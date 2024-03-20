Туры в городах Архангельской области
Выберите город в котором хотите забронировать экскурсионный тур в Архангельской области или из которого хотите отправиться в регион с частным гидом.
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Индивидуальные экскурсии
69000
₽
за чел.
Поучиться управлять лодкой, сделать сувенир с мезенской росписью и познакомиться с местными
54500
₽
за чел.
Познакомиться с поморской кухней, погулять по городу трескоедов и расписать пряник
55000
₽
за чел.
Покататься по морской глади на надувной лодке и увидеть лежбище тюленей и бельков
5
1 отзыв
69000
₽
за чел.
Научиться управлять парусным судном, исследовать старинные часовни и попариться в бане
Групповые экскурсии
69000
₽
за чел.
Поучиться управлять лодкой, сделать сувенир с мезенской росписью и познакомиться с местными
54500
₽
за чел.
Познакомиться с поморской кухней, погулять по городу трескоедов и расписать пряник
55000
₽
за чел.
Покататься по морской глади на надувной лодке и увидеть лежбище тюленей и бельков
5
1 отзыв
69000
₽
за чел.
Научиться управлять парусным судном, исследовать старинные часовни и попариться в бане
Обзорные по городам
54500
₽
за чел.
Познакомиться с поморской кухней, погулять по городу трескоедов и расписать пряник
Водные прогулки
69000
₽
за чел.
Поучиться управлять лодкой, сделать сувенир с мезенской росписью и познакомиться с местными
5
1 отзыв
69000
₽
за чел.
Научиться управлять парусным судном, исследовать старинные часовни и попариться в бане
5
3 отзыва
от
108540
₽
за чел.
Добро пожаловать в увлекательное приключение на туристическом поезде по Русскому Северу! Вы побываете на экскурсиях в Великом Устюге, Архангельске, Пе...
Гастрономические туры
54500
₽
за чел.
Познакомиться с поморской кухней, погулять по городу трескоедов и расписать пряник
5
3 отзыва
от
50600
₽
за чел.
Приглашаем вас посетить жемчужину Архангельской области, где каждый день будет наполнен аппетитными историями и вкусовыми открытиями. Только представь...
Экскурсионные туры на несколько дней
5
3 отзыва
от
14500
₽
за чел.
Город с настоящим северным характером, первый морской торговый порт России, столица обширного лесного края, поморского мореходства и отправная точка з...
5
3 отзыва
от
32300
₽
за чел.
Приглашаем в Архангельскую область за эмоциями с северным характером! Заповедные леса и труднодоступные территории, песчаные пляжи Белого моря и знако...
5
3 отзыва
20000
₽
за чел.
Вельск — тихий уездный город в Архангельской области, расположенный на берегу реки Ваги, являющийся отличным местом для знакомства с настоящей русской...
5
3 отзыва
64500
₽
за чел.
Погрузитесь в атмосферу настоящего Русского Севера! Вас ждет знакомство с северными монастырями и деревянной архитектурой, традициями и историей, суро...
69000
₽
за чел.
Поучиться управлять лодкой, сделать сувенир с мезенской росписью и познакомиться с местными
54500
₽
за чел.
Познакомиться с поморской кухней, погулять по городу трескоедов и расписать пряник
55000
₽
за чел.
Покататься по морской глади на надувной лодке и увидеть лежбище тюленей и бельков
5
3 отзыва
от
54500
₽
за чел.
Откройте для себя мир Русского Севера с нашим туром! Мы продегустируем поморские угощения, примем участие в мастер-классе по росписи пряников, исследу...
5
3 отзыва
от
54500
₽
за чел.
Откройте для себя мир Русского Севера с нашим туром! Мы продегустируем поморские угощения, примем участие в мастер-классе по росписи пряников, исследу...
Последние отзывы о турах по Архангельской области
- ВВиолетта20 марта 2024Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
- ААндрей,17 марта 2024Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…
- ММарина14 марта 2024Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
- ДДарья16 февраля 2024Организовано на высшем уровне, когда все предусмотрено: экскурсии, трансфер, обед, свободное время. Насыщенная программа, но именно не перегруженная.
- ДДарья16 февраля 2024Великолепная программа. Очень хорошо все организовано. Особо хочу поблагодарить нашего гида, Марину, которая очень интересно нам рассказывала в быте и культуре поморов, об истории этого замечательного места. Очарована красотой природы этого региона, очень приятные местные жители.
- ББартева5 февраля 2024Организаторы приготовили этот тур безупречно. Нашим экскурсоводом была Марина Титова.
- ООльга18 января 2024Спасибо большое. Все было отлично! Собираемся к Вам летом.
- ООльга18 января 2024Замечательный Новогодний тур. Я в восторге! Было очень уютно и весело, и даже мороз минус 32 нас не испугал. Пешие прогулки по уютным улочкам, забавные лавочки в сквере, весёлые расписные остановки и дома, очень интересный рассказ нашего гида Жанны Дементьевой. А ещё знакомство с удивительными людьми, весёлые мастер классы, уютный отель «Юрьево подворье», удобные теплые автомобили, которые нас сопровождали и вкуснейшие обеды, завтраки и ужины! А также знакомство с удивительными северными храмами и теплый прием в Ново Крылово, весёлое катание на ватрушках, удивительная северная природа. Большое спасибо организатору наших новогодних приключений Жанне Дементьевой и принимающей стороне, и всем, кто помогал в организации нашего отдыха!
- ВВолкова17 января 2024В гости к северному оленю. АрхангельскВсё прекрасно организовано. Тур насыщен, шикарных Впечатлений море!!!
- ТТатьяна9 января 2024Замечательная программа. Вроде все просто, но настолько мило, интересно.
- ТТатьяна12 августа 2023Прекрасный тур! "Заповедная чудь" - это сочетание красот природы и комфортного отдыха в лесном отеле "Голубино". Отличные номера со всеми удобствами, питание - вообще отдельная тема, разные активности и мастер-классы дают возможность отдохнуть по полной программе! Всем рекомендую!
- ММарина7 августа 2023Интересная и насыщенная программа. Большая благодарность нашему гиду Марине Титовой. Доброжелательное отношение архангелогородцев к туристам. Отличные условия для проживания в отеле Пур-Наволок. Очень довольна туром.
- ММарина12 февраля 2023Огромное спасибо за отдых. Нам очень всё понравилось! Именно то что хотелось! Уединение с природой. И в то же время отличный сервис. Ещё раз спасибо.
- ТТамара2 июля 2022Очень интересный, насыщенный тур. За три дня мы побывали и в Северодвинске, и на родине Ломоносова, и в Малых Корелах. Гостиницы в туре подобраны хорошие, с питанием тоже полный порядок: завтраки в гостинице и обеды на маршруте. Увлекательные мастер-классы понравились всем. А уж белые ночи в Архангельске - это невероятная красота!
- ООльга3 апреля 2022Очень понравился тур "Предания старины поморской"! Интересный и насыщенный. Масса впечатлений! Уникальная возможность в комфортном путешествии добраться до отдаленных, труднодоступных мест, где сохранились деревянные храмы, построенные сотни лет назад. Восхищает и величественная красота окружающей природы, и мастерство людей, создавших эти шедевры зодчества!