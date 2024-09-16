3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Авторская прогулка «Архангельск 80-х»
Приглашаем на увлекательное путешествие по Архангельску, где вы узнаете о жизни города в 80-е годы через рассказы и уникальные детали
Сегодня в 08:00
Завтра в 14:00
7 900₽ за всё до 4 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Архангельск: История и природа
Погрузитесь в атмосферу Русского Севера, посетив исторические места Архангельска и его окрестностей на комфортабельном автомобиле
Начало: В центре города
8 окт в 10:00
9 окт в 10:00
7 200₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Пешком по Архангельску: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с уникальным торговым прошлым Архангельска на нашей индивидуальной экскурсии
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
4 750₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр16 сентября 202410/10! Провели с Алексеем почти целый день, взяв 2 экскурсии - эту и поездку в аэропорт. Алексей - очень эрудированный и
- ИИгорь25 августа 2024Познавательная экскурсия, позволившая полностью составить впечатление об истории и современной жизни Архангельска в частности и края в целом.
- ДДаниил24 августа 2024Большое счастье было попасть на экскурсию, брали за день до прилета в Архангельск и данный вариант был единственным, посетили по запросу Северодвинск и его окрестности, Любовь очень приятный собеседник, всегда расскажет на любую тему, если попросить. Смело рекомендуем!
- ООльга21 августа 2024Во первых пришел другой экскурсовод, отличный от фото!! Жаль что не предупредили. Материал экскурсии был хороший но очень сухой. Немного
- ЕЕкатерина20 августа 2024Спасибо большое за экскурсию по городу Архангельску и его окрестностям! Нам удалось не только узнать много интересных фактов, узнать историю
- ГГалина18 августа 2024Великолепная экскурсия. Изначально боялись, что 3,5 часа будет много, однако оказалось мало
- ААлександр15 августа 2024Благодарим Любовь за экскурсию! Познавательно,интересно, комфортно. Приятно путешествовать с увлечённым,грамотным и интересным гидом,любящим свой город.
- ССаввакова12 августа 20249 августа состоялась пешеходная экскурсия по Архангельску. Замечательный гид, отлично изложен материал, человек увлеченный и увлекающий. С любовью, рассказывающий и
- ООльга6 августа 2024Отличная экскурсия, замечательный гид, интересный рассказ о городе! Всё очень понравилось, рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Кудесники»
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