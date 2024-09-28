В Виталий Загадки природы «Оленьих ручьев» Прекрасная поездка! Погода пыталась испортить впечатление, но у нее ничего не получилось. Иван прекрасный рассказчик, умный, эрудированный и внимательный к туристам гид. Большое ему спастбо! Рекомендуем всем.

Е Елена Озеро Иткуль, оленья ферма и Черемшанские карьеры Хотелось поблагодарить Юру за замечательную экскурсию! Общение с оленями, необычайно красивые природные локации, это была не просто экскурсия. А отдых для души. День пролетел незаметно, но оставил незабываемые впечатления! Спасибо!

М Марина Загадки природы «Оленьих ручьев» Рекомендуем Ивана как очень приятного и эрудированного экскурсовода. Природа это самое красивое. Маршрут несложный даже для пенсионеров.

А Андрей Озеро Иткуль, оленья ферма и Черемшанские карьеры Большое спасибо за увлекательную прогулку. Очень увлекательно и душевно.