Авторские туры по Архангельской области

Туры в городах Архангельской области

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Индивидуальные экскурсии

В гости к поморам под белоснежными парусами: мастер-класс, инструктаж и релакс вдали от цивилизации
В гости к поморам под белоснежными парусами: мастер-класс, инструктаж и релакс вдали от цивилизации
69000
за чел.
Поучиться управлять лодкой, сделать сувенир с мезенской росписью и познакомиться с местными
Архангельск
В мир вкусов Русского Севера: гастротур с дегустациями и мастер-классами
В мир вкусов Русского Севера: гастротур с дегустациями и мастер-классами
54500
за чел.
Познакомиться с поморской кухней, погулять по городу трескоедов и расписать пряник
Архангельск
В гости к гренландским тюленям: уикенд на побережье Белого моря
В гости к гренландским тюленям: уикенд на побережье Белого моря
55000
за чел.
Покататься по морской глади на надувной лодке и увидеть лежбище тюленей и бельков
Архангельск
Большое путешествие в Кенозерье под парусом: наедине с природой и историей
Большое путешествие в Кенозерье под парусом: наедине с природой и историей
5
1 отзыв
69000
за чел.
Научиться управлять парусным судном, исследовать старинные часовни и попариться в бане
Архангельск

Групповые экскурсии

В гости к поморам под белоснежными парусами: мастер-класс, инструктаж и релакс вдали от цивилизации
В гости к поморам под белоснежными парусами: мастер-класс, инструктаж и релакс вдали от цивилизации
69000
за чел.
Поучиться управлять лодкой, сделать сувенир с мезенской росписью и познакомиться с местными
Архангельск
В мир вкусов Русского Севера: гастротур с дегустациями и мастер-классами
В мир вкусов Русского Севера: гастротур с дегустациями и мастер-классами
54500
за чел.
Познакомиться с поморской кухней, погулять по городу трескоедов и расписать пряник
Архангельск
В гости к гренландским тюленям: уикенд на побережье Белого моря
В гости к гренландским тюленям: уикенд на побережье Белого моря
55000
за чел.
Покататься по морской глади на надувной лодке и увидеть лежбище тюленей и бельков
Архангельск
Большое путешествие в Кенозерье под парусом: наедине с природой и историей
Большое путешествие в Кенозерье под парусом: наедине с природой и историей
5
1 отзыв
69000
за чел.
Научиться управлять парусным судном, исследовать старинные часовни и попариться в бане
Архангельск

Обзорные по городам

В мир вкусов Русского Севера: гастротур с дегустациями и мастер-классами
В мир вкусов Русского Севера: гастротур с дегустациями и мастер-классами
54500
за чел.
Познакомиться с поморской кухней, погулять по городу трескоедов и расписать пряник
Архангельск

Водные прогулки

В гости к поморам под белоснежными парусами: мастер-класс, инструктаж и релакс вдали от цивилизации
В гости к поморам под белоснежными парусами: мастер-класс, инструктаж и релакс вдали от цивилизации
69000
за чел.
Поучиться управлять лодкой, сделать сувенир с мезенской росписью и познакомиться с местными
Архангельск
Большое путешествие в Кенозерье под парусом: наедине с природой и историей
Большое путешествие в Кенозерье под парусом: наедине с природой и историей
5
1 отзыв
69000
за чел.
Научиться управлять парусным судном, исследовать старинные часовни и попариться в бане
Архангельск
Железнодорожный круиз «Русский Север»
Железнодорожный круиз «Русский Север»
5
3 отзыва
от
108540
за чел.
Добро пожаловать в увлекательное приключение на туристическом поезде по Русскому Северу! Вы побываете на экскурсиях в Великом Устюге, Архангельске, Пе...
Архангельск

Гастрономические туры

В мир вкусов Русского Севера: гастротур с дегустациями и мастер-классами
В мир вкусов Русского Севера: гастротур с дегустациями и мастер-классами
54500
за чел.
Познакомиться с поморской кухней, погулять по городу трескоедов и расписать пряник
Архангельск
Гастрономический тур «Вкус Поморья»
Гастрономический тур «Вкус Поморья»
5
3 отзыва
от
50600
за чел.
Приглашаем вас посетить жемчужину Архангельской области, где каждый день будет наполнен аппетитными историями и вкусовыми открытиями. Только представь...
Архангельск

