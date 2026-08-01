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Описание тура

Пятидневный тур по Дагестану «Дай пять!» — это ошеломительный микс приключений, незабываемых фотографий, эмоций и вкуснейших блюд в дагестанском стиле!

Наверное, именно этот тур собрал все самое «вкусненькое», что есть в кавказских землях этого края. А именно:

Горы, луга и дюны из фильмов:

бархан Сарыкум из «Утомленных солнцем»;

свободный Сулакский каньон и волшебную Карадахскую тесницу;

мастерскую работу предков - Чохские террасы.

Море и водопады:

Каспийский берег и экраноплан Лунь;

Чиркейское, Ирганайское и еще три зрелищных водохранилища;

Салтинский подземный водопад, могучий Тобот и, конечно же, ласковый Хучни, где можно искупаться в теплое время года.

Необычные традиции, мистику и культуру:

необычное село-призрак Гамсутль;

Джума – мечеть и крепость Нарын-кала;

памятник средневековья «Крепость семи братьев и одной сёстры» (с его грустными легендами);

древний Дербент и атмосферный Дербентский рынок, где можно нырнуть сквозь время, и побыть в роли коренного местного жителя.

Экстрим и релакс:

катерная прогулка (с заводной музыкой и крутыми поворотами);

захватывающий экстрим-парк «Матлас».

А также мастер классы, национальная кухня и кавказская душевность: морская фотосессия на закате, мастер класс по ковроткачеству и выпеканию ароматных чуду + эффектная подача блюд (все уже включено в стоимость!), живые традиции, легенды, танцы и песни!

Тур по «Дай пять!» – про эмоции. Мы взяли на себя все хлопоты (полное питание, проживание, трансфер по Дагестану, оплату мастер классов, входных билетов и работу гидов, вам остается приобрести билеты в Дагестан и обратно), чтобы по приезду вы смогли испытать только одно - восторг и блаженство!

Мы исключительно за дружелюбную и комфортную атмосферу, поэтому наши группы небольшие (вы также можете заказать личный тур только своей семьей или друзьями от 5 человек), а самым маленьким гостям – скидки!