Путешествие в Абрау-Дюрсо обещает насыщенный день с поездкой по горной трассе, посещением винных подвалов и дегустацией, а также прогулкой по набережной и парку.
Вы увидите световое шоу у музыкальных фонтанов и узнаете интересные факты о культуре и истории региона.
Это идеальная возможность насладиться средиземноморскими пейзажами и узнать, почему Абраусский полуостров называют русской Швейцарией
Вы увидите световое шоу у музыкальных фонтанов и узнаете интересные факты о культуре и истории региона.
Это идеальная возможность насладиться средиземноморскими пейзажами и узнать, почему Абраусский полуостров называют русской Швейцарией
5 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Дегустация лучших вин
- 🏞️ Средиземноморские пейзажи
- 🎇 Шоу музыкальных фонтанов
- 📚 Интересные исторические факты
- 📸 Места для шикарных фото
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Винные подвалы Абрау-Дюрсо
- Смотровая площадка
- Площадь Александра II
- Музыкальные фонтаны
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Насыщенный день, который вы проведёте на курорте, будет включать:
- Поездку по горной трассе в окружении пейзажей и рассказы об удивительных местах, через которые пролегает путь.
- Путешествие в подземные винные подвалы старейшего завода игристых вин и дегустацию лучших образцов продукции.
- Посещение смотровой площадки с видом на озеро и его окрестности.
- Променад по площади Александра II, а также парку и набережной со множеством необычных арт-объектов.
- Просмотр светового шоу у музыкальных фонтанов.
Я буду сопровождать вас во время пребывания в Абрау-Дюрсо и рассказывать интересные факты о культуре и истории этих мест:
- Чей миф о Ахиллесе появился раньше — греческий или адыгский.
- Правда ли, что дне озера Абрау лежит метеорит.
- Почему 45-ю параллель называют золотой параллелью цивилизации.
- Можно ли пить гаражное вино.
- Для чего на виноградниках высаживают розы.
- Какие стихи А. С. Пушкин посвятил вину.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входит трансфер из центральной части Анапы. По предварительной договорённости могу забрать из пригородов (Пионерский проспект +300 ₽, Джемете +500 ₽, Витязево +700 ₽, Сукко +500 ₽).
- В период с 20 июня по 31 августа экскурсия проводится только во второй половине дня после 15:00.
- Купаться в озере запрещено.
Дополнительные расходы
Экскурсия по заводу «Абрау-Дюрсо»: 1000 ₽ с чел.
- без дегустации, 1500 ₽ с чел.
- с дегустацией.
- Для детей до 18 лет (в случае, если родители идут на экскурсию по заводу): детская комната (150 ₽) или посещение детской экскурсии в «Галерее света» (1500 ₽).
- Питание в местных ресторанах (по меню).
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Анапе
Провела экскурсии для 639 туристов
Меня зовут Ирина, я провожу экскурсии более 5 лет. Очень люблю Краснодарский край и с большим удовольствием рассказываю путешественникам о его истории, загадках и природе. Надеюсь на скорую встречу с вами!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
30 авг 2025
Спасибо большое нашему гиду Ирине ❤️👍
Мы с мужем заказали индивидуальную экскурсию и нам всё очень понравилось
Все истории и легенды , которые Ирина рассказала.
Показала нам Абрау со смотровой площадки ( сверху) очень красиво 😍
Показала замок - отель , мало кто сейчас стоит отель, чтобы он + был интересным по дизайну.
Мы с мужем заказали индивидуальную экскурсию и нам всё очень понравилось
Все истории и легенды , которые Ирина рассказала.
Показала нам Абрау со смотровой площадки ( сверху) очень красиво 😍
Показала замок - отель , мало кто сейчас стоит отель, чтобы он + был интересным по дизайну.
Дата посещения: 26 августа 2025
Входит в следующие категории Анапы
Похожие экскурсии из Анапы
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Анапы - в Шато Андре: винодельня, дегустация, природа
Путешествие на винодельню Шато Андре из Анапы. Узнайте секреты виноделия, насладитесь дегустацией и прогулками по виноградникам
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
9000 ₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
до 11 чел.
Из Анапы - в Новороссийск и Абрау Дюрсо за 1 день
Оценить культурные и природные достопримечательности на фоне пейзажей «Российской Швейцарии»
Начало: По адресу вашего проживания в Анапе
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
11 ноя в 14:30
2150 ₽ за человека
Водная прогулка
Индивидуальная водная прогулка
Знакомство с легендарным виноделием России, дегустация изысканных вин и прогулка у озера Абрау
Начало: Памятник Ленину, Анапа
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
9800 ₽ за всё до 5 чел.