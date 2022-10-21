Это однодневное путешествие на комфортабельном минивене в сопровождении профессионального гида. Наш маршрут к сказочному горному озеру Рица пройдет по красивой дороге Бзыбского ущелья.



Мы сделаем остановки в самых живописных локациях: у водопадов Девичьи и Мужские слезы, в Юпшарском каньоне, на Чабгарском карнизе и в множестве других.



А еще вы попробуете вкусные национальные блюда, насладитесь чистым абхазским воздухом и сделаете огромное количество фотографий на память о поездке.