Озеро Рица - индивидуальная экскурсия

Это однодневное путешествие на комфортабельном минивене в сопровождении профессионального гида

Это однодневное путешествие на комфортабельном минивене в сопровождении профессионального гида. Наш маршрут к сказочному горному озеру Рица пройдет по красивой дороге Бзыбского ущелья.

Мы сделаем остановки в самых живописных локациях: у водопадов Девичьи и Мужские слезы, в Юпшарском каньоне, на Чабгарском карнизе и в множестве других.

А еще вы попробуете вкусные национальные блюда, насладитесь чистым абхазским воздухом и сделаете огромное количество фотографий на память о поездке.
Озеро Рица - индивидуальная экскурсия
Озеро Рица - индивидуальная экскурсия
Озеро Рица - индивидуальная экскурсия
Озеро Рица - индивидуальная экскурсия
Озеро Рица - индивидуальная экскурсия
Озеро Рица - индивидуальная экскурсия
Ближайшие даты:
22
окт
23
окт
24
окт
25
окт
26
окт
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окт
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даты

Что вас ожидает 🤩

  • Ресторан Гагрипш
  • Заброшенный театр
  • Заброшенный вокзал Гагрипш
  • Парк Принца Ольденбургского
  • Гагрский пляж с качелями на берегу моря
  • Колоннада
  • Старый немецкий мост через р. Бзыбь
  • Юпшарский каньон
  • Голубое озеро
  • Чабгарский карниз
  • Мховые самшитовые рощи
  • Водопады Девичьи и Мужские слезы
  • Озеро Рица
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вы увидите:

  • Ресторан Гагрипш.
  • Заброшенный театр.
  • Заброшенный вокзал Гагрипш.
  • Парк Принца Ольденбургского.
  • Гагрский пляж с качелями на берегу моря.
  • Колоннада.
  • Старый немецкий мост через р. Бзыбь.
  • Юпшарский каньон.
  • Голубое озеро.
  • Чабгарский карниз.
  • Мховые самшитовые рощи.
  • Водопады Девичьи и Мужские слезы.
  • Озеро Рица.

Ежедневно с 7:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Транспорт
Что не входит
  • Эко-сбор на КПП Рицинского парка (700руб. /чел.)
  • Обед.
  • Трансфер из Сочи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адлер. Заберем вас с места где вы проживаете
Завершение: Вернем вас туда, откуда забрали
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 7:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Для пересечения российско-абхазской границы необходимо иметь при себе паспорт, а если вы путешествуете с детьми, то и их свидетельства о рождении
  • Выбирайте в дорогу удобную обувь, заранее зарядите телефон, возьмите наличные, в Абхазии не распространена оплата банковскими картами
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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