Сочи А. – Гид из Адлера

Вы отправитесь в путешествие по знаменитым местам Абхазии.



После пересечения границы вы попадете в мир знаменитых курортов и старинных достопримечательностей 🏛️.



Пройдитёсь по уникальным прибрежным садам и паркам, посетите знаменитое горное озеро Рица, панорамы которого надолго останутся в памяти.



Прикоснитесь к древней культуре Абхазии в Новом Афоне, его монастыре, Новоафонской пещере, остатках крепости Анакопии, построенной первыми жителями этих мест.