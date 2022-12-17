Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»

Хотите увидеть нетуристический Дагестан

Хотите увидеть нетуристический Дагестан? Целый день мы с вами проведём в горах, в труднодоступных, но невероятно живописных местах. Вы побываете в малолюдных горных сёлах и на первозданной природе.

Опытный гид расскажет вам о 120-метровом водопаде Тобот, селе Хунзах, плато Матлас и других достопримечательностях, которые вы увидите.
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»
Ближайшие даты:
21
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Что вас ожидает 🤩

  • Хунзахское плато
  • Цолотлинский каньон
  • Водопад «Тобот»
  • Аранийская крепость
  • Гонох
  • Матласские водопады
  • Экстрим парк
  • Ущелье «Каменная чаша»
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Живописные водопады

Мы посетим сразу два прекрасных водопада в Хунзахском районе.
Водопад Тобот падает бурным потоком с высоты 70 метров, после чего одноименная река вторит ему несколькими невысокими каскадами.
Матласские водопады менее впечатляющие, но тоже заслуживают внимания. А рядом с ними мы посетим знаменитое ущелье «Каменная чаша».

Цолотлинский каньон

Еще одна живописная достопримечательность глубиной более 100 метров. А неподалеку мы увидим Аранинскую крепость XIX века.

Экстрим парк

И, конечно, мы не пройдем стороной экстрим парк. Каждый любитель активного отдыха найдет здесь развлечение по вкусу.

вторник,четверг,суббота

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт (туда и обратно)
  • Услуги гида-проводника
  • Обед — курица на углях, чечевичный суп, абрикосовая каша с урбечом, аварский хинкал с мясом, чуду (творог, зелень, тыква), узбекский плов, компот, чай, кофе, конфеты
Что не входит
  • Личные расходы
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Дербент ул. Приморская 6
Когда и сколько длится?
Когда: вторник,четверг,суббота
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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