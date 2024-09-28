7.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборЗагадки природы «Оленьих ручьев» - индивидуальная экскурсия
Увлекательное путешествие по «Оленьим ручьям» в Екатеринбурге. Исследуйте древние стоянки и наслаждайтесь живописными видами
Начало: По договоренности
«В месте старта и финиша маршрута вы услышите рассказ об истории парка, поселка и железной дороги, являющейся границей «Оленьих ручьев»»
7 окт в 08:00
8 окт в 08:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Озеро Иткуль, оленья ферма и Черемшанские карьеры
Уехать на день из Екатеринбурга, чтобы найти контакт с природой
Начало: Около Цирка, метро Геологическая
«🦌 Ферма с оленями и не толькоТолько представьте, 750 пятнистых благородных оленей, живущих на площади 800 гектар»
7 окт в 08:00
8 окт в 08:00
13 700₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
Оленья ферма и волшебная Азов-гора
Начало: Екатеринбургский цирк
«Заедем в гости к дружной семье оленей и покормим с рук лесных друзей (5-8 оленей будут находиться в