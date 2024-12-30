Чудесная Северка: из Екатеринбурга - на Соколиный камень

Открыть для себя затерянный уголок Урала и увидеть памятники природы и археологии
Лесные тропы приведут нас к сказочным останцам Северских гор.

Под ветвями вековых лиственниц притаились личины древних вогульских богов, шепчет ушедшая в гору чудь, окаменевшие грифоны стерегут золото.

Вы увидите живописную гору Медвежка и долину реки Северка, мастерские каменных орудий и иткульских кузнецов. А я расскажу об истории этих мест.
Чудесная Северка: из Екатеринбурга - на Соколиный камень
Чудесная Северка: из Екатеринбурга - на Соколиный камень
Чудесная Северка: из Екатеринбурга - на Соколиный камень
Ближайшие даты:
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янв
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Древний Урал

Эти места тысячи лет назад населяли люди — и мы попробуем посмотреть на Урал их глазами. Вы побываете в созданном ими гроте, в святилище на вершине горы, увидите мегалиты — менгир, дольмен, каменные чаши. Заглянете в вотчину бобров на живописной речке Северке.

Истории прошлого

Вы узнаете, как силами дождя и ветра создаётся на скалах каменная сказка: кружевные узоры, каменные цветы, кошачьи лапы, пальцы великанов. Услышите о древних тайнах этих мест, о сокровищах самоцветных копей горы Медвежки. Об истории посёлка и о бурных событиях времён Гражданской войны.

Организационные детали

  • К месту начала маршрута мы вместе доберёмся из Екатеринбурга на электричке (35 руб. за чел.) или маршрутном такси (85 руб. за чел.). Вы также можете добраться самостоятельно — тогда встретимся на станции Северка
  • Протяжённость пешего маршрута — около 11 км
  • На прогулке мы можем заняться поиском минералов — пожалуйста, сообщите об этом желании заранее
  • По желанию можно продолжить маршрут до озера Песчаное, к наскальным рисункам и самоцветным копям или прогуляться к живописным скалам, затерянным в лесу. Сообщите об этом в переписке

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ж/д вокзале Екатеринбурга
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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