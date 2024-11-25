Присоединяйтесь к увлекательной групповой экскурсии по Дмитрову и узнайте о его богатой истории и культуре
Среди холмов "подмосковных Альп" раскинулся город, основанный всего на десяток лет позже первопрестольной. Вы прикоснётесь к его истокам у крепостных валов 12 века.
Узнаете, почему его называют градом четырех корон, какие сокровища таят местные святыни и как Дмитров стал центром "стройки века". А гуляя по пешеходным улочкам, увидите, как гармонично организована городская среда
5 причин купить эту экскурсию
🏰 Крепостные валы 12 века
⛪ Успенский собор и другие храмы
🚂 История Савеловской железной дороги
🗿 Скульптурный музей под открытым небом
🦚 Уютный Борисоглебский монастырь
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Что можно увидеть
Крепостные валы
Успенский собор
Елизаветинская церковь
Часовня Александра Невского
Борисоглебский монастырь
Скульптурный музей
Водонапорная башня
Описание экскурсии
Исторический центр и знаковые места
У крепостных валов, с которых открываются вдохновляющие панорамы, я расскажу о памятнике оборонного зодчества 12 века и зарождении Дмитрова. Вы узнаете о его легендарном основателе и проследите ключевые вехи города на территории кремля. Здесь компактно расположены присутственные места, здание Дворянского собрания, тюремный дворик, гимназия и старинные церкви. Кроме того, вы познакомитесь с волшебными «Горожанами» на улице с целым скульптурным музеем под открытым небом. Услышите историю строительства Савеловской железной дороги и увидите красивую водонапорную башню.
Храмы Дмитрова
Особое внимание уделим главной жемчужине кремля — Успенскому собору, построенному в 16 веке итальянскими мастерами. Я расскажу о его уникальных керамических панно и старинном иконостасе. Также вы осмотрите памятники позапрошлого столетия — Елизаветинскую церковь и часовню Александра Невского. А позже отправимся в Борисоглебский монастырь 12 века — немноголюдную и уединенную обитель с очень уютной территорией, где живут павлины, есть святой источник и всегда можно купить свежую выпечку в монастырской трапезной.
Любопытные факты и загадки
Вы узнаете, какую роль в истории города сыграл ледник и как лягушки спасли Дмитров (можно будет даже посетить посвященный им музей). Выясните, почему город называют «град четырех корон» и как его коснулись княжеские разборки времен Ивана Грозного. Поговорим о том, чем жили и промышляли дмитровские купцы в 19 веке. Как город стал центром «стройки века», зачем Москве так нужен был канал Москва-Волга и какие знаковые события здесь произошли в ходе битвы за столицу в 1941 году.
Организационные детали
К месту встречи вам нужно приехать самостоятельно. Удобно добираться электричкой с Савеловского вокзала, время в пути примерно 1 ч. 30 мин.
Возможно посещение музея-заповедника «Дмитровский кремль», дома-музея Кропоткина и других заведений (билеты оплачиваются дополнительно)
Для группы больше 10 участников доплата составит 600 руб. /человека
Рекомендуемый возраст участников: старше 10 лет
Экскурсию для вас проведу я или мой коллега Александр.
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Дмитрове
Провела экскурсии для 1185 туристов
Меня зовут Ольга, я выпускница Географического факультета МГУ и член Ассоциации гидов Москвы. Люблю путешествовать и открывать новые места. Я из тех людей, которые всегда хотят узнать: «А что же там за горой?». Мне нравится работать с разными людьми: приятно видеть, как на экскурсии они забывают о своих проблемах, перестраиваются, увлекаются, загораются.