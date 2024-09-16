Кудесники – экскурсии в Архангельске

Найдено 3 экскурсии в категории «Кудесники» в Архангельске, цены от 4 750 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Авторская прогулка «Архангельск 80-х»
На машине
43 отзыва
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Авторская прогулка «Архангельск 80-х»
Приглашаем на увлекательное путешествие по Архангельску, где вы узнаете о жизни города в 80-е годы через рассказы и уникальные детали
Сегодня в 08:00
Завтра в 14:00
7 900 за всё до 4 чел.
Архангельск и его удивительные окрестности
На машине
17 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Архангельск: История и природа
Погрузитесь в атмосферу Русского Севера, посетив исторические места Архангельска и его окрестностей на комфортабельном автомобиле
Начало: В центре города
8 окт в 10:00
9 окт в 10:00
7 200 за всё до 3 чел.
Пешком по Архангельску
Пешая
29 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Пешком по Архангельску: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с уникальным торговым прошлым Архангельска на нашей индивидуальной экскурсии
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
4 750 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    16 сентября 2024
    Авторская прогулка «Архангельск 80-х»
    10/10! Провели с Алексеем почти целый день, взяв 2 экскурсии - эту и поездку в аэропорт. Алексей - очень эрудированный и
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    интересный рассказчик, всё знает, на всё отвечает, миллион интересных историй из жизни рассказывает, в общем, бесполезно пересказывать, просто очень советую всем гостям Архангельска не упускать возможность и узнавать о регионе именно от Алексея.

  • И
    Игорь
    25 августа 2024
    Пешком по Архангельску
    Познавательная экскурсия, позволившая полностью составить впечатление об истории и современной жизни Архангельска в частности и края в целом.
  • Д
    Даниил
    24 августа 2024
    Архангельск и его удивительные окрестности
    Большое счастье было попасть на экскурсию, брали за день до прилета в Архангельск и данный вариант был единственным, посетили по запросу Северодвинск и его окрестности, Любовь очень приятный собеседник, всегда расскажет на любую тему, если попросить. Смело рекомендуем!
  • О
    Ольга
    21 августа 2024
    Пешком по Архангельску
    Во первых пришел другой экскурсовод, отличный от фото!! Жаль что не предупредили. Материал экскурсии был хороший но очень сухой. Немного
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    хотелось больше движений, а не зависаний на одном месте. В целом экскурсия хорошая. У меня был день рождения в этот день и настроение было отличное. Если настрой хороший то тяжело его испортить) спасибо тому (имя забыла запомнить, извините) экскурсоводу за доброжелательность и хорошее настроение!

    Во первых пришел другой экскурсовод, отличный от фото!! Жаль что не предупредили. Материал экскурсии был хорошийВо первых пришел другой экскурсовод, отличный от фото!! Жаль что не предупредили. Материал экскурсии был хорошийВо первых пришел другой экскурсовод, отличный от фото!! Жаль что не предупредили. Материал экскурсии был хороший
  • Е
    Екатерина
    20 августа 2024
    Архангельск и его удивительные окрестности
    Спасибо большое за экскурсию по городу Архангельску и его окрестностям! Нам удалось не только узнать много интересных фактов, узнать историю
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    города, но и увидеть, какими эти места были раньше благодаря большому дополнительному иллюстративному материалу от экскурсовода. Любовь показала нам все, что было можно, и даже организовала посещение музея, за что отдельное спасибо!

  • Г
    Галина
    18 августа 2024
    Авторская прогулка «Архангельск 80-х»
    Великолепная экскурсия. Изначально боялись, что 3,5 часа будет много, однако оказалось мало
  • А
    Александр
    15 августа 2024
    Архангельск и его удивительные окрестности
    Благодарим Любовь за экскурсию! Познавательно,интересно, комфортно. Приятно путешествовать с увлечённым,грамотным и интересным гидом,любящим свой город.
  • С
    Саввакова
    12 августа 2024
    Пешком по Архангельску
    9 августа состоялась пешеходная экскурсия по Архангельску. Замечательный гид, отлично изложен материал, человек увлеченный и увлекающий. С любовью, рассказывающий и
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    об истории родного города, и об известных земляках! Два часа экскурсии пролетели незаметно. В свободное время по совету гида посетили музеи, остались в восторге! Большое спасибо!

  • О
    Ольга
    6 августа 2024
    Авторская прогулка «Архангельск 80-х»
    Отличная экскурсия, замечательный гид, интересный рассказ о городе! Всё очень понравилось, рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Кудесники»

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  8. Проспект Чумбарова-Лучинского
  9. Свято-Никольский храм
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Сколько стоит экскурсия по Архангельску в октябре 2024
Сейчас в Архангельске в категории "Кудесники" можно забронировать 3 экскурсии от 4 750 до 7 900. Туристы уже оставили гидам 89 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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