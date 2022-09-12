Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Вы отправитесь в путешествие по знаменитым местам Абхазии. После пересечения границы вы попадете в мир знаменитых курортов и старинных достопримечательностей.



Пройдитёсь по уникальным прибрежным садам и паркам, посетите знаменитое горное озеро Рица, панорамы которого надолго останутся в памяти.



Прикоснитесь к древней культуре Абхазии в Новом Афоне, его монастыре, Новоафонской пещере, остатках крепости Анакопии, построенной первыми жителями этих мест. 4.3 11 отзывов

Артэкс Ваш гид в Адлере Задать вопрос Групповая экскурсия 1400 ₽ за человека 4.3 11 отзывов более 12 часов На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Абхазия – страна древней, самобытной культуры. На протяжении последнего столетия Абхазия является всемирно известным климатическим курортом. Программа тура: Выезд из Сочи совершается рано утром, туристы пересекают российско-абхазскую границу и направляются в город Гагра - жемчужину побережья Кавказских курортов, климатический и бальнеологический курорт, основанный Принцем А. Ольденбургским (1903г). Производится короткая остановка у знаменитого Гагрского Архитектурного комплекса Колоннада (1956г.). Также мы посетим живописный Приморский парк в Гагре – это настоящий символ курорта. Парк размещается на самом побережье между ущельями Гагрыпш и Жоэквара и тянется вдоль моря на 6 км, общая площадь парка составляет 14 га. После парка нас ждет осмотр знаменитого ресторана Гагрипш. Деревянное здание с часами было привезено в разобранном виде из Скандинавии в 1902 году. Это строение купил на всемирной выставке в Париже основатель курорта Гагра принц Александр Ольденбургский. Затем экскурсия направляется к знаменитому курорту Пицунда, где туристы смогут увидеть знаменитые мандариновые сады, парковую территорию с реликтовой пицундской сосной и чистейшие пляжи, вода у которых занимает второе место в мире по прозрачности, уступая только водам Саргасова моря. Пицунда в тёплое время года для купания. По пути в Пицунду туристы отправляются к сказочному по красоте, знаменитому, высокогорному озеру Рица - самому большому и красивому горному озеру Абхазии на высоте 950м над уровнем моря среди величественных горных вершин Рицинского Реликтового Национального парка. Дорога к озеру проходит по живописным ущельям горных рек Бзыбь, Гега и Юпшара. По дороге на Рицу будут совершены несколько остановок: Голубое озеро, Каменный мешок – Юпшарский Каньон, заезд на медовую пасеку и дегустацию вина. После отдыха на озере Рица запланирована остановка в селе Лыхны - одном из древнейших населённых пунктов (1500 лет) Абхазии. В эпоху средневековья село Лыхны являлось столицей Абхазского княжества. Основной достопримечательностью и исторической ценностью является знаменитый действующий храм Успения Божьей Матери (Х век), который на протяжении своей тысячелетней истории не подвергался ни одной серьезной реставрации и сохранил первозданный вид. Завершается экскурсионная программа посещением Нового Афона. Здесь туристы посетят Новоафонский монастырь, спустятся в знаменитую Новоафонскую пещеру, побывают на развалинах древней крепости Анакопии, увидят грот и Храм святого апостола Симона Кананита. После насыщенной экскурсионной программы поздно вечером экскурсионный автобус возвращается на российско-абхазскую границу и развозит туристов по их отелям. Важная информация! При пересечении государственной границы требуются: паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельства о рождении детей до 18 лет (только оригиналы!), при сопровождении детей иными родственниками (кроме родителей) необходима доверенность, заверенная нотариусом. Доверенность подписывает один из родителей, обязательно указывает страну поездки - Абхазия. Особые правила для иностранных граждан. Для подробной информации свяжитесь с вашим гидом.

Ежедневно в 06:30 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Гагра

Колонада

Гагрипш ресторан

Пицунда (когда тепло и можно купаться)

Новый Афон

Пещеры (по желанию группы)

Лыхны (по желанию группы)

Дача Сталина (по желанию группы)

Озеро Рица

Голубое озеро

Каньёны Бзыбский, Юпшарский

Водопады Девичьи Слёзы, Мужские слёзы

Каменный мешок

Карниз «Пронеси госпади» Что включено Услуги гида

Транспортное сопровождение

Дегустация мёда Что не входит в цену Обязательный расход:

Трансфер из Лазаревского района от 1000 до 2000 руб. (зависит расстояния и Центральный Сочи и Адлер стоимость трансфера уточнять у оператора.)

Экологический сбор 1000 рублей взрослый 500 дети до 11 дети до 6 лет бесплатно.

Дача Сталина 300 руб (по желанию группы)

Новоафонская пещера 1000 руб. (по желанию дни работы уточнять у оператора).

Обед Где начинаем и завершаем? Начало: Ближайшая Автобусная остановка на трассе в Абхазию Завершение: Центральный район Сочи, Хостинский, Адлер и Лазаревский район Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 06:30 Экскурсия длится около 15 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.