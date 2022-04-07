По вашему желанию возможны остановки и отклонения от маршрута.

При себе иметь оригиналы паспортов, детям до 14 лет — свидетельство о рождении. Если дети до 18 лет едут без сопровождения родителей, необходимо нотариально оформленное согласие родителей на въезд в Абхазию;

Иностранным гражданам необходимо заблаговременно оформить разрешение на сайте МИД Абхазии.

Погружение в советскую эпоху в ГаграхЯ помогу открыть многовековую летопись Абхазии, историю борьбы страны за независимость и становления Гагры как популярного курорта. Здесь вы легко погрузитесь в советскую эпоху — большинство зданий не реставрировались и не менялись с XX века, и при взгляде на некоторые санатории вам может показаться, что время остановилось. Незабываемые фотографии на озере Рица Дорога проходит по ущелью и вы осмотрите все то, чем славится абхазская природа — окутанные легендами горы, шумные водопады, бурную растительность и крутые скалы Юпшарского каньона. Пообедаем в национальной апацхе на берегу Рицы. Побываем на смотровой площадке, где вы сможете сделать незабываемые фотографии озера с высоты птичьего полета. По вашему желанию можно посетить дачу И. Сталина. Организационные детали:• Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде;