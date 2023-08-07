В горах, среди лесов

Полуостров Большой Утриш находится на расстоянии 20 км. от Анапы. Окруженный горами, он порос редким можжевеловым лесом. Дорога, ведущая в поселок и идущая вдоль моря, очень живописна — на ней расположено несколько смотровых площадок: «Начало Кавказских гор», «Арка любви». Здесь мы сделаем остановки для того, чтобы вы могли сделать фото. У храма Святой Варвары остановимся у источника, чтобы набрать воды и сфотографироваться.

По водной глади Черного моряНа самом полуострове вас ждет часовая прогулка в открытом море на катамаране. Маршрут проходит вдоль заповедника, и во время прогулки вы увидите скалу Прометея, Змеиное озеро, а также Утришский дельфинарий.

Купание вдали от берега — это неповторимые ощущения. Под вами простирается глубина в 15-30 метров и чистая вода, но при этом вы можете чувствовать себя в безопасности! Во время прогулки нередко можно встретить резвящихся в море дельфинов.

За время пребывания на острове вы сможете прогуляться на историческую обзорную площадку к маяку, посетить морскую часовню. У вас будет свободное время, чтобы отдохнуть на галечном пляже или продегустировать морепродукты. Завершит путешествие бесплатная дегустация вина. Важная информация На судне имеется полный комплект спасательных жилетов любого размера с двумя спасательными кругами для тех, кто не умеет плавать или хочет прокатиться с ветерком на круге по водной глади.