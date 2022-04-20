На примере памятника вы познакомитесь с ближневосточным принципом создания дворцовых ансамблей, который предполагает наличие пяти объектов: это мечеть, сам дворец, учебное заведение, кладбище, а также здания для блага простого народа. В Девлет-Сарае вы рассмотрите
Сам дворец, к сожалению, не сохранился. Один из его объектов находится в Ханском дворце в Бахчисарае — это портал Алевиза.
Я подробно расскажу о создателе комплекса — Менгли Герае, сыне первого Крымского хана Хаджи Герая. Раскрою любопытные детали о нетипичном для исламских традиций способе захоронения правителей, а также о феномене сохранения дюрбе вопреки множеству войн и исторических трансформаций. И конечно, вы узнаете о периодах, которые прошел Девлет-Сарай с 15 века до наших дней.
Кроме истории Крымского ханства затронем «Янъы деври», или Новую эпоху. Вы узнаете о деятельности крымско-татарского просветителя Исмаила Гаспринского, который был известен во всем тюркском мире. И рядом с Зынджырлы медресе посетите его могилу.
☕ После экскурсии я приглашу вас в аутентичную кофейню, где за чашечкой традиционного кофе можно обсудить дополнительные вопросы об истории Бахчисарая и крымских татар.
Дополнительно оплачивается билеты в Девлет-Сарай (около 100 руб. /человека) и кофе в кофейне.