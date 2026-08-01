Описание тура
Пятидневный тур по Дагестану «Дай пять!» — это ошеломительный микс приключений, незабываемых фотографий, эмоций и вкуснейших блюд в дагестанском стиле!
Наверное, именно этот тур собрал все самое «вкусненькое», что есть в кавказских землях этого края. А именно:
Горы, луга и дюны из фильмов:
бархан Сарыкум из «Утомленных солнцем»;
свободный Сулакский каньон и волшебную Карадахскую тесницу;
мастерскую работу предков - Чохские террасы.
Море и водопады:
Каспийский берег и экраноплан Лунь;
Чиркейское, Ирганайское и еще три зрелищных водохранилища;
Салтинский подземный водопад, могучий Тобот и, конечно же, ласковый Хучни, где можно искупаться в теплое время года.
Необычные традиции, мистику и культуру:
необычное село-призрак Гамсутль;
Джума – мечеть и крепость Нарын-кала;
памятник средневековья «Крепость семи братьев и одной сёстры» (с его грустными легендами);
древний Дербент и атмосферный Дербентский рынок, где можно нырнуть сквозь время, и побыть в роли коренного местного жителя.
Экстрим и релакс:
катерная прогулка (с заводной музыкой и крутыми поворотами);
захватывающий экстрим-парк «Матлас».
А также мастер классы, национальная кухня и кавказская душевность: морская фотосессия на закате, мастер класс по ковроткачеству и выпеканию ароматных чуду + эффектная подача блюд (все уже включено в стоимость!), живые традиции, легенды, танцы и песни!
Тур по «Дай пять!» – про эмоции. Мы взяли на себя все хлопоты (полное питание, проживание, трансфер по Дагестану, оплату мастер классов, входных билетов и работу гидов, вам остается приобрести билеты в Дагестан и обратно), чтобы по приезду вы смогли испытать только одно - восторг и блаженство!
Мы исключительно за дружелюбную и комфортную атмосферу, поэтому наши группы небольшие (вы также можете заказать личный тур только своей семьей или друзьями от 5 человек), а самым маленьким гостям – скидки!
- бархан Сарыкум из «Утомленных солнцем»;
- свободный Сулакский каньон и волшебную Карадахскую тесницу;
- мастерскую работу предков - Чохские террасы.
- Море и водопады:
- Каспийский берег и экраноплан Лунь;
- Чиркейское, Ирганайское и еще три зрелищных водохранилища;
- Салтинский подземный водопад, могучий Тобот и, конечно же, ласковый Хучни, где можно искупаться в теплое время года.
- Необычные традиции, мистику и культуру:
- необычное село-призрак Гамсутль;
- Джума – мечеть и крепость Нарын-кала;
- памятник средневековья «Крепость семи братьев и одной сёстры» (с его грустными легендами);
- древний Дербент и атмосферный Дербентский рынок, где можно нырнуть сквозь время, и побыть в роли коренного местного жителя.
- Экстрим и релакс:
- катерная прогулка (с заводной музыкой и крутыми поворотами);
- захватывающий экстрим-парк «Матлас».
Программа тура по дням
Сулакский каньон, Бархан Сары-Кум и еще 5 локаций
Я встречаю своих туристов в аэропорту и мы сразу, не теряя времени, отправляемся на первую локацию. Это место, где снимали «Белое солнце пустыни», самый крупный бархан Европы Сары-кум. Вы на себе ощутите всю природную силу этих дюн.
Наша следующая остановка Сулакский каньон. Здесь лазурное небо встречается с задумчивыми горами и переходит в нежную бирюзу реки. Чтобы глубже прочувствовать всю эту красоту мы с ветерком прокатимся с ветерком, да песнями на катере по Чиркейскому водохранилищу.
Дальше мы отправляемся подкрепиться, немного перевести дух и заселиться в горную гостиницу.
Я ценю каждую вашу минуту, поэтому на пути в гостиницу мы сделаем несколько остановок, чтобы вы могли полюбоваться непревзойденной красотой природы и сделать серию фото на память. Мы увидим Чиркейское и Ирганайское водохранилища, с чистейшей лазурной водой.
По приезду в гостиницу нас уже будет ждать горячий свежий ужин и кавказское гостеприимство.
Карадахская теснина, водопад Тобот и Экстрим парк
Второй день моего тура начнем с завтрака, который конечно тоже включен в стоимость.
Наши завтраки отличаются быстротой, сытностью и питательностью. Силы нам с вами точно понадобятся, ведь сразу после завтрака мы отправимся к «Воротам чудес» и водопаду.
