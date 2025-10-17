Гастропутешествие в сердце Барнаула точно украсит вечер! Мы пройдём по улицам с купеческими особняками, обсудим, что пили горожане 19–20 веков, какие напитки считались изысканными, а за какими стояли настоящие скандалы. Исследуем процесс крафтового пивоварения, оценим в пабе несколько сортов и раскроем вкусы Барнаула через правильное сочетание кушаний и пива.

Описание экскурсии

Исторический центр Барнаула, где стояли купеческие особняки и склады. Я расскажу, как развивались алкогольные производства в 19—начале 20 века и кто из купцов славился особыми изысками.

Старинные особняки, в которых раньше гудели трактиры и рестораны. Обсудим маркетинг рубежа столетий и предложения в меню.

Паб и пивоварня — чемпион России по крафтовому пиву в 2023 и 2024 годах, входит в ТОП-50 страны. А там:

дегустация крафтового пива и пивных напитков (миды, брагготы, сауэры — то, что будет в наличии). В среднем 4–5 бокалов.

, расскажет о современных технологиях и традициях пивоварения, покажет, как делают уникальные сорта пива гастроужин с подбором блюд, которые идеально сочетаются с дегустируемыми напитками. Каждый глоток будет сопровождаться историями о том, как менялись вкусы города и какие традиции дошли до наших дней

Организационные детали