Уютный старинный Дмитров (в группе)

Присоединяйтесь к увлекательной групповой экскурсии по Дмитрову и узнайте о его богатой истории и культуре
Среди холмов "подмосковных Альп" раскинулся город, основанный всего на десяток лет позже первопрестольной. Вы прикоснётесь к его истокам у крепостных валов 12 века.

Узнаете, почему его называют градом четырех корон, какие сокровища таят местные святыни и как Дмитров стал центром "стройки века". А гуляя по пешеходным улочкам, увидите, как гармонично организована городская среда

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Крепостные валы 12 века
  • ⛪ Успенский собор и другие храмы
  • 🚂 История Савеловской железной дороги
  • 🗿 Скульптурный музей под открытым небом
  • 🦚 Уютный Борисоглебский монастырь
    • Уютный старинный Дмитров (в группе)
    Уютный старинный Дмитров (в группе)
    Уютный старинный Дмитров (в группе)
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:00

    Что можно увидеть

  • Крепостные валы
  • Успенский собор
  • Елизаветинская церковь
  • Часовня Александра Невского
  • Борисоглебский монастырь
  • Скульптурный музей
  • Водонапорная башня

    • Описание экскурсии

    Исторический центр и знаковые места

    У крепостных валов, с которых открываются вдохновляющие панорамы, я расскажу о памятнике оборонного зодчества 12 века и зарождении Дмитрова. Вы узнаете о его легендарном основателе и проследите ключевые вехи города на территории кремля. Здесь компактно расположены присутственные места, здание Дворянского собрания, тюремный дворик, гимназия и старинные церкви. Кроме того, вы познакомитесь с волшебными «Горожанами» на улице с целым скульптурным музеем под открытым небом. Услышите историю строительства Савеловской железной дороги и увидите красивую водонапорную башню.

    Храмы Дмитрова

    Особое внимание уделим главной жемчужине кремля — Успенскому собору, построенному в 16 веке итальянскими мастерами. Я расскажу о его уникальных керамических панно и старинном иконостасе. Также вы осмотрите памятники позапрошлого столетия — Елизаветинскую церковь и часовню Александра Невского. А позже отправимся в Борисоглебский монастырь 12 века — немноголюдную и уединенную обитель с очень уютной территорией, где живут павлины, есть святой источник и всегда можно купить свежую выпечку в монастырской трапезной.

    Любопытные факты и загадки

    Вы узнаете, какую роль в истории города сыграл ледник и как лягушки спасли Дмитров (можно будет даже посетить посвященный им музей). Выясните, почему город называют «град четырех корон» и как его коснулись княжеские разборки времен Ивана Грозного. Поговорим о том, чем жили и промышляли дмитровские купцы в 19 веке. Как город стал центром «стройки века», зачем Москве так нужен был канал Москва-Волга и какие знаковые события здесь произошли в ходе битвы за столицу в 1941 году.

    Организационные детали

    • К месту встречи вам нужно приехать самостоятельно. Удобно добираться электричкой с Савеловского вокзала, время в пути примерно 1 ч. 30 мин.
    • Возможно посещение музея-заповедника «Дмитровский кремль», дома-музея Кропоткина и других заведений (билеты оплачиваются дополнительно)
    • Для группы больше 10 участников доплата составит 600 руб. /человека
    • Рекомендуемый возраст участников: старше 10 лет

    Экскурсию для вас проведу я или мой коллега Александр.

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет1 333 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    Около ж/д вокзала
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 3 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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