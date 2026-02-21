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Описание тура

Пятидневный тур по Дагестану «Дай пять!» — это ошеломительный микс приключений, незабываемых фотографий, эмоций и вкуснейших блюд в дагестанском стиле!

Наверное, именно этот тур собрал все самое «вкусненькое», что есть в кавказских землях этого края.

Тур "Весь Дагестан" – про эмоции. Мы взяли на себя все хлопоты (проживание, трансфер по Дагестану,оплату входных билетов и работу гидов, вам остается приобрести билеты в Дагестан и обратно), чтобы по приезду вы смогли испытать только одно - восторг и блаженство!

Мы исключительно за дружелюбную и комфортную атмосферу!

Возможно одноместное размещение, по предварительной договорённости, доплата за одноместное размещение 8000 рублей.

Вы также можете заказать личный тур только своей семьей или друзьями от 5 человек индивидуально, а самым маленьким гостям – скидки!