Абхазия – страна древней, самобытной культуры. На протяжении последнего столетия Абхазия является всемирно известным климатическим курортом.
Программа тура:
Выезд из Сочи совершается рано утром, туристы пересекают российско-абхазскую границу и направляются в город 🏙️ Гагра - жемчужину побережья Кавказских курортов, климатический и бальнеологический курорт, основанный Принцем А. Ольденбургским (1903г). Производится короткая остановка у знаменитого Гагрского Архитектурного комплекса Колоннада (1956г. ). Также мы посетим живописный Приморский парк 🌳 в Гагре – это настоящий символ курорта. Парк размещается на самом побережье между ущельями Гагрыпш и Жоэквара и тянется вдоль моря 🌊 на 6 км, общая площадь парка составляет 14 га.
После парка нас ждет осмотр знаменитого ресторана Гагрипш. Деревянное здание с часами было привезено в разобранном виде из Скандинавии в 1902 году. Это строение купил на всемирной выставке в Париже основатель курорта Гагра принц Александр Ольденбургский.
Затем экскурсия ⛳ направляется к знаменитому курорту Пицунда, где туристы смогут увидеть знаменитые мандариновые сады, парковую территорию с реликтовой пицундской сосной и чистейшие пляжи, вода у которых занимает второе место в мире по прозрачности, уступая только водам Саргасова моря.
По пути в Пицунду туристы отправляются к сказочному по красоте, знаменитому, высокогорному озеру Рица - самому большому и красивому горному озеру Абхазии на высоте 950м над уровнем моря среди величественных горных вершин Рицинского Реликтового Национального парка. Дорога к озеру проходит по живописным ущельям горных рек Бзыбь, Гега и Юпшара. По дороге на Рицу будут совершены несколько остановок: Голубое озеро, Каменный мешок – Юпшарский Каньон, заезд на медовую пасеку и дегустацию вина.
После отдыха на озере Рица запланирована остановка в селе Лыхны - одном из древнейших населённых пунктов (1500 лет) Абхазии. В эпоху средневековья село Лыхны являлось столицей ⭐️ Абхазского княжества. Основной достопримечательностью 🏛️ и исторической ценностью является знаменитый действующий храм Успения Божьей Матери (Х век), который на протяжении своей тысячелетней истории 📖 не подвергался ни одной серьезной реставрации и сохранил первозданный вид.
Завершается экскурсионная программа посещением Нового Афона. Здесь туристы посетят Новоафонский монастырь, спустятся в знаменитую Новоафонскую пещеру, побывают на развалинах древней крепости Анакопии, увидят грот и Храм святого апостола Симона Кананита.
После насыщенной экскурсионной программы поздно вечером экскурсионный автобус возвращается на российско-абхазскую границу и развозит туристов по их отелям.
Важная информация!
При пересечении государственной границы требуются: паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельства о рождении детей до 18 лет (только оригиналы!), при сопровождении детей иными родственниками (кроме родителей) необходима доверенность, заверенная нотариусом. Доверенность подписывает один из родителей, обязательно указывает страну поездки - Абхазия. Особые правила для иностранных граждан. Для подробной информации свяжитесь с вашим гидом.
Что входит
Услуги гида
Транспортное сопровождение
Дегустация мёда
Что не входит
Обед
Экологический сбор на озере Рица 550 рублей
Храм Лыхны 100 рублей
Дегустация вина 50 рублей
Начало и место завершения
🚩 Остановка "Лавровая"
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 35 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.