1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Крым времен Византии

На прогулке 👣 я расскажу о жизни Крыма после распада Римской Империи, который оказался на самой окраине ее бывшей восточной части — Византии. Поговорим об огромном вкладе империи в развитие полуострова: цепочках возводимых фортификаций для защиты от кочевников, храмах, где стали проводить богослужения по византийскому церковному обряду, и множестве передовых достижений общества. Так, вы сможете лучше представить времена, когда в Крыму началось Средневековье, и период с 6 по 13 век, прошедший в крымских горах ⛰️ под знаком Византии.

Тарапаны — древняя винодельня

Мы отправимся в самый крупный винодельческий комплекс в окрестностях Сюйреньской крепости, по всей видимости, принадлежавший близлежащему монастырю. Вы осмотрите остатки средневековой винодельни, высеченной в скале, и узнаете, как много веков назад из винограда давили сок и разливали его по емкостям для дальнейшего брожения.

Челтер-Коба — действующий пещерный монастырь

В старинной обители вы прикоснетесь к простой и тихой атмосфере монастыря, увидите жилые пещеры и полноценный храм, устроенный в скальном гроте — неизменно впечатляющее зрелище! Я расскажу об истории 📖 возникновения сооружения, уходящей в 6-8 века, о разорении монастыря турками-османами в 15 веке и недавнем восстановлении богослужения. Неподалеку находится святой источник Феодора Стратилата, где вы сможете набрать воды и окунуться.

«Да это же настоящий итальянский борго!»

Так я воскликнула, подробно изучив историю 📖 Сюйрени — средневекового города-крепости, имеющего важное стратегическое значение. К сожалению, Сюйреньская крепость не может похвастаться старинными мощеными улочками и средневековыми каменными домами. Но вы сможете осмотреть оставшуюся башню и части оборонительных стен, где мы поговорим о завоевании Крыма в 15 веке и ценном византийском памятнике с чертами, сложившимися на перекрестке культур.

Организационные детали