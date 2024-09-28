Экскурсии к оленям в Екатеринбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «К оленям» в Екатеринбурге, цены от 2 900 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Загадки природы «Оленьих ручьев»
Пешая
25 отзывов
7.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Загадки природы «Оленьих ручьев» - индивидуальная экскурсия
Увлекательное путешествие по «Оленьим ручьям» в Екатеринбурге. Исследуйте древние стоянки и наслаждайтесь живописными видами
Начало: По договоренности
«В месте старта и финиша маршрута вы услышите рассказ об истории парка, поселка и железной дороги, являющейся границей «Оленьих ручьев»»
7 окт в 08:00
8 окт в 08:00
15 000 за всё до 3 чел.
Озеро Иткуль, оленья ферма и Черемшанские карьеры
На машине
2 отзыва
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Озеро Иткуль, оленья ферма и Черемшанские карьеры
Уехать на день из Екатеринбурга, чтобы найти контакт с природой
Начало: Около Цирка, метро Геологическая
«🦌 Ферма с оленями и не толькоТолько представьте, 750 пятнистых благородных оленей, живущих на площади 800 гектар»
7 окт в 08:00
8 окт в 08:00
13 700 за всё до 4 чел.
Оленья ферма и волшебная Азов-гора
Пешая
10 часов
Индивидуальная
Оленья ферма и волшебная Азов-гора
Начало: Екатеринбургский цирк
«Заедем в гости к дружной семье оленей и покормим с рук лесных друзей (5-8 оленей будут находиться в свободном доступе)»
Завтра в 09:00
7 окт в 09:00
2 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виталий
    28 сентября 2024
    Загадки природы «Оленьих ручьев»
    Прекрасная поездка! Погода пыталась испортить впечатление, но у нее ничего не получилось. Иван прекрасный рассказчик, умный, эрудированный и внимательный к туристам гид. Большое ему спастбо! Рекомендуем всем.
    Прекрасная поездка! Погода пыталась испортить впечатление, но у нее ничего не получилось. Иван прекрасный рассказчик, умный
  • Е
    Елена
    21 сентября 2024
    Озеро Иткуль, оленья ферма и Черемшанские карьеры
    Хотелось поблагодарить Юру за замечательную экскурсию! Общение с оленями, необычайно красивые природные локации, это была не просто экскурсия. А отдых для души. День пролетел незаметно, но оставил незабываемые впечатления! Спасибо!
  • М
    Марина
    20 сентября 2024
    Загадки природы «Оленьих ручьев»
    Рекомендуем Ивана как очень приятного и эрудированного экскурсовода. Природа это самое красивое. Маршрут несложный даже для пенсионеров.
    Рекомендуем Ивана как очень приятного и эрудированного экскурсовода. Природа это самое красивое. Маршрут несложный даже для пенсионеров
  • А
    Андрей
    3 сентября 2024
    Озеро Иткуль, оленья ферма и Черемшанские карьеры
    Большое спасибо за увлекательную прогулку. Очень увлекательно и душевно.
  • К
    Куликов
    23 августа 2024
    Загадки природы «Оленьих ручьев»
    Иван отличный расказчик, очень интересно, спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «К оленям»

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  1. Загадки природы «Оленьих ручьев»
  2. Озеро Иткуль, оленья ферма и Черемшанские карьеры
  3. Оленья ферма и волшебная Азов-гора
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
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  5. Набережная
  6. Ганина яма
  7. Ельцин Центр
  8. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
  9. Уралмаш
  10. Театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в октябре 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "К оленям" можно забронировать 3 экскурсии от 2 900 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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