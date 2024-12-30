Лесные тропы приведут нас к сказочным останцам Северских гор.
Под ветвями вековых лиственниц притаились личины древних вогульских богов, шепчет ушедшая в гору чудь, окаменевшие грифоны стерегут золото.
Вы увидите живописную гору Медвежка и долину реки Северка, мастерские каменных орудий и иткульских кузнецов. А я расскажу об истории этих мест.
Под ветвями вековых лиственниц притаились личины древних вогульских богов, шепчет ушедшая в гору чудь, окаменевшие грифоны стерегут золото.
Вы увидите живописную гору Медвежка и долину реки Северка, мастерские каменных орудий и иткульских кузнецов. А я расскажу об истории этих мест.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
Древний Урал
Эти места тысячи лет назад населяли люди — и мы попробуем посмотреть на Урал их глазами. Вы побываете в созданном ими гроте, в святилище на вершине горы, увидите мегалиты — менгир, дольмен, каменные чаши. Заглянете в вотчину бобров на живописной речке Северке.
Истории прошлого
Вы узнаете, как силами дождя и ветра создаётся на скалах каменная сказка: кружевные узоры, каменные цветы, кошачьи лапы, пальцы великанов. Услышите о древних тайнах этих мест, о сокровищах самоцветных копей горы Медвежки. Об истории посёлка и о бурных событиях времён Гражданской войны.
Организационные детали
- К месту начала маршрута мы вместе доберёмся из Екатеринбурга на электричке (35 руб. за чел.) или маршрутном такси (85 руб. за чел.). Вы также можете добраться самостоятельно — тогда встретимся на станции Северка
- Протяжённость пешего маршрута — около 11 км
- На прогулке мы можем заняться поиском минералов — пожалуйста, сообщите об этом желании заранее
- По желанию можно продолжить маршрут до озера Песчаное, к наскальным рисункам и самоцветным копям или прогуляться к живописным скалам, затерянным в лесу. Сообщите об этом в переписке
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ж/д вокзале Екатеринбурга
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 967 туристов
Я географ-эколог, потомственный краевед, турист, экскурсовод. Всю жизнь занимаюсь созданием авторских экскурсий, развитием интересных познавательных путешествий по Уралу. Все средства от проведения экскурсий идут на развитие краеведческого проекта, издание путеводителей по Уралу.Задать вопрос
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