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Парк Будды, город Обидуш и дегустация вин на старой винодельне

Oльга Г.
Oльга Г. – Гид из Лиссабона
Вы отправитесь в удивительное место — райский сад Будды, расположившийся на 40 гектарах усадьбы Лоридуш, принадлежащей одному из крупнейших производителей вина в стране.

Вы посетите винодельческое хозяйство с дегустация 7 вин.

После чего мы отправимся на исследование города-крепости Обидуш.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €280 за экскурсию

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Парк Будды, город Обидуш и дегустация вин на старой винодельне
Парк Будды, город Обидуш и дегустация вин на старой винодельне

Что вы увидите

  • Райский сад Будды
  • Старинная семейная винодельня
  • Средневековый город-крепость Обидуш
Усадьба Лоридуш и райский сад Будды
В самом начале путешествия вы отправитесь в удивительное место — крупнейший восточный сад в Европе, где волшебным образом переплелись загадочный мир востока с элементами экзотической Африки и миром современного искусства. Райский сад Будды расположился на 40 гектарах усадьбы Лоридуш (Quinta dos Loridos), принадлежащей винодельческому концерну Бакалеа (Bacalhoa) — одному из крупнейших производителей вина в стране.
Перед вашим взором предстанут более 100 гигантских статуй Будды, огромные изображения различных животных и традиционные элементы украшения японских садов. Здесь вы встретите одно из чудес парка — копию Сианской Терракотовой армии из 700 солдат и лошадей, сделанных в натуральную величину.
В тени пальм 🌴 вы сможете полюбоваться каменными скульптурами из Африки и произведениями современного искусства. Прогуливаясь по райскому саду Будды вы познакомитесь с удивительной историей 📖 его создания, а также узнаете глубинный смысл некоторых из представленных образов.
Вдоволь нагулявшись в парке 🌳, мы отправимся в небольшое семейное винодельческое хозяйство с интересной и многолетней историей. Здесь вы побываете на виноградниках и в садах XIX века, где узнаете все об особенностях климата этого региона и традициях виноделия, которые передаются из поколения в поколение.
Затем посетите старую дистилляционную, где производилась португальская водка агуарденте, увидите один из крупнейших лагаров на Пиренейском полуострове со старыми прессами и побываете в винных погребах. Ну, и конечно же, вас ожидает дегустация 7 вин в сопровождении овечье-козьего сыра и вкуснейшей традиционной выпечки.
Город-крепость Обидуш
После обеда вы побываете в старинном городе-крепости — Обидуш. Пройдя через главные городские ворота, вы совершите настоящее путешествие во времени и окажетесь в далеком средневековье.
Вы прогуляетесь 👣 по хорошо сохранившимся древним улочкам и увидите величественный замок 🏰 XII века, где проводили медовый месяц португальские монархи. Город 🏙️ хранит множество тайн, легенд и преданий с которыми вы познакомитесь во время прогулки.
В Обидуше вас ожидает еще одна дегустация португальского вишневого ликера «жинжи». Этот знаменитый напиток здесь продают практически на каждом углу, но я вам покажу место, где можно попробовать самую вкусную жинжинью!
Что входит
  • Услуги гида
  • Комфортабельный минивен с водителем
  • Транспортные расходы (бензин, платные дороги, платные парковки)
Что не входит
  • Стоимость входных билетов
  • Питание и дегустация
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Парк Будды, город Обидуш и дегустация вин на старой винодельне
Парк Будды, город Обидуш и дегустация вин на старой винодельне
Парк Будды, город Обидуш и дегустация вин на старой винодельне
Парк Будды, город Обидуш и дегустация вин на старой винодельне

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Oльга Г.
Oльга Г.
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