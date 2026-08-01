Молодёжный тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
24 авг в 10:00
26 авг в 10:00
46 900 ₽ за человека
Джип-тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
26 авг в 10:00
28 авг в 10:00
61 200 ₽ за человека
Большой тур по Дагестану
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
«Храм Датуна построенный в V-VI веке грузинскими миссионерами»
27 авг в 10:00
62 500 ₽ за человека
Молодежный осенне-зимний тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
30 сен в 10:00
2 окт в 10:00
46 900 ₽ за человека
-
7%
Новогодний Дагестан на максимум. Вcё включено
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«Датунский храм – самая древняя христианская церковь на территории Дагестане, балы построена грузинскими миссионерами в начале 11 века»
30 дек в 10:00
4 янв в 10:00
43 900 ₽
47 000 ₽ за человека
-
6%
Молодежный новогодний тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«Датунский храм – самая древняя христианская церковь на территории Дагестане, балы построена грузинскими миссионерами в начале 11 века»
30 дек в 10:00
4 янв в 10:00
46 900 ₽
50 000 ₽ за человека
Большой тур по Дагестану. Осеннее путешествие
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
«Храм Датуна построенный в V-VI веке грузинскими миссионерами»
10 сен в 10:00
24 сен в 10:00
62 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Соборы и храмы»
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