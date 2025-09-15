Водная прогулка
Исторические прогулки по Астрахани
Познакомьтесь с историей Астрахани через её знаковые места: кремль, Белый город, старинные слободки и знаменитый рыбный рынок
Начало: В сквере Ульяновых
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6750 ₽ за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Экскурсия Чисто Астрахань: Исторические Уголки и Традиционная Баня
Погрузитесь в атмосферу старинной Астрахани, открывая её тайны и завершая день в традиционной бане с блинами и морсом
Начало: У кремля
Завтра в 14:00
11 дек в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по старинной Советской улице
Погрузитесь в атмосферу старого Астраханского посада, пройдя по его главной артерии - улице Советской, полной историй и архитектурных шедевров
Начало: В Братском саду
14 дек в 08:00
15 дек в 08:00
3600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Астрахани на авто
Увидеть главные достопримечательности города и узнать ключевые этапы его развития
Начало: В районе храма Святого Владимира
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
5400 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана15 сентября 2025Обзорная экскурсия по Астрахани на автоДата посещения: 15 сентября 2025Город Астрахань заиграл новыми красками благодаря автопрогулке с Дарьей.
Хочется отметить её образованность, эрудицию, увлечённость, любовь к своему колоритному городу.
Даша - мастер своего дела, и экскурсия с ней оставила у нас самые приятные впечатления.
- ААртём19 мая 2025Обзорная экскурсия по Астрахани на автоДата посещения: 19 мая 2025Великолепная экскурсия, посетили много интересных мест, узнал интересные истории из истории, вот такой вот каламбур
- ССветлана3 мая 2025Провела экскурсию гид Ксения. Очень интересно все прошло, маршрут замечательный, программа отличная. Рекомендую!!!
- ВВарвара2 мая 2025Огромное спасибо! Увидели много достопримечательностей и узнали много интересных фактов из истории Астрахани.
- ВВадим20 апреля 2025Светлая и приятная в общении экскурсовод Дарья.
Любящая свой город и хорошо знающая историю и архитектуру Астрахани и Астраханской области.
Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Владимирский собор»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Астрахани
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Астрахани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Астрахани в декабре 2025
Сейчас в Астрахани в категории "Владимирский собор" можно забронировать 4 экскурсии от 3600 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Астрахани на 2025 год по теме «Владимирский собор», 83 ⭐ отзыва, цены от 3600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль