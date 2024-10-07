Посёлок Висим — одно из красивейших мест в окрестностях Нижнего Тагила. Это родина Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка.
Вы увидите места, в которых проходили лучшие детские и юношеские годы писателя, а также узнаете больше о его жизни и творчестве в доме-музее.
Ещё мы побываем на мараловой (оленьей) ферме и поднимемся по канатке на вершину Главного Уральского хребта.
Вы увидите места, в которых проходили лучшие детские и юношеские годы писателя, а также узнаете больше о его жизни и творчестве в доме-музее.
Ещё мы побываем на мараловой (оленьей) ферме и поднимемся по канатке на вершину Главного Уральского хребта.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
Описание экскурсии
Висим — родина Мамина-Сибиряка
- Писатель, всем уральцам известный со школьной скамьи, родился в Висимо-Шайтанском посёлке. Здесь прошло его детство. Здесь же находится музей, включающий дом семьи писателя и церковно-приходскую школу, в которой преподавал его отец
- Вы познакомитесь с историей Демидовского завода, увидите быт, в котором жил и работал уральский писатель Мамин-Сибиряк
- В летнее время вы можете прогуляться на гору Шихан и со смотровой площадки увидеть великолепную панораму посёлка, окружённого отрогами Уральских гор. «Милые зелёные горы — писал Мамин-Сибиряк, — они волнистой линией тонули в синеватой дымке горизонта»
В гости к оленям
На окраине Висима расположена мараловая ферма, на которой можно посмотреть и пофотографировать оленей, маралов, страусов… На экскурсии вы услышите много забавных историй об этих животных.
Гора Белая (712 м)
Это одна из характерных вершин Главного Уральского хребта. Мы поднимемся на неё по канатно-кресельной дороге. Наверху вас будет ждать деревянная вышка, откуда открывается шикарный вид на все окрестности.
Организационные детали
- Дорога в одну сторону — 2–3 часа
- Поездка проходит на комфортабельном авто (примеры — в галерее)
- Посещение фермы входит в стоимость
Дополнительные расходы:
- Дом-музей в Висиме: входные билеты 100–160 ₽ с человека, экскурсия с музейным гидом — 600 ₽ с группы
- Подъёмник на гору Белую — 200 ₽ с человека
- Питание
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — ваш гид в Екатеринбурге
Провёл экскурсии для 6664 туристов
С рождения живу в Екатеринбурге. С детства интересуюсь природой Урала и его историей. Первую экскурсию провёл в 2007 году, тогда же разработал свою первую авторскую программу. Сейчас провожу экскурсии какЗадать вопрос
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