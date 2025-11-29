Обзорные маршруты Домбая хорошо известны — но мы знаем такой, который вас удивит! Образец византийского зодчества, остатки торговых путей и древних капищ — такое в горах Кавказа встречается нечасто.
Вы исследуете древний Сентинский храм, ощутите его энергетику и подниметесь на плато Буруншсырт к панорамным видам, открывающим вечные горизонты.
Описание экскурсии
Древний храм
Наше путешествие начинается в Нижней Теберде, у подножия плато. Здесь, в тени величественных гор, стоит Сентинский храм — свидетель давно ушедших эпох. Его точный возраст — загадка для учёных, но атмосфера этого места говорит сама за себя.
- Вы увидите мощные стены из дерева и камня, поросшие вековым мхом, что придаёт храму сказочный, былинный облик
- Внутри вас встретит торжественная тишина, нарушаемая только шёпотом ветра. Особый свет, льющийся сквозь узкие окна, создаёт ощущение пребывания вне времени
- Среди экспонатов — искусно вырезанные иконы, фрагменты старинных рукописей и предметы быта, рассказывающие о жизни местных народов
Восхождение на плато Буруншсырт
Эта возвышенность, часто укутанная в облака, предлагает совершенно иной взгляд на мир. Подъём по тропе — это уже приключение, а наградой станет вид, который захватывает дух.
- Вы пройдёте сквозь ароматные хвойные леса, услышите переливы ручьёв и шум ветра в кронах вековых деревьев
- Насладитесь чистым горным воздухом, напоённым запахами трав и хвои
- Сможете понаблюдать за местными обитателями: юркими белками, зайцами и, если повезёт, даже увидите грациозного лося
Организационные детали
- Трансфер по программе проходит на комфортабельном легковом автомобиле
- Физическая подготовка должна позволять подниматься на высоту примерно 500 метров
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В посёлке Домбай
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Домбае
Провели экскурсии для 390 туристов
Наша команда — это профессионалы своего дела. Мы всегда готовы помочь вам открыть для себя новые горизонты и узнать больше. Знаем секретные места, которые вы никогда не найдёте в путеводителях. Поделимся интересными историями о городе. Умеем слушать, слышать и понимать ваши потребности. Создадим индивидуальные маршруты под ваши интересы и предпочтения.
