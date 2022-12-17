Живописные водопады

Мы посетим сразу два прекрасных водопада в Хунзахском районе.

Водопад Тобот падает бурным потоком с высоты 70 метров, после чего одноименная река вторит ему несколькими невысокими каскадами.

Матласские водопады менее впечатляющие, но тоже заслуживают внимания. А рядом с ними мы посетим знаменитое ущелье «Каменная чаша».

Цолотлинский каньон

Еще одна живописная достопримечательность глубиной более 100 метров. А неподалеку мы увидим Аранинскую крепость XIX века.

Экстрим парк

И, конечно, мы не пройдем стороной экстрим парк. Каждый любитель активного отдыха найдет здесь развлечение по вкусу.