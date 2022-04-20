Девлет-Сарай с историком

Узнать о первых крымских ханах, великих просветителях и прошлом средневекового государства

Индивидуальная
На окраине Бахчисарая вы познакомитесь с историей дворцового комплекса, имевшего статус второй столицы Крымского ханства.

Увидите захоронения правящей династии Гераев.

Осмотрите медресе, которое оставалось центром крымско-татарского образования больше 400 лет.

Узнаете о знаковом просветителе Исмаиле Гаспринском.

А в конце я приглашу вас на уютную кофейную церемонию.
Девлет-Сарай с историком
Девлет-Сарай с историком
Девлет-Сарай с историком
Девлет-Сарай с историком
Девлет-Сарай с историком
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Что вас ожидает

Устройство комплекса

На примере памятника вы познакомитесь с ближневосточным принципом создания дворцовых ансамблей, который предполагает наличие пяти объектов: это мечеть, сам дворец, учебное заведение, кладбище, а также здания для блага простого народа. В Девлет-Сарае вы рассмотрите

  • Зынджырлы медресе — высшее учебное заведение, где получали образование будущие учителя, религиозные и общественные деятели, государственные кадры Крымского ханства.
  • Тюрбе Хаджи Герая — мавзолей, построенный для основателя Крымского ханства, где также похоронены 18 представителей династии Гераев
  • Хаммам 15 века — ханские бани
  • Руины мечети 15 века
  • Новое здание медресе Зынджырлы начала 20 века, которое в дальнейшем использовали в качестве музея (сейчас не работает)

Сам дворец, к сожалению, не сохранился. Один из его объектов находится в Ханском дворце в Бахчисарае — это портал Алевиза.

Девлет Сарай и первые крымские ханы: история и загадки

Я подробно расскажу о создателе комплекса — Менгли Герае, сыне первого Крымского хана Хаджи Герая. Раскрою любопытные детали о нетипичном для исламских традиций способе захоронения правителей, а также о феномене сохранения дюрбе вопреки множеству войн и исторических трансформаций. И конечно, вы узнаете о периодах, которые прошел Девлет-Сарай с 15 века до наших дней.

Рассказ об Исмаиле Гаспринском

Кроме истории Крымского ханства затронем «Янъы деври», или Новую эпоху. Вы узнаете о деятельности крымско-татарского просветителя Исмаила Гаспринского, который был известен во всем тюркском мире. И рядом с Зынджырлы медресе посетите его могилу.

☕ После экскурсии я приглашу вас в аутентичную кофейню, где за чашечкой традиционного кофе можно обсудить дополнительные вопросы об истории Бахчисарая и крымских татар.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается билеты в Девлет-Сарай (около 100 руб. /человека) и кофе в кофейне.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Салачике
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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