Погружение в советскую эпоху в ГаграхЯ помогу открыть многовековую летопись Абхазии, историю борьбы страны за независимость и становления Гагры как популярного курорта. Здесь вы легко погрузитесь в советскую эпоху — большинство зданий не реставрировались и не менялись с XX века, и при взгляде на некоторые санатории вам может показаться, что время остановилось. Незабываемые фотографии на озере Рица Дорога проходит по ущелью и вы осмотрите все то, чем славится абхазская природа — окутанные легендами горы, шумные водопады, бурную растительность и крутые скалы Юпшарского каньона. Пообедаем в национальной апацхе на берегу Рицы. Побываем на смотровой площадке, где вы сможете сделать незабываемые фотографии озера с высоты птичьего полета. По вашему желанию можно посетить дачу И. Сталина. Организационные детали:• Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде;
По вашему желанию возможны остановки и отклонения от маршрута.
При себе иметь оригиналы паспортов, детям до 14 лет — свидетельство о рождении. Если дети до 18 лет едут без сопровождения родителей, необходимо нотариально оформленное согласие родителей на въезд в Абхазию;
Иностранным гражданам необходимо заблаговременно оформить разрешение на сайте МИД Абхазии.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Транспорт
Заезд по вашему адресу
Что не входит
Обед
Въезд на территорию Рицинского нацпарка (350 руб/чел)
Дача И. Сталина — посещение + экскурсия (150 руб/чел)
Трансфер из Центрального Сочи (1000 р. — общая сумма в обе стороны) и Красной Поляны (1500 р. — общая сумма в обе стороны) (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
По вашему желанию возможны остановки и отклонения от маршрута.
При себе иметь оригиналы паспортов, детям до 14 лет — свидетельство о рождении. Если дети до 18 лет едут без сопровождения родителей, необходимо нотариально оформленное согласие родителей на въезд в Абхазию. Иностранным гражданам необходимо заблаговременно оформить разрешение на сайте МИД Абхазии
Уважаемые гости, обязательно возьмите с собой маски! Без маски вас не допустят к прохождению границы с Абхазией!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.