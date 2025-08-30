Е Елена

Спасибо большое нашему гиду Ирине ❤️👍

Мы с мужем заказали индивидуальную экскурсию и нам всё очень понравилось

Все истории и легенды , которые Ирина рассказала.

Показала нам Абрау со смотровой площадки ( сверху) очень красиво 😍

Показала замок - отель , мало кто сейчас стоит отель, чтобы он + был интересным по дизайну.