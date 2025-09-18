Мои заказы

Экскурсии на микроавтобусе в Астрахани с гидом по низким ценам

Найдено 3 экскурсии в категории «На микроавтобусе» в Астрахани, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Экскурсия по Астрахани для пожилых людей
На машине
На микроавтобусе
3 часа
41 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия по Астрахани для пожилых людей
Познакомьтесь с историей Астрахани через её знаковые места: кремль, Белый город, старинные слободки и знаменитый рыбный рынок
Начало: В сквере Ульяновых
«По запросу могу провести экскурсию для большего числа людей на микроавтобусе — детали уточняйте, пожалуйста, в сообщении гиду»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7500 ₽ за всё до 3 чел.
Трансфер на Maybach или минивэне Mercedes в Астрахани
На машине
Трансфер в/из аэропорта
На микроавтобусе
1 час
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер на Maybach или минивэне Mercedes в Астрахани
Максимальный комфорт в поездке по городу или до / из аэропорта
«В стоимость включён трансфер из аэропорта на минивэне премиум класса Mercedes Benz V-class или Maybach S-class до любого отеля в Астрахани»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3500 ₽ за всё до 7 чел.
Поэтическая автопрогулка по Астрахани
На машине
На микроавтобусе
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Поэтическая автопрогулка по Астрахани
Обзорная экскурсия в мини-группе, приправленная лёгким флёром поэзии
Начало: На центральной набережной
«— для 8-10 человек (7 взрослых + 3 ребёнка) микроавтобус Mercedes 2014 г»
Расписание: ежедневно в 12:00 и 16:00
Завтра в 12:00
12 мар в 12:00
4000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Карпова
    18 сентября 2025
    Экскурсия по Астрахани для пожилых людей
    Дата посещения: 30 июля 2025
    Приехав в Астрахань мы наугад выбрали частного гида и не прогадали. Нам посчастливилось встретить настоящего Астраханца с большой буквы, который
    читать дальше

    великолепно знает и любит свой город Астрахань и его знаменитых жителей. И главное умеет донести свои знания и любовь другим людям. Этим человеком оказался наш гид – Сергей Синельников. Он сумел понять, что нас интересует, какая информация о городе нам нужна. Мы увидели этот город его глазами, почувствовали, что старая Астрахань – это город кино, где каждый домик, имеющий свою историю достоин реставрации и может быть яркой звездочкой на карте города . Большое спасибо за его творческую работу, после которой возникает желание еще больше узнать о городе и его людях.

  • Е
    Елена
    22 февраля 2026
    Экскурсия по Астрахани для пожилых людей
    Прекрасная экскурсия, превзошла все наши ожидания. Четко, живо, безумно интересно! Кроме экскурсии масса полезных рекомендаций для самостоятельного посещения и знакомства с городом. Благодаря Сергею влюбились в Астрахань.
  • М
    Марина
    7 января 2026
    Экскурсия по Астрахани для пожилых людей
    Все хорошо организовано. Гид знающий и артистичный. Астрахань прекрасна!
  • н
    наталья
    7 декабря 2025
    Трансфер на Maybach или минивэне Mercedes в Астрахани
    Очень понравился город и горожане!! Внимательные,отзывчивые!!! Что относиться и к Юрию!!! Рекомендуем 👍
  • Н
    Надежда
    16 ноября 2025
    Экскурсия по Астрахани для пожилых людей
    Экскурсия интересная и очень познавательная. Сергей отличный рассказчик. Нам всё очень понравилось.
  • Г
    Геннадий
    12 ноября 2025
    Экскурсия по Астрахани для пожилых людей
    Не пересказывая услышенное: вы на три часа погрузитесь в историю появления города Астрахани с древних времён, как изменялись рукава Волги, как менялся уклад жизни многонациональных народов с разным вероисповеданием. Слова благодарности, коренному жителю, гиду Сергею с пожеланием доброго эдоровья!
  • М
    Марина
    9 ноября 2025
    Экскурсия по Астрахани для пожилых людей
    Сергей - гид от Бога. Сразу привлекло внимание название экскурсии "Для пожилых людей", что импонировало в силу нашего возраста. В
    читать дальше

    самой экскурсии понравилось все: содержание материала, его подача, продуманность маршрута. Поразила эрудированность гида, его погруженность в тему. Было комфортно находится с Сергеем как во время пеших прогулок, так и в автомобиле, были с ним на одной волне, что не всегда случается. Желаем ему здоровья, творческих успехов (уверены, что он не стоит на месте в своем развитии), благополучия в семье. Обязательно будем советовать этого экскурсовода друзьям и знакомым, которые соберутся в Астрахань.
    Путешественники со стажем Марина и Вячеслав

  • В
    Валерий
    6 ноября 2025
    Экскурсия по Астрахани для пожилых людей
    Большое спасибо за проведённую экскурсию. Доступная подача материала и подробные объяснения впечатляют. Экскурсия прошла очень интересно и познавательно. Сергей Николаевич интересный рассказчик и профессионал своего дела. Обязательно порекомендуем знакомым этого гида.
  • Г
    Галыгина
    2 ноября 2025
    Экскурсия по Астрахани для пожилых людей
    Экскурсия по Астрахани, оказалась очень интересной и познавательной. Мы влюбились в этот город.
    И во-многом, благодаря нашему экскурсоводу Сергею Николаевичу. Встретились
    читать дальше

    у западной стены Кремля. И едва мы ступили на кремлевскую территорию, началась магия - мы перенеслись во времена исторически отделенные от нас столетиями, и Сергей Николаевич провел нас по этому не простому историческому ландшафту с профессиональным блеском, время пролетело незаметно! Если добавить к этому солнечный день расписанный красками осени, прекрасно ухоженную территорию, то день удался! А впереди был ещё Белый город, величественная Никольская,армянский, татарский кварталы
    А рекомендация попробовать астраханский рыбный пирог и кильку, в лучшем магазине города стоит отдельной благодарности!

  • E
    Elena
    14 октября 2025
    Экскурсия по Астрахани для пожилых людей
    Пишу через полчаса после завершения экскурсии - пока все впечатления и ощущения максимальны) Отличная экскурсия! Структурирована и сбалансирована - в
    читать дальше

    меру истории, в меру географии, в меру юмора, в меру личного отношения к изложенному. Я впервые в Астрахани - картинка обзорная точно сложилась, какие-то фвкты думаю останутся в памяти надолго. Сергей, спасибо! Рекомендую.

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Астрахани
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Экскурсия по Астрахани для пожилых людей;
  2. Трансфер на Maybach или минивэне Mercedes в Астрахани;
  3. Поэтическая автопрогулка по Астрахани.
Какие места ещё посмотреть в Астрахани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное;
  2. Белый город;
  3. Петровская набережная;
  4. Успенский Собор;
  5. Никольская улица;
  6. Пречистенская колокольня;
  7. Пыточная башня;
  8. Морской сад;
  9. Владимирский собор;
  10. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Астрахани в марте 2026
Сейчас в Астрахани в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 7500. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Наш сайт предлагает вам заказать экскурсии на микроавтобусе в Астрахани с профессиональным гидом по низким ценам. Гиды предоставят вам максимум полезной информации о достопримечательностях Астрахани и помогут вам в полноценном путешествии в 2026 году!