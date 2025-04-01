Квест
Исторический квест по Лиссабону: «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
Начало: Ларго-ду-Шиаду 25, 1200-359 Лиссабон
Расписание: The quest is held only during daylight hours
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€20 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Первое знакомство: Лиссабон (экскурсия в мини-группе)
Начало: Praça Marquês de Pombal Lisboa
Расписание: Время по договоренности.
Сегодня в 09:00
6 апр в 09:00
€45 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Первое знакомство: Лиссабон (индивидуальная экскурсия)
Начало: Praça Marquês de Pombal или другое удобное Вам
Расписание: В любой удобный Вам день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€220 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Памятник Маркизу де Помбал»
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