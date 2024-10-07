Посёлок Висим — одно из красивейших мест в окрестностях Нижнего Тагила. Это родина Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка. Вы увидите места, в которых проходили лучшие детские и юношеские годы писателя, а также узнаете больше о его жизни и творчестве в доме-музее. Ещё мы побываем на мараловой (оленьей) ферме и поднимемся по канатке на вершину Главного Уральского хребта.

Описание экскурсии

Висим — родина Мамина-Сибиряка

Писатель, всем уральцам известный со школьной скамьи, родился в Висимо-Шайтанском посёлке. Здесь прошло его детство. Здесь же находится музей, включающий дом семьи писателя и церковно-приходскую школу, в которой преподавал его отец

Вы познакомитесь с историей Демидовского завода, увидите быт, в котором жил и работал уральский писатель Мамин-Сибиряк

В летнее время вы можете прогуляться на гору Шихан и со смотровой площадки увидеть великолепную панораму посёлка, окружённого отрогами Уральских гор. «Милые зелёные горы — писал Мамин-Сибиряк, — они волнистой линией тонули в синеватой дымке горизонта»

В гости к оленям

На окраине Висима расположена мараловая ферма, на которой можно посмотреть и пофотографировать оленей, маралов, страусов… На экскурсии вы услышите много забавных историй об этих животных.

Гора Белая (712 м)

Это одна из характерных вершин Главного Уральского хребта. Мы поднимемся на неё по канатно-кресельной дороге. Наверху вас будет ждать деревянная вышка, откуда открывается шикарный вид на все окрестности.

Организационные детали

Дорога в одну сторону — 2–3 часа

Поездка проходит на комфортабельном авто (примеры — в галерее)

Посещение фермы входит в стоимость

Дополнительные расходы: