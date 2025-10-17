Гастропутешествие в сердце Барнаула точно украсит вечер! Мы пройдём по улицам с купеческими особняками, обсудим, что пили горожане 19–20 веков, какие напитки считались изысканными, а за какими стояли настоящие скандалы.
Исследуем процесс крафтового пивоварения, оценим в пабе несколько сортов и раскроем вкусы Барнаула через правильное сочетание кушаний и пива.
Описание экскурсии
Исторический центр Барнаула, где стояли купеческие особняки и склады. Я расскажу, как развивались алкогольные производства в 19—начале 20 века и кто из купцов славился особыми изысками.
Старинные особняки, в которых раньше гудели трактиры и рестораны. Обсудим маркетинг рубежа столетий и предложения в меню.
Паб и пивоварня — чемпион России по крафтовому пиву в 2023 и 2024 годах, входит в ТОП-50 страны. А там:
- дегустация крафтового пива и пивных напитков (миды, брагготы, сауэры — то, что будет в наличии). В среднем 4–5 бокалов.
- владелец-пивовар проведёт экскурсию по производству, расскажет о современных технологиях и традициях пивоварения, покажет, как делают уникальные сорта пива
- гастроужин с подбором блюд, которые идеально сочетаются с дегустируемыми напитками. Каждый глоток будет сопровождаться историями о том, как менялись вкусы города и какие традиции дошли до наших дней
Организационные детали
- Ваш возраст 18+
- Дегустация и ужин (2 основных блюда + 2 напитка) входят в стоимость
- По желанию вы можете приобрести продукцию себе или в подарок после экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Максима Горького
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Барнауле
Провела экскурсии для 505 туристов
Я аттестованный гид по Барнаулу. Создаю неформальные экскурсии-прогулки без сухих дат и заученных фактов. Вместо этого — живая история города, его люди, тайны и детали, которые легко пропустить в повседневной
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
17 окт 2025
Друзья, это была невероятно крутая экскурсия" От купцов до Крафта". Спасибо Юлии нашему экскурсоводу и руководителю крафтовой пивоварни Арт'А за этот неповторимый вечер! Юлия нас окунула в историю зарождения производства
Т
Татьяна
14 окт 2025
Интересная экскурсия об истории становления пивоваренного дела в Барнауле, Юля заинтересовала рассказом и не заметили как время прошло, а при дегустации Александр был выше всяких похвал увлекая нас своими знаниями о производстве пива.
В целом познавательная экскурсия, которая закончилась вкусным ужином, за что организаторам большое спасибо. Однозначно советую данную экскурсию, время не будет проведено напрасно!
С
Сергей
19 сен 2025
Очень интересно и с необычного ракурса Юля рассказывала о возникновении купечества на Алтае. Мы обнаружили связь поколений. Современные методы похожи на старину!
Закончилась экскурсия посещением настоящего крафтового производства в истинном значении
