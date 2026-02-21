Описание тура
Пятидневный тур по Дагестану «Дай пять!» — это ошеломительный микс приключений, незабываемых фотографий, эмоций и вкуснейших блюд в дагестанском стиле!
Наверное, именно этот тур собрал все самое «вкусненькое», что есть в кавказских землях этого края.
Тур "Весь Дагестан" – про эмоции. Мы взяли на себя все хлопоты (проживание, трансфер по Дагестану,оплату входных билетов и работу гидов, вам остается приобрести билеты в Дагестан и обратно), чтобы по приезду вы смогли испытать только одно - восторг и блаженство!
Мы исключительно за дружелюбную и комфортную атмосферу!
Возможно одноместное размещение, по предварительной договорённости, доплата за одноместное размещение 8000 рублей.
Вы также можете заказать личный тур только своей семьей или друзьями от 5 человек индивидуально, а самым маленьким гостям – скидки!
- бархан Сарыкум из «Утомленных солнцем»;
- свободный Сулакский каньон и волшебную Карадахскую тесницу;
- мастерскую работу предков - Чохские террасы.
- Море и водопады:
- Каспийский берег и экраноплан Лунь;
- Чиркейское, Ирганайское и еще три зрелищных водохранилища;
- Салтинский подземный водопад, могучий Тобот и, конечно же, ласковый Хучни, где можно искупаться в теплое время года.
- Необычные традиции, мистику и культуру:
- необычное село-призрак Гамсутль;
- Джума – мечеть и крепость Нарын-кала;
- памятник средневековья «Крепость семи братьев и одной сёстры» (с его грустными легендами);
- древний Дербент и атмосферный Дербентский рынок, где можно нырнуть сквозь время, и побыть в роли коренного местного жителя.
- Экстрим и релакс:
- катерная прогулка (с заводной музыкой и крутыми поворотами);
- захватывающий экстрим-парк «Матлас».
Программа тура по дням
Сулакский каньон, Бархан Сары-Кум и еще 5 локаций
Старт тура в 10:00 в центре Махачкалы(можно посмотреть прилет в день тура, заберем из аэропорта).
Собираемся дружной компанией и не теряя времени, отправляемся на первую локацию. Это место, где снимали «Белое солнце пустыни», самый крупный бархан Европы Сары-кум. Вы на себе ощутите всю природную силу этих дюн. Мы поднимемся на самую верхушку бархана, где почувствуем себя в настоящей пустыне.
Наша следующая остановка Сулакский каньон. Здесь лазурное небо встречается с задумчивыми горами и переходит в нежную бирюзу реки. Чтобы глубже прочувствовать всю эту красоту мы с ветерком прокатимся с ветерком, да песнями на катере по Чиркейскому водохранилищу.
Дальше мы отправляемся подкрепиться, немного перевести дух и заселиться в горную гостиницу.
Я ценю каждую вашу минуту, поэтому на пути в гостиницу мы сделаем несколько остановок, чтобы вы могли полюбоваться непревзойденной красотой природы и сделать серию фото на память. Мы увидим Чиркейское и Ирганайское водохранилища, с чистейшей лазурной водой.
Гамстуль, Чохские террасы, подземный водопад
Утром второго дня, после завтрака мы выдвинемся к окрестностям загадочного села-призрака Гамсутль. Особенно здесь понравится любителям мистики и тайн.
Но и всем остальным этот аул придется по душе, поскольку Гамсутль – одно из древнейших поселений в Республике Дагестан. Он расположен на высоте 1500 метров над уровнем моря и уникален необычной архитектурой, схожей с городом Мачу-Пикчу в Перу. Чтобы попасть в село, нам с Вами предстоит веселая поездка на "буханке", а остальную часть пути мы пройдем неспела по живописным местам пешком, где орлы будут летать с нами на одном уровне.
После погружения в мистику, мы отправимся смотреть на рукотворные красоты предков - Чохские терассы. Это масштабное зрелище впечатлит вас своими видами и историей.
Плотно пообедаем и отправимся на одну из красивейших локаций – Салтинский подземный водопад.
Это единственный в Дагестане подземный водопад, памятник природы регионального значения. Это одно из самых необычных и красивых мест в Дагестане. Горная речка Салтинка течет через живописный Кудалинский каньон, а потом внезапно словно проваливается сквозь землю. Тут мы немного задержимся, чтобы запечатлеть каждое мгновение на фото.
После насыщенного дня отправимся отдыхать в гостиницу. Верия прибытия около 19-00.
Карадахская теснина, водопад Тобот и Экстрим парк
Третий день тура начнем с завтрака, который включен в стоимость.
Наши завтраки отличаются быстротой, сытностью и питательностью. Силы нам с вами точно понадобятся, ведь сразу после завтрака мы отправимся к «Воротам чудес» и водопаду.