Экскурсионные туры на несколько дней

Архангельск - ворота Арктики. Расширенная программа
Архангельск - ворота Арктики. Расширенная программа
5
3 отзыва
от
14500
за чел.
Город с настоящим северным характером, первый морской торговый порт России, столица обширного лесного края, поморского мореходства и отправная точка з...
Архангельск
На Север за впечатлениями. Тур в Архангельскую область
На Север за впечатлениями. Тур в Архангельскую область
5
3 отзыва
от
32300
за чел.
Приглашаем в Архангельскую область за эмоциями с северным характером! Заповедные леса и труднодоступные территории, песчаные пляжи Белого моря и знако...
Архангельск
Архангельский уездный город Вельск
Архангельский уездный город Вельск
5
3 отзыва
20000
за чел.
Вельск — тихий уездный город в Архангельской области, расположенный на берегу реки Ваги, являющийся отличным местом для знакомства с настоящей русской...
Вельск
Дорога на Русский Север - из Вологды в Архангельск
Дорога на Русский Север - из Вологды в Архангельск
5
3 отзыва
64500
за чел.
Погрузитесь в атмосферу настоящего Русского Севера! Вас ждет знакомство с северными монастырями и деревянной архитектурой, традициями и историей, суро...
Архангельск
В гости к поморам под белоснежными парусами: мастер-класс, инструктаж и релакс вдали от цивилизации
В гости к поморам под белоснежными парусами: мастер-класс, инструктаж и релакс вдали от цивилизации
69000
за чел.
Поучиться управлять лодкой, сделать сувенир с мезенской росписью и познакомиться с местными
Архангельск
В мир вкусов Русского Севера: гастротур с дегустациями и мастер-классами
В мир вкусов Русского Севера: гастротур с дегустациями и мастер-классами
54500
за чел.
Познакомиться с поморской кухней, погулять по городу трескоедов и расписать пряник
Архангельск
В гости к гренландским тюленям: уикенд на побережье Белого моря
В гости к гренландским тюленям: уикенд на побережье Белого моря
55000
за чел.
Покататься по морской глади на надувной лодке и увидеть лежбище тюленей и бельков
Архангельск
Попробуй Арктику на вкус. Весна-лето
Попробуй Арктику на вкус. Весна-лето
5
3 отзыва
от
54500
за чел.
Откройте для себя мир Русского Севера с нашим туром! Мы продегустируем поморские угощения, примем участие в мастер-классе по росписи пряников, исследу...
Архангельск
Гастротур. Попробуй Арктику на вкус
Гастротур. Попробуй Арктику на вкус
5
3 отзыва
от
54500
за чел.
Откройте для себя мир Русского Севера с нашим туром! Мы продегустируем поморские угощения, примем участие в мастер-классе по росписи пряников, исследу...
Архангельск

