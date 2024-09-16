читать дальше

хотелось больше движений, а не зависаний на одном месте. В целом экскурсия хорошая. У меня был день рождения в этот день и настроение было отличное. Если настрой хороший то тяжело его испортить) спасибо тому (имя забыла запомнить, извините) экскурсоводу за доброжелательность и хорошее настроение!