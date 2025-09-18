Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия по Астрахани для пожилых людей
Познакомьтесь с историей Астрахани через её знаковые места: кремль, Белый город, старинные слободки и знаменитый рыбный рынок
Начало: В сквере Ульяновых
«По запросу могу провести экскурсию для большего числа людей на микроавтобусе — детали уточняйте, пожалуйста, в сообщении гиду»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер на Maybach или минивэне Mercedes в Астрахани
Максимальный комфорт в поездке по городу или до / из аэропорта
«В стоимость включён трансфер из аэропорта на минивэне премиум класса Mercedes Benz V-class или Maybach S-class до любого отеля в Астрахани»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3500 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Поэтическая автопрогулка по Астрахани
Обзорная экскурсия в мини-группе, приправленная лёгким флёром поэзии
Начало: На центральной набережной
«— для 8-10 человек (7 взрослых + 3 ребёнка) микроавтобус Mercedes 2014 г»
Расписание: ежедневно в 12:00 и 16:00
Завтра в 12:00
12 мар в 12:00
4000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККарпова18 сентября 2025Экскурсия по Астрахани для пожилых людейДата посещения: 30 июля 2025Приехав в Астрахань мы наугад выбрали частного гида и не прогадали. Нам посчастливилось встретить настоящего Астраханца с большой буквы, который
- ЕЕлена22 февраля 2026Прекрасная экскурсия, превзошла все наши ожидания. Четко, живо, безумно интересно! Кроме экскурсии масса полезных рекомендаций для самостоятельного посещения и знакомства с городом. Благодаря Сергею влюбились в Астрахань.
- ММарина7 января 2026Все хорошо организовано. Гид знающий и артистичный. Астрахань прекрасна!
- ннаталья7 декабря 2025Очень понравился город и горожане!! Внимательные,отзывчивые!!! Что относиться и к Юрию!!! Рекомендуем 👍
- ННадежда16 ноября 2025Экскурсия интересная и очень познавательная. Сергей отличный рассказчик. Нам всё очень понравилось.
- ГГеннадий12 ноября 2025Не пересказывая услышенное: вы на три часа погрузитесь в историю появления города Астрахани с древних времён, как изменялись рукава Волги, как менялся уклад жизни многонациональных народов с разным вероисповеданием. Слова благодарности, коренному жителю, гиду Сергею с пожеланием доброго эдоровья!
- ММарина9 ноября 2025Сергей - гид от Бога. Сразу привлекло внимание название экскурсии "Для пожилых людей", что импонировало в силу нашего возраста. В
- ВВалерий6 ноября 2025Большое спасибо за проведённую экскурсию. Доступная подача материала и подробные объяснения впечатляют. Экскурсия прошла очень интересно и познавательно. Сергей Николаевич интересный рассказчик и профессионал своего дела. Обязательно порекомендуем знакомым этого гида.
- ГГалыгина2 ноября 2025Экскурсия по Астрахани, оказалась очень интересной и познавательной. Мы влюбились в этот город.
И во-многом, благодаря нашему экскурсоводу Сергею Николаевичу. Встретились
- EElena14 октября 2025Пишу через полчаса после завершения экскурсии - пока все впечатления и ощущения максимальны) Отличная экскурсия! Структурирована и сбалансирована - в
