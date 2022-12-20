Авторский тур по Красной Поляне с посещением аквапарка Галактика с открытым теплым бассейном под открытым небом
Авторский тур по Красной Поляне с посещением аквапарка Галактика с открытым теплым бассейном под открытым небом. Незабываемые впечатления для вас и вашей семьи, идеально подходит для тех кто ищет полноценную экскурсию с профессиональным экскурсоводом чтобы слышать подлинные истории по Олимпийским объектам и не хочет подниматься на канатные дороги а просто отдыхать купаясь в теплых бассейнах с живописным видом на горы.
Что вас ожидает 🤩
- Вантовый мост (висячий мост)
- Медвежий угол и нарзанные источники «Чвижепсе»
- Смотровая площадка от которой захватывает дух – ущелье Ах-Цу (белые скалы)
- Ахштырский каньон
- Смотровая площадка Skypark
- Пчельник с мёдом
- Дегустации всевозможных винных напитков
- Курорт «Газпром»
- Курорт «Роза Хутор»
- Ратуша с часами на «Площади Роза Хутор»
- Научно-познавательный центр «Галактика»
- Зеленая планета — парк топиари от Бачо Красная Поляна
- Олимпийский парк после Красной Поляны
- Едем на новых комфортных микроавтобусах Мерседес-бенц Sprinter или больших туристических автобусах с панорамными окнами (в зависимости от загрузки), все удобные и комфортные, на качество экскурсии это не влияет)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Авторский тур по Красной Поляне с посещением аквапарка Галактика с открытым теплым бассейном под открытым небом.
Незабываемые впечатления для вас и вашей семьи, идеально подходит для тех кто ищет полноценную экскурсию с профессиональным экскурсоводом чтобы слышать подлинные истории по Олимпийским объектам и не хочет подниматься на канатные дороги а просто отдыхать купаясь в теплых бассейнах с живописным видом на горы.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Полная страховка
- Трансфер по Адлеру
- Трансфер из центрального Сочи от ЖД вокзала и по Курортному проспекту от остановок
- Услуги профессионального аттестованного экскурсовода
- Дегустации
- Что не входит
- Питание (по желанию, средний чек от 500 руб. \чел)
- Нарзанный минеральный источник «Чвижепсе»
- Дополнительно оплачивается входной билет в аквапарк «Галактика»:
- Взрослый - 3000 руб.
- Детский 5-9 лет 2000 руб.
- Дети до 5 лет - бесплатно
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: С центра Сочи и с Адлера - от остановокЗавершение: Ваш отель или ближайшая к нему остановка
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 8:40-9:20 из центра Сочи, 9:30-10:30 из АдлераЭкскурсия длится около 9 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
- Важная информация
- Здравствуйте! Накануне тура свяжемся с вами в WhatsApp. Если у вас появятся вопросы прежде
- Чем мы с вами свяжемся
- Можете смело написать нам
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера
Похожие туры в Адлере
Групповая
до 50 чел.
Владислава
Красная поляна + Аквапарк «Галактика»
Уникальная возможность получить удовольствие от зимних курортов и от водных горок аквапарка «Галактика»
Сочи, Адлер от КПП отеля или ближайшей остановки
Сегодня
Завтра
22 дек
23 дек
500₽ за 1 человека
Индивидуальная
до 4 чел.
ШиК
Увлекательное путешествие на Красную поляну (ультра «Всё включено»)
Увлекательное путешествие на Красную Поляну. Ультра «Всё включено»
КПП любого отеля
от 28 750₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 11 чел.
Александр
Морская прогулка на яхте под парусом
Авторский тур на парусной яхте. Вы насладитесь романтикой открытого моря
Адлер, бул. Морской 1
Сегодня
Завтра
22 дек
23 дек
1 300₽ за 1 человека
Авторский тур
до 14 чел.
Восход
Горнолыжный тур на Красную Поляну
г. Адлер (жд вокзал, аэропорт)
39 000₽ за 1 человека
Индивидуальная
ШиК
Увлекательное путешествие на автомобиле из Адлера на Красную поляну
Вас ждет увлекательное путешествие на автомобиле из Адлера до Красной Поляны
Адлер, КПП любого отеля
от 25 000₽ за 1 человека
Групповая
до 45 чел.
Александр
Гранд-тур по всей Красной поляне
Групповая автобусно-пешеходная экскурсия по самым ярким и знаменитым «страницам» горной сказки Сочи
в Адлере
Сегодня
Завтра
22 дек
23 дек
900450₽ за 1 человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Анна
Трекинг к водопаду Кейву в Красной Поляне
Это легкая прогулка в окрестностях Красной Поляны продолжительностью 3-4 часа
ул. Защитников Кавказа 132
22 дек
23 дек
24 дек
25 дек
от 4 500₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 30 чел.
Врам
Красная Поляна - Швейцарские Альпы по-русски
Наше путешествие к Красной поляне начнется по новой
КПП отеля или ближайшая остановка
Сегодня
Завтра
22 дек
23 дек
1000500₽ за 1 человека
Групповая
до 30 чел.
Рубеж
Красная поляна: наследие Олимпиады
Полюбуйтесь «русской Швейцарией» - Красной поляной и двумя другими известными курортами Сочи
Центральный Сочи / Адлер
от 1 000₽ за 1 человека
Групповая
до 50 чел.
Алина
Красная Поляна и Олимпийский парк
Добро пожаловать в Красную Поляну! Мы покажем вам самые красивые места и необычные достопримечательности
Центральный, Хостинский, Адлерский район Сочи
Сегодня
Завтра
22 дек
23 дек
1000400₽ за 1 человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Василий
Красная поляна - горы и море
Вы поедите на Красную поляну, а значит гид будет завозить Вас в места, которые более интересны именно Вам
заберу на авто
Сегодня
Завтра
22 дек
23 дек
13 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
ШиК
Красная Поляна с другой стороны: заброшенная дорога к курорту
Я покажу вам самую старую дорогу на Красную поляну, которой 120 лет
Сочи (или Адлер) , КПП любого отеля
8 000₽ за всё до 4 чел.
Забронировать
Можно выбрать дату до оплаты