Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вы увидите:
Ресторан Гагрипш.
Заброшенный театр.
Заброшенный вокзал Гагрипш.
Парк Принца Ольденбургского.
Гагрский пляж с качелями на берегу моря.
Колоннада.
Старый немецкий мост через р. Бзыбь.
Юпшарский каньон.
Голубое озеро.
Чабгарский карниз.
Мховые самшитовые рощи.
Водопады Девичьи и Мужские слезы.
Озеро Рица.
Ежедневно с 7:00
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Трансфер
Транспорт
Что не входит
Эко-сбор на КПП Рицинского парка (700руб. /чел.)
Обед.
Трансфер из Сочи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адлер. Заберем вас с места где вы проживаете
Завершение: Вернем вас туда, откуда забрали
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 7:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
Для пересечения российско-абхазской границы необходимо иметь при себе паспорт, а если вы путешествуете с детьми, то и их свидетельства о рождении
Выбирайте в дорогу удобную обувь, заранее зарядите телефон, возьмите наличные, в Абхазии не распространена оплата банковскими картами
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.