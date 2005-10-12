Усадьба Лоридуш и райский сад Будды

В самом начале путешествия вы отправитесь в удивительное место — крупнейший восточный сад в Европе, где волшебным образом переплелись загадочный мир востока с элементами экзотической Африки и миром современного искусства. Райский сад Будды расположился на 40 гектарах усадьбы Лоридуш (Quinta dos Loridos), принадлежащей винодельческому концерну Бакалеа (Bacalhoa) — одному из крупнейших производителей вина в стране.

Перед вашим взором предстанут более 100 гигантских статуй Будды, огромные изображения различных животных и традиционные элементы украшения японских садов. Здесь вы встретите одно из чудес парка — копию Сианской Терракотовой армии из 700 солдат и лошадей, сделанных в натуральную величину.

В тени пальм 🌴 вы сможете полюбоваться каменными скульптурами из Африки и произведениями современного искусства. Прогуливаясь по райскому саду Будды вы познакомитесь с удивительной историей 📖 его создания, а также узнаете глубинный смысл некоторых из представленных образов.

Вдоволь нагулявшись в парке 🌳, мы отправимся в небольшое семейное винодельческое хозяйство с интересной и многолетней историей. Здесь вы побываете на виноградниках и в садах XIX века, где узнаете все об особенностях климата этого региона и традициях виноделия, которые передаются из поколения в поколение.

Затем посетите старую дистилляционную, где производилась португальская водка агуарденте, увидите один из крупнейших лагаров на Пиренейском полуострове со старыми прессами и побываете в винных погребах. Ну, и конечно же, вас ожидает дегустация 7 вин в сопровождении овечье-козьего сыра и вкуснейшей традиционной выпечки.

Город-крепость Обидуш

После обеда вы побываете в старинном городе-крепости — Обидуш. Пройдя через главные городские ворота, вы совершите настоящее путешествие во времени и окажетесь в далеком средневековье.

Вы прогуляетесь 👣 по хорошо сохранившимся древним улочкам и увидите величественный замок 🏰 XII века, где проводили медовый месяц португальские монархи. Город 🏙️ хранит множество тайн, легенд и преданий с которыми вы познакомитесь во время прогулки.

В Обидуше вас ожидает еще одна дегустация португальского вишневого ликера «жинжи». Этот знаменитый напиток здесь продают практически на каждом углу, но я вам покажу место, где можно попробовать самую вкусную жинжинью!