Готовьтесь попасть в сказку, ведь таких пейзажей вам точно не приходилось видеть. Карадахская теснина представляет собой узкий разлом в горе, который мягко освещают лучи солнца и умиротворяющими звуками шелеста наполняет бегущий тут ручеек. Гармония, единение с природой и полное спокойствие, вот что каждый ощутит, побывав в теснине.
Вся первая половина второго дня будет пропитана духом романтики и релаксом. Далее наш путь лежит в Хунзах, где расположен величественный водопад Тобот.
Мы наполнимся жизненной силой, энергией и сможем сделать уникальные фотографии на память.
После этого умиротворяющего релакса, самое время вкусно пообедать.
Вторая половина дня будет насыщенной и особенно понравится любителям адреналина. Пристегнитесь, мы отправляемся в с. Матлас, чтобы посетить знаменитый экстрим-парк.
Если вы не боитесь высоты (или готовы побороть свой страх), сможете выбрать полёт над 100-метровой пропастью со скорость 50 км\ч или пройти горный участок, как настоящий скалолаз. Выбор за вами)
Но не только экстримом славится это место.
Там мы увидим 2 безумно красивых водопада, под одним из которых сможем постоять.
Пройдем по теснине, в конце которой у Вас захватит дух от увиденного)
После серии фотографий, отправимся на вкусный ужин шашлык-машлык и приятно уставшие вернемся в гостиницу.
Гамстуль, Чохские террасы, подземный водопад
Утром третьего дня, после завтрака мы выдвинемся к окрестностям загадочного села-призрака Гамсутль. Особенно здесь понравится любителям мистики и тайн.
Но и всем остальным этот аул придется по душе, поскольку Гамсутль – одно из древнейших поселений в Республике Дагестан. Он расположен на высоте 1500 метров над уровнем моря и уникален необычной архитектурой, схожей с городом Мачу-Пикчу в Перу. Чтобы попасть в село, нам с Вами предстоит веселая поездка на "буханке", а остальную часть пути мы пройдем по живописным местам, где орлы будут летать с нами на одном уровне.
После погружения в мистику, мы отправимся смотреть на рукотворные красоты предков - Чохские терассы. Это масштабное зрелище впечатлит вас своими видами и историей.
Плотно пообедаем и отправимся на одну из красивейших локаций – Салтинский подземный водопад.
Это единственный в Дагестане подземный водопад, памятник природы регионального значения. Это одно из самых необычных и красивых мест в Дагестане. Горная речка Салтинка течет через живописный Кудалинский каньон, а потом внезапно словно проваливается сквозь землю. Тут мы немного задержимся, чтобы запечатлеть каждое мгновение на фото.
После отправимся в Дербент.
История Кавказа и берег Каспиского моря
Наш четвертый день путешествия начнем с поездки в Табасаранский район, где мы посетим исторический памятник средневековья «Крепость семи братьев и одной сёстры». Прогуливаясь по окрестностям, узнаем грустную легенду, почему он получил такое название.
После, нас ждет обед и необычная культурная программа: мастер класс по ковроткачеству и выпеканию вкусных национальных чуду, которые после приготовления мы, конечно же, продегустируем)
А после угощений можно будет освежиться, искупавшись в водопаде Хучни, на себе ощутить все могущество стихии.
Вторая половина нашего четвертого дня, это море. Что вас ждет:
- Экраноплан Лунь с его историей;
- Купание в море
- Оригинальные фото на море у "каспийского монстра";
- Прогулка по набережной.
В завершении дня вкусно поужинаем.
Дербент - российский Иерусалим
Заключительный день нашего путешествия, мы проведем в старинном городе Дербент.
Дербент – культурный и духовный центр Дагестана и один из самых древних городов мира и самый древний город России. Мой гид расскажет вам местные истории, проведет по крепости Нарын-кала и откроет двери старинной Джума-мечети.
А после прогулки по Старому Городу, перед отъездом в аэропорт, побываем на Дербентском рынке, где в полной мере можно почувствовать себя местным жителем. Тут вы прочувствуете местный колорит до самых мелочей, хорошенько поторгуетесь и купите гостинцы.
Сытно пообедаем.
И на этой позитивной ноте отправитесь домой и еще не раз будете вспоминать наше Дагестанское гостеприимство. Мы не прощаемся, а говорим «До Свидания!»
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все наши туры - это 100% all inclusive
- Полноценное 3-х разовое питание + вкусные БОНУСЫ
- Проживание в горной гостинице
- Трансфер (встречаем и провожаем в аэропорт, поездки по маршруту)
- Развлечения (входные билеты, оплата катера и прочее)
- Душевное общение (бесценно?)
Что не входит в цену
- Вам остается лишь добраться до аэропорта и позаботиться о билетах домой, все остальное мы берем на себя