Среди холмов "подмосковных Альп" раскинулся город, основанный всего на десяток лет позже первопрестольной. Вы прикоснётесь к его истокам у крепостных валов 12 века. Узнаете, почему его называют градом четырех корон, какие сокровища таят местные святыни и как Дмитров стал центром "стройки века". А гуляя по пешеходным улочкам, увидите, как гармонично организована городская среда

Описание экскурсии

Исторический центр и знаковые места

У крепостных валов, с которых открываются вдохновляющие панорамы, я расскажу о памятнике оборонного зодчества 12 века и зарождении Дмитрова. Вы узнаете о его легендарном основателе и проследите ключевые вехи города на территории кремля. Здесь компактно расположены присутственные места, здание Дворянского собрания, тюремный дворик, гимназия и старинные церкви. Кроме того, вы познакомитесь с волшебными «Горожанами» на улице с целым скульптурным музеем под открытым небом. Услышите историю строительства Савеловской железной дороги и увидите красивую водонапорную башню.

Храмы Дмитрова

Особое внимание уделим главной жемчужине кремля — Успенскому собору, построенному в 16 веке итальянскими мастерами. Я расскажу о его уникальных керамических панно и старинном иконостасе. Также вы осмотрите памятники позапрошлого столетия — Елизаветинскую церковь и часовню Александра Невского. А позже отправимся в Борисоглебский монастырь 12 века — немноголюдную и уединенную обитель с очень уютной территорией, где живут павлины, есть святой источник и всегда можно купить свежую выпечку в монастырской трапезной.

Любопытные факты и загадки

Вы узнаете, какую роль в истории города сыграл ледник и как лягушки спасли Дмитров (можно будет даже посетить посвященный им музей). Выясните, почему город называют «град четырех корон» и как его коснулись княжеские разборки времен Ивана Грозного. Поговорим о том, чем жили и промышляли дмитровские купцы в 19 веке. Как город стал центром «стройки века», зачем Москве так нужен был канал Москва-Волга и какие знаковые события здесь произошли в ходе битвы за столицу в 1941 году.

Организационные детали

К месту встречи вам нужно приехать самостоятельно. Удобно добираться электричкой с Савеловского вокзала, время в пути примерно 1 ч. 30 мин.

Возможно посещение музея-заповедника «Дмитровский кремль», дома-музея Кропоткина и других заведений (билеты оплачиваются дополнительно)

Для группы больше 10 участников доплата составит 600 руб. /человека

Рекомендуемый возраст участников: старше 10 лет

Экскурсию для вас проведу я или мой коллега Александр.