Через Гагру к озеру Рица - бирюзовая вода и горы

Красивейшая природа, советское наследие, побережье Черного моря - все это Абхазия

5
4 отзыва
Индивидуальная
Красивейшая природа, советское наследие, побережье Черного моря — все это Абхазия.

Или «страна души» — так называют свою родину местные жители.

Возможно, это место станет страной и вашей души.

Давайте проверим? Наш маршрут пройдет по основным достопримечательностям — главному советскому курорту Гагры и зелено-голубому озеру Рица.
Через Гагру к озеру Рица - бирюзовая вода и горы
Через Гагру к озеру Рица - бирюзовая вода и горы
Через Гагру к озеру Рица - бирюзовая вода и горы
Через Гагру к озеру Рица - бирюзовая вода и горы
Через Гагру к озеру Рица - бирюзовая вода и горы
Через Гагру к озеру Рица - бирюзовая вода и горы

Что вас ожидает 🤩

  • Ресторан Гагрипш
  • Колоннада
  • Озеро Рица
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон
  • Молочный водопад
  • Дача И. Сталина (по желанию)
Погружение в советскую эпоху в ГаграхЯ помогу открыть многовековую летопись Абхазии, историю борьбы страны за независимость и становления Гагры как популярного курорта. Здесь вы легко погрузитесь в советскую эпоху — большинство зданий не реставрировались и не менялись с XX века, и при взгляде на некоторые санатории вам может показаться, что время остановилось. Незабываемые фотографии на озере Рица Дорога проходит по ущелью и вы осмотрите все то, чем славится абхазская природа — окутанные легендами горы, шумные водопады, бурную растительность и крутые скалы Юпшарского каньона. Пообедаем в национальной апацхе на берегу Рицы. Побываем на смотровой площадке, где вы сможете сделать незабываемые фотографии озера с высоты птичьего полета. По вашему желанию можно посетить дачу И. Сталина. Организационные детали:• Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде;
  • По вашему желанию возможны остановки и отклонения от маршрута.
  • При себе иметь оригиналы паспортов, детям до 14 лет — свидетельство о рождении. Если дети до 18 лет едут без сопровождения родителей, необходимо нотариально оформленное согласие родителей на въезд в Абхазию;
  • Иностранным гражданам необходимо заблаговременно оформить разрешение на сайте МИД Абхазии.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Заезд по вашему адресу
Что не входит
  • Обед
  • Въезд на территорию Рицинского нацпарка (350 руб/чел)
  • Дача И. Сталина — посещение + экскурсия (150 руб/чел)
  • Трансфер из Центрального Сочи (1000 р. — общая сумма в обе стороны) и Красной Поляны (1500 р. — общая сумма в обе стороны) (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • По вашему желанию возможны остановки и отклонения от маршрута.
  • При себе иметь оригиналы паспортов, детям до 14 лет — свидетельство о рождении. Если дети до 18 лет едут без сопровождения родителей, необходимо нотариально оформленное согласие родителей на въезд в Абхазию. Иностранным гражданам необходимо заблаговременно оформить разрешение на сайте МИД Абхазии
  • Уважаемые гости, обязательно возьмите с собой маски! Без маски вас не допустят к прохождению границы с Абхазией!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00

Отзывы от туристов

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