В Виолетта Железнодорожный круиз «Русский Север» Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!

А Андрей, Железнодорожный круиз «Русский Север» Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…

М Марина Железнодорожный круиз «Русский Север» Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.

Д Дарья Путешествие в уездный город Вельск Организовано на высшем уровне, когда все предусмотрено: экскурсии, трансфер, обед, свободное время. Насыщенная программа, но именно не перегруженная.

Д Дарья Путешествие на родину Ломоносова Великолепная программа. Очень хорошо все организовано. Особо хочу поблагодарить нашего гида, Марину, которая очень интересно нам рассказывала в быте и культуре поморов, об истории этого замечательного места. Очарована красотой природы этого региона, очень приятные местные жители.

Б Бартева Путешествие в уездный город Вельск Организаторы приготовили этот тур безупречно. Нашим экскурсоводом была Марина Титова.

О Ольга Путешествие в уездный город Вельск Спасибо большое. Все было отлично! Собираемся к Вам летом.

О Ольга Новый год в уездном городе Вельске Замечательный Новогодний тур. Я в восторге! Было очень уютно и весело, и даже мороз минус 32 нас не испугал. Пешие прогулки по уютным улочкам, забавные лавочки в сквере, весёлые расписные остановки и дома, очень интересный рассказ нашего гида Жанны Дементьевой. А ещё знакомство с удивительными людьми, весёлые мастер классы, уютный отель «Юрьево подворье», удобные теплые автомобили, которые нас сопровождали и вкуснейшие обеды, завтраки и ужины! А также знакомство с удивительными северными храмами и теплый прием в Ново Крылово, весёлое катание на ватрушках, удивительная северная природа. Большое спасибо организатору наших новогодних приключений Жанне Дементьевой и принимающей стороне, и всем, кто помогал в организации нашего отдыха!

В Волкова В гости к северному оленю. Архангельск Всё прекрасно организовано. Тур насыщен, шикарных Впечатлений море!!!

Т Татьяна Новый год в уездном городе Вельске Замечательная программа. Вроде все просто, но настолько мило, интересно.

Т Татьяна Заповедная Чудь. Отдых в Пинежье летом и весной Прекрасный тур! "Заповедная чудь" - это сочетание красот природы и комфортного отдыха в лесном отеле "Голубино". Отличные номера со всеми удобствами, питание - вообще отдельная тема, разные активности и мастер-классы дают возможность отдохнуть по полной программе! Всем рекомендую!

М Марина Путешествие на родину Ломоносова Интересная и насыщенная программа. Большая благодарность нашему гиду Марине Титовой. Доброжелательное отношение архангелогородцев к туристам. Отличные условия для проживания в отеле Пур-Наволок. Очень довольна туром.

М Марина Заповедная Чудь. Архангельск осень-зима Огромное спасибо за отдых. Нам очень всё понравилось! Именно то что хотелось! Уединение с природой. И в то же время отличный сервис. Ещё раз спасибо.

Т Тамара Путешествие на родину Ломоносова Очень интересный, насыщенный тур. За три дня мы побывали и в Северодвинске, и на родине Ломоносова, и в Малых Корелах. Гостиницы в туре подобраны хорошие, с питанием тоже полный порядок: завтраки в гостинице и обеды на маршруте. Увлекательные мастер-классы понравились всем. А уж белые ночи в Архангельске - это невероятная красота!