Круиз по Анапе: обзорная экскурсия на автобусе и морская прогулка на катамаране
Всего в паре десятков километров от Анапы, среди гор и можжевеловых лесов, раскинулся Большой Утриш, который мы посетим на экскурсии.
Со смотровых площадок вам откроются шикарные панорамы, источник у храма напоит целительной водой, а после вас ждет часовая морская прогулка с купанием в открытом море.
Со смотровых площадок вам откроются шикарные панорамы, источник у храма напоит целительной водой, а после вас ждет часовая морская прогулка с купанием в открытом море.
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Что вас ожидает:
- Полуостров Большой Утриш
- Скала Прометея
- Видовая площадка «Арка Любви»
- Смотровая площадка «Начало кавказских гор»
- Храм и источник святой Варвары
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
В горах, среди лесов
Полуостров Большой Утриш находится на расстоянии 20 км. от Анапы. Окруженный горами, он порос редким можжевеловым лесом. Дорога, ведущая в поселок и идущая вдоль моря, очень живописна — на ней расположено несколько смотровых площадок: «Начало Кавказских гор», «Арка любви». Здесь мы сделаем остановки для того, чтобы вы могли сделать фото. У храма Святой Варвары остановимся у источника, чтобы набрать воды и сфотографироваться.
По водной глади Черного моряНа самом полуострове вас ждет часовая прогулка в открытом море на катамаране. Маршрут проходит вдоль заповедника, и во время прогулки вы увидите скалу Прометея, Змеиное озеро, а также Утришский дельфинарий.
Купание вдали от берега — это неповторимые ощущения. Под вами простирается глубина в 15-30 метров и чистая вода, но при этом вы можете чувствовать себя в безопасности! Во время прогулки нередко можно встретить резвящихся в море дельфинов.
За время пребывания на острове вы сможете прогуляться на историческую обзорную площадку к маяку, посетить морскую часовню. У вас будет свободное время, чтобы отдохнуть на галечном пляже или продегустировать морепродукты. Завершит путешествие бесплатная дегустация вина. Важная информация На судне имеется полный комплект спасательных жилетов любого размера с двумя спасательными кругами для тех, кто не умеет плавать или хочет прокатиться с ветерком на круге по водной глади.
каждый день 9-00; 15-30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Автобусная экскурсия
- Услуги гида
- Часовая морская прогулка
- Дегустация вин
- Что не входит
- Покупка вин
- Дегустация мидий — 500 руб., устриц — 300 руб. /шт
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: г. Анапа, ул. Шевченко, 177Завершение: г. Анапа, ул. Красноармейская, 20-А
- Когда и сколько длится?
- Когда: каждый день 9-00; 15-30Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Важная информация
- Время и даты экскурсии могут меняться. Просим ориентироваться на информацию в письме подтверждении от Организатора или связаться с нами предварительно по телефону +7 988 -33-99-045
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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