине мы объедем все основные достопримечательности 🏛️ города: проспект Свободы, площади Россиу и Фигейра, монастырь Иеронимитов, башню Белен, памятник Первооткрывателям и не только.

Мы также посетим музей 🖼 Фаду, португальского музыкального жанра, и попробуем местные пирожные паштеиш де ната.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • €40 за человека

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Обзорная экскурсия по Лиссабону на машине
Обзорная экскурсия по Лиссабону на машине

Что вы увидите

  • Парк Эдуарда VII
  • Проспект Свободы
  • Площадь Россиу
  • Улица Аугушта
  • Площадь Фигейра
  • Кафедральный собор
  • Мост 25 Апреля
  • Музей Фаду
  • Монастырь Иеронимитов
  • Башня Белен
  • Памятник Первооткрывателям
Если вы хотите толкаться в душном метро 🚇 или трястись в городском автобусе 🚌, если вы хотите потеряться в незнакомом городе, и если вы не ставите своей целью получить удовольствие от вашего путешествия, то эта экскурсия ⛳ не для вас.
Я встречу вас в отеле, чтобы дать вам возможность посмотреть на город 🏙️ глазами местного жителя и окунуться на 4 часа в историю 📖 одного из древнейших европейских городов. Я не буду пересказывать вам то, что вы можете прочитать в Википедии, но мы проедем по самым знаменательным монументам и районам на комфортном автомобиле 🚘 с кондиционером марки Mercedes Benz.
Начать поддаваться очарованию Лиссабона можно взглянув на старейшие районы столицы ⭐️ с высоты смотровой площадки парка Эдуарда VII. Помахав издалека мерцающим водам реки Тежу, мы поедем знакомиться с ними ближе по проспекту Свободы, где расположены магазины известных мировых брендов, осмотрим район Байша с его средневековыми извилистыми улочками, французскими фонтанами на площади Россиу, пешеходной улицей Агушта, площадью Фигейра и Коммерции.
В старинном рыбацком районе Алфама нужно смотреть по сторонам – каждое здание не похоже на соседнее, а традиционная расписная глазурованная плитка азулежу придает очарование городу. Через Кафедральный собор, по узким улочкам, поднимемся на самую высокую точку города – смотровую площадку Граса, с которой открывается живописный вид на крепость святого Георгия и мост 25 Апреля, брата-близнеца американского моста в г. Сан-Франциско.
Услышать мелодию Лиссабона можно побывав в Музее Фаду, традиционного португальского романса, и прочувствовать силу португальской любви и грусти, даже не зная ни слова по-португальски.
Далее мы переедем в Белен, или Вифлеемский район: там нас ждут два из семи чудес Португалии –больше похожий на королевский дворец Монастырь Иеронимитов, где покоятся останки известного мореплавателя Васко да Гама, самого романтичного поэта Луиша Камойша и представителей второй королевской династии Авиш; а также Башня Белен, от которой мы пройдем к памятнику Первооткрывателям и наступим на выложенную на площади перед монументом карту мира, часто не замечаемую туристами, если они смотрят по сторонам, а не под ноги.
Здесь же мы «попробуем Лиссабон на вкус», посетив фабрику популярных пирожных «паштеиш де ната», рецепт которых держится в строжайшем секрете, как и рецепт Кока Колы.
Экскурсия автомобильно-пешеходная, продолжительностью 4 часа. По вашему желанию можем изменить маршрут.
Что входит
  • Гид
  • Автомобиль бизнес-класса с водителем
  • Начало тура от отеля заказчика
  • Страховка для всех пассажиров
Что не входит
  • Входные билеты
Начало и место завершения
🚩 площадь Praca Dom Pedro IV (Rossio)
Обзорная экскурсия по Лиссабону на машине
Обзорная экскурсия по Лиссабону на машине
Обзорная экскурсия по Лиссабону на машине
Обзорная экскурсия по Лиссабону на машине

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Олег С.
Олег С.
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13 отзывов оставили туристы

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