Готовьтесь попасть в сказку, ведь таких пейзажей вам точно не приходилось видеть. Карадахская теснина представляет собой узкий разлом в горе, который мягко освещают лучи солнца и умиротворяющими звуками шелеста наполняет бегущий тут ручеек. Гармония, единение с природой и полное спокойствие, вот что каждый ощутит, побывав в теснине.
Вся первая половина второго дня будет пропитана духом романтики и релаксом. Далее наш путь лежит в Хунзах, где расположен величественный водопад Тобот.
Мы наполнимся жизненной силой, энергией и сможем сделать уникальные фотографии на память.
После этого умиротворяющего релакса, самое время вкусно пообедать.
Вторая половина дня будет насыщенной и особенно понравится любителям адреналина. Пристегнитесь, мы отправляемся в с. Матлас, чтобы посетить знаменитый экстрим-парк.
Если вы не боитесь высоты (или готовы побороть свой страх), сможете выбрать полёт над 100-метровой пропастью со скорость 50 км\ч или пройти горный участок, как настоящий скалолаз. Выбор за вами)
Но не только экстримом славится это место.
Там мы увидим 2 безумно красивых водопада, под одним из которых сможем постоять.
Пройдем по теснине, в конце которой у Вас захватит дух от увиденного)
После серии фотографий, отправимся на вкусный ужин шашлык-машлык и приятно уставшие вернемся в гостиницу.
История Кавказа и берег Каспиского моря
Наш четвертый день, мы начнем с одной из самых долгожданных локаций всех наших туристов - Язык тролля!
Языком Тролля по аналогии с норвежской достопримечательностью называют 5-метровый скальный выступ над пропастью рядом с аулом Старый Гоор. Башни этого заброшенного аула привлекают тысячи туристов ежегодно, но не все из них знают (особенно если приезжают самостоятельно), что совсем рядом есть интересное место, откуда открывается потрясающий вид на долину Аварского Койсу. Мы с вами ни раз с замиранием сердца сделаем в этом увлекательном месте фотографии, которые будут самыми показываемые вами для ваших друзей. Это то место, где должны побывать все приезжая в Дагестан!
Так же мы посетим не менее живописное и интересное место.
Старый Кахиб – одно из древнейших аулов Дагестана, где пройдя по улочкам, почувствуем всю атмосферу и конечно же увидим боевые башни и окунемся в увлекательную историю Кавказа.
Дома в Старом Кахибе были построены в стиле горской архитектуры, где крыша одного дома служила двором для другого. Здесь собирался джамаат, нередко и свадьбы справляли. Улочки и переулки в селе были очень узки, а сакли прилегали друг к другу так тесно, что со стороны казалось, будто они растут из самого утеса.
Под этими домами были специальные подземные ходы, которые служили для безопасного передвижения. Схема этих ходов сохранилась на камне в старой мечети и по сей день. И мы все это с вами увидим.
После вкусно отобедаем и отправимся в сторону Дербента.
По приезду в деревней Дербент, проедем вдоль крепостной стены, сделаем интересные фотографии на стеклянном мосту, после поужинаем в одном из вкуснейших мест Дагестана и отправимся на заселение в гостиницу.
А те у кого еще останутся силы и желание, смогут посетить красивейшую набережную вдоль Каспийского моря, подаренную на юбилей Дербенту главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.
Дербент - российский Иерусалим
Заключительный день нашего путешествия, мы начнем пораньше и проведем в старинном городе Дербент и его окрестностях.
Начнем поездку с моря к Экраноплану Лунь с его историей. Нас с вами будет ждать:
- Купание в море (по желанию)
- Оригинальные фото на фоне море и огромного монстра "Лунь";
После купаний отправимся в сердце Дербента.
Дербент - культурный и духовный центр Дагестана и один из самых древних городов мира и самый древний город России. Мой гид расскажет вам местные истории, проведет по крепости Нарын-кала и откроет двери старинной Джума-мечети.
А после прогулки по Старому Городу, перед отъездом в аэропорт, побываем на Дербентском рынке, где в полной мере можно почувствовать себя местным жителем. Тут вы прочувствуете местный колорит до самых мелочей, хорошенько поторгуетесь и купите гостинцы.
На этой позитивной ноте отправимся на обед. После чего Вы отправитесь домой и еще не раз будете вспоминать наше Дагестанское гостеприимство.
В аэропорту мы будем в 19-00. Вылет обратно смотрите после 20-00.
Мы не прощаемся, а говорим «До Свидания!»
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в горной гостинице
- Завтраки
- Катание на катере
- Трансфер (встречаем и провожаем в аэропорт, поездки по маршруту)
- Развлечения (входные билеты, оплата катера и прочее)
- Душевное общение (бесценно?)
Что не входит в цену
- Билеты до Махачкалы и обратно
- Обеды
- Ужины
О чём нужно знать до поездки
*программа тура может быть изменена из-за независимым от нас обстоятельств и погодных условий.