Последние отзывы о турах по Архангельской области

  • В
    Виолетта
    20 марта 2024
    Железнодорожный круиз «Русский Север»
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
  • А
    Андрей,
    17 марта 2024
    Железнодорожный круиз «Русский Север»
    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…
    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь на
  • М
    Марина
    14 марта 2024
    Железнодорожный круиз «Русский Север»
    Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
  • Д
    Дарья
    16 февраля 2024
    Путешествие в уездный город Вельск
    Организовано на высшем уровне, когда все предусмотрено: экскурсии, трансфер, обед, свободное время. Насыщенная программа, но именно не перегруженная.
  • Д
    Дарья
    16 февраля 2024
    Путешествие на родину Ломоносова
    Великолепная программа. Очень хорошо все организовано. Особо хочу поблагодарить нашего гида, Марину, которая очень интересно нам рассказывала в быте и культуре поморов, об истории этого замечательного места. Очарована красотой природы этого региона, очень приятные местные жители.
  • Б
    Бартева
    5 февраля 2024
    Путешествие в уездный город Вельск
    Организаторы приготовили этот тур безупречно. Нашим экскурсоводом была Марина Титова.
  • О
    Ольга
    18 января 2024
    Путешествие в уездный город Вельск
    Спасибо большое. Все было отлично! Собираемся к Вам летом.
    Спасибо большое. Все было отлично! Собираемся к Вам летом
  • О
    Ольга
    18 января 2024
    Новый год в уездном городе Вельске
    Замечательный Новогодний тур. Я в восторге! Было очень уютно и весело, и даже мороз минус 32 нас не испугал. Пешие прогулки по уютным улочкам, забавные лавочки в сквере, весёлые расписные остановки и дома, очень интересный рассказ нашего гида Жанны Дементьевой. А ещё знакомство с удивительными людьми, весёлые мастер классы, уютный отель «Юрьево подворье», удобные теплые автомобили, которые нас сопровождали и вкуснейшие обеды, завтраки и ужины! А также знакомство с удивительными северными храмами и теплый прием в Ново Крылово, весёлое катание на ватрушках, удивительная северная природа. Большое спасибо организатору наших новогодних приключений Жанне Дементьевой и принимающей стороне, и всем, кто помогал в организации нашего отдыха!
    Замечательный Новогодний тур. Я в восторге! Было очень уютно и весело, и даже мороз минус 32
  • В
    Волкова
    17 января 2024
    В гости к северному оленю. Архангельск
    Всё прекрасно организовано. Тур насыщен, шикарных Впечатлений море!!!
    Всё прекрасно организовано. Тур насыщен, шикарных Впечатлений море!!!Всё прекрасно организовано. Тур насыщен, шикарных Впечатлений море!!!Всё прекрасно организовано. Тур насыщен, шикарных Впечатлений море!!!
  • Т
    Татьяна
    9 января 2024
    Новый год в уездном городе Вельске
    Замечательная программа. Вроде все просто, но настолько мило, интересно.
  • Т
    Татьяна
    12 августа 2023
    Заповедная Чудь. Отдых в Пинежье летом и весной
    Прекрасный тур! "Заповедная чудь" - это сочетание красот природы и комфортного отдыха в лесном отеле "Голубино". Отличные номера со всеми удобствами, питание - вообще отдельная тема, разные активности и мастер-классы дают возможность отдохнуть по полной программе! Всем рекомендую!
  • М
    Марина
    7 августа 2023
    Путешествие на родину Ломоносова
    Интересная и насыщенная программа. Большая благодарность нашему гиду Марине Титовой. Доброжелательное отношение архангелогородцев к туристам. Отличные условия для проживания в отеле Пур-Наволок. Очень довольна туром.
    Интересная и насыщенная программа. Большая благодарность нашему гиду Марине Титовой. Доброжелательное отношение архангелогородцев к туристам. ОтличныеИнтересная и насыщенная программа. Большая благодарность нашему гиду Марине Титовой. Доброжелательное отношение архангелогородцев к туристам. ОтличныеИнтересная и насыщенная программа. Большая благодарность нашему гиду Марине Титовой. Доброжелательное отношение архангелогородцев к туристам. ОтличныеИнтересная и насыщенная программа. Большая благодарность нашему гиду Марине Титовой. Доброжелательное отношение архангелогородцев к туристам. ОтличныеИнтересная и насыщенная программа. Большая благодарность нашему гиду Марине Титовой. Доброжелательное отношение архангелогородцев к туристам. Отличные
  • М
    Марина
    12 февраля 2023
    Заповедная Чудь. Архангельск осень-зима
    Огромное спасибо за отдых. Нам очень всё понравилось! Именно то что хотелось! Уединение с природой. И в то же время отличный сервис. Ещё раз спасибо.
    Огромное спасибо за отдых. Нам очень всё понравилось! Именно то что хотелось! Уединение с природой. И в то же время отличный сервис. Ещё раз спасибоОгромное спасибо за отдых. Нам очень всё понравилось! Именно то что хотелось! Уединение с природой. И в то же время отличный сервис. Ещё раз спасибоОгромное спасибо за отдых. Нам очень всё понравилось! Именно то что хотелось! Уединение с природой. И в то же время отличный сервис. Ещё раз спасибоОгромное спасибо за отдых. Нам очень всё понравилось! Именно то что хотелось! Уединение с природой. И в то же время отличный сервис. Ещё раз спасибоОгромное спасибо за отдых. Нам очень всё понравилось! Именно то что хотелось! Уединение с природой. И в то же время отличный сервис. Ещё раз спасибоОгромное спасибо за отдых. Нам очень всё понравилось! Именно то что хотелось! Уединение с природой. И в то же время отличный сервис. Ещё раз спасибоОгромное спасибо за отдых. Нам очень всё понравилось! Именно то что хотелось! Уединение с природой. И в то же время отличный сервис. Ещё раз спасибоОгромное спасибо за отдых. Нам очень всё понравилось! Именно то что хотелось! Уединение с природой. И в то же время отличный сервис. Ещё раз спасибо
  • Т
    Тамара
    2 июля 2022
    Путешествие на родину Ломоносова
    Очень интересный, насыщенный тур. За три дня мы побывали и в Северодвинске, и на родине Ломоносова, и в Малых Корелах. Гостиницы в туре подобраны хорошие, с питанием тоже полный порядок: завтраки в гостинице и обеды на маршруте. Увлекательные мастер-классы понравились всем. А уж белые ночи в Архангельске - это невероятная красота!
  • О
    Ольга
    3 апреля 2022
    Предания старины поморской. Архитектурный тур
    Очень понравился тур "Предания старины поморской"! Интересный и насыщенный. Масса впечатлений! Уникальная возможность в комфортном путешествии добраться до отдаленных, труднодоступных мест, где сохранились деревянные храмы, построенные сотни лет назад. Восхищает и величественная красота окружающей природы, и мастерство людей, создавших эти шедевры зодчества!
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