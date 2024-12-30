Лесные тропы приведут нас к сказочным останцам Северских гор. Под ветвями вековых лиственниц притаились личины древних вогульских богов, шепчет ушедшая в гору чудь, окаменевшие грифоны стерегут золото. Вы увидите живописную гору Медвежка и долину реки Северка, мастерские каменных орудий и иткульских кузнецов. А я расскажу об истории этих мест.

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Описание экскурсии

Древний Урал

Эти места тысячи лет назад населяли люди — и мы попробуем посмотреть на Урал их глазами. Вы побываете в созданном ими гроте, в святилище на вершине горы, увидите мегалиты — менгир, дольмен, каменные чаши. Заглянете в вотчину бобров на живописной речке Северке.

Истории прошлого

Вы узнаете, как силами дождя и ветра создаётся на скалах каменная сказка: кружевные узоры, каменные цветы, кошачьи лапы, пальцы великанов. Услышите о древних тайнах этих мест, о сокровищах самоцветных копей горы Медвежки. Об истории посёлка и о бурных событиях времён Гражданской войны.

Организационные детали