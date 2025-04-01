Памятник Маркизу де Помбал – экскурсии в Лиссабоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник Маркизу де Помбал» в Лиссабоне на русском языке, цены от €20. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Исторический квест по Лиссабону: «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
Пешая
2.5 часа
Квест
Исторический квест по Лиссабону: «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
Начало: Ларго-ду-Шиаду 25, 1200-359 Лиссабон
Расписание: The quest is held only during daylight hours
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€20 за человека
Первое знакомство: Лиссабон (экскурсия в мини-группе)
Пешая
4 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Первое знакомство: Лиссабон (экскурсия в мини-группе)
Начало: Praça Marquês de Pombal Lisboa
Расписание: Время по договоренности.
Сегодня в 09:00
6 апр в 09:00
€45 за человека
Первое знакомство: Лиссабон (индивидуальная экскурсия)
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Первое знакомство: Лиссабон (индивидуальная экскурсия)
Начало: Praça Marquês de Pombal или другое удобное Вам
Расписание: В любой удобный Вам день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€220 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Памятник Маркизу де Помбал»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лиссабоне
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Исторический квест по Лиссабону: «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
  2. Первое знакомство: Лиссабон (экскурсия в мини-группе)
  3. Первое знакомство: Лиссабон (индивидуальная экскурсия)
Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Площадь Коммерции
  3. Мыс Рока
  4. Район Белен
  5. Район Алфама
  6. Площадь Россио
  7. Район Байша
  8. Набережная
  9. Площадь Реставраторов
  10. Кафедральный собор
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в апреле 2025
Сейчас в Лиссабоне в категории "Памятник Маркизу де Помбал" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 220.
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