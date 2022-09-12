Вы отправитесь в путешествие по знаменитым местам Абхазии. После пересечения границы вы попадете в мир знаменитых курортов и старинных достопримечательностей.
Пройдитёсь по уникальным прибрежным садам и паркам, посетите знаменитое горное озеро Рица, панорамы которого надолго останутся в памяти.
Прикоснитесь к древней культуре Абхазии в Новом Афоне, его монастыре, Новоафонской пещере, остатках крепости Анакопии, построенной первыми жителями этих мест.
Пройдитёсь по уникальным прибрежным садам и паркам, посетите знаменитое горное озеро Рица, панорамы которого надолго останутся в памяти.
Прикоснитесь к древней культуре Абхазии в Новом Афоне, его монастыре, Новоафонской пещере, остатках крепости Анакопии, построенной первыми жителями этих мест.
Описание экскурсииАбхазия – страна древней, самобытной культуры. На протяжении последнего столетия Абхазия является всемирно известным климатическим курортом. Программа тура: Выезд из Сочи совершается рано утром, туристы пересекают российско-абхазскую границу и направляются в город Гагра - жемчужину побережья Кавказских курортов, климатический и бальнеологический курорт, основанный Принцем А. Ольденбургским (1903г). Производится короткая остановка у знаменитого Гагрского Архитектурного комплекса Колоннада (1956г.). Также мы посетим живописный Приморский парк в Гагре – это настоящий символ курорта. Парк размещается на самом побережье между ущельями Гагрыпш и Жоэквара и тянется вдоль моря на 6 км, общая площадь парка составляет 14 га. После парка нас ждет осмотр знаменитого ресторана Гагрипш. Деревянное здание с часами было привезено в разобранном виде из Скандинавии в 1902 году. Это строение купил на всемирной выставке в Париже основатель курорта Гагра принц Александр Ольденбургский. Затем экскурсия направляется к знаменитому курорту Пицунда, где туристы смогут увидеть знаменитые мандариновые сады, парковую территорию с реликтовой пицундской сосной и чистейшие пляжи, вода у которых занимает второе место в мире по прозрачности, уступая только водам Саргасова моря. Пицунда в тёплое время года для купания. По пути в Пицунду туристы отправляются к сказочному по красоте, знаменитому, высокогорному озеру Рица - самому большому и красивому горному озеру Абхазии на высоте 950м над уровнем моря среди величественных горных вершин Рицинского Реликтового Национального парка. Дорога к озеру проходит по живописным ущельям горных рек Бзыбь, Гега и Юпшара. По дороге на Рицу будут совершены несколько остановок: Голубое озеро, Каменный мешок – Юпшарский Каньон, заезд на медовую пасеку и дегустацию вина. После отдыха на озере Рица запланирована остановка в селе Лыхны - одном из древнейших населённых пунктов (1500 лет) Абхазии. В эпоху средневековья село Лыхны являлось столицей Абхазского княжества. Основной достопримечательностью и исторической ценностью является знаменитый действующий храм Успения Божьей Матери (Х век), который на протяжении своей тысячелетней истории не подвергался ни одной серьезной реставрации и сохранил первозданный вид. Завершается экскурсионная программа посещением Нового Афона. Здесь туристы посетят Новоафонский монастырь, спустятся в знаменитую Новоафонскую пещеру, побывают на развалинах древней крепости Анакопии, увидят грот и Храм святого апостола Симона Кананита. После насыщенной экскурсионной программы поздно вечером экскурсионный автобус возвращается на российско-абхазскую границу и развозит туристов по их отелям. Важная информация! При пересечении государственной границы требуются: паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельства о рождении детей до 18 лет (только оригиналы!), при сопровождении детей иными родственниками (кроме родителей) необходима доверенность, заверенная нотариусом. Доверенность подписывает один из родителей, обязательно указывает страну поездки - Абхазия. Особые правила для иностранных граждан. Для подробной информации свяжитесь с вашим гидом.
Ежедневно в 06:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гагра
- Колонада
- Гагрипш ресторан
- Пицунда (когда тепло и можно купаться)
- Новый Афон
- Пещеры (по желанию группы)
- Лыхны (по желанию группы)
- Дача Сталина (по желанию группы)
- Озеро Рица
- Голубое озеро
- Каньёны Бзыбский, Юпшарский
- Водопады Девичьи Слёзы, Мужские слёзы
- Каменный мешок
- Карниз «Пронеси госпади»
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное сопровождение
- Дегустация мёда
Что не входит в цену
- Обязательный расход:
- Трансфер из Лазаревского района от 1000 до 2000 руб. (зависит расстояния и Центральный Сочи и Адлер стоимость трансфера уточнять у оператора.)
- Экологический сбор 1000 рублей взрослый 500 дети до 11 дети до 6 лет бесплатно.
- Дача Сталина 300 руб (по желанию группы)
- Новоафонская пещера 1000 руб. (по желанию дни работы уточнять у оператора).
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ближайшая Автобусная остановка на трассе в Абхазию
Завершение: Центральный район Сочи, Хостинский, Адлер и Лазаревский район
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Наслышана была об экскурсии заранее, ездила сотрудница, но впечатления неоднозначные. Они в эту же экскурсию посетили намного больше объектов, а наша экскурсовод откровенно отговаривала от посещения пещеры, в итоге никто
Вам был полезен этот отзыв?
К
Наслышана была об экскурсии заранее, ездила сотрудница, но впечатления неоднозначные. Они в эту же экскурсию посетили намного больше объектов, а наша экскурсовод откровенно отговаривала от посещения пещеры, в итоге никто
Вам был полезен этот отзыв?
С
Отличная поездка! Абхазия прекрасна! Большая благодарность гиду Лизе, отличная речь, профессионализм, внимательность! Человек на своем месте!!! И спасибо водителю Геннадию, быстро, четко вел машину и особая благодарность за музыкальное сопровождение. Всем большое спасибо!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Красоты Абхазии поражают! Но хотелось бы больше времени провести на озере Рица!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Красоты Абхазии поражают! Но хотелось бы больше времени провести на озере Рица!!!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Адлера
Похожие экскурсии на «Золотое Кольцо Абхазии»
Групповая
до 19 чел.
Абхазия за один день: Рица, пещеры, легенды и море
Начало: Сочи/Адлер/Сириус/Красная Поляна
Расписание: Ежедневно, без выходных и перерывов, центр Сочи 5 утра +- Адлер 5:40+
Завтра в 05:00
22 авг в 05:00
1700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
В сердце Абхазии: Гагра - Рица - Новый Афон
Начало: Ваш адрес в Адлере/Сириусе
Расписание: Ежедневно с 7:00 или по договоренности
Завтра в 07:00
22 авг в 07:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Сокровища Абхазии: от Гагры до озера Рица + Новый Афон
Увидеть главные достопримечательности и насладиться природой Апсны
Начало: В Адлере
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
22 авг в 06:00
1800 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Экскурсия из Адлера в Абхазию: пять звёзд
Погулять в Гагре, посетить Новоафонский монастырь и отдохнуть у озера Рица
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки в Адлере и ...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
22 авг в 06:00
1400 ₽ за человека
1400 ₽ за человека