великолепно знает и любит свой город Астрахань и его знаменитых жителей. И главное умеет донести свои знания и любовь другим людям. Этим человеком оказался наш гид – Сергей Синельников. Он сумел понять, что нас интересует, какая информация о городе нам нужна. Мы увидели этот город его глазами, почувствовали, что старая Астрахань – это город кино, где каждый домик, имеющий свою историю достоин реставрации и может быть яркой звездочкой на карте города . Большое спасибо за его творческую работу, после которой возникает желание еще больше узнать о городе и его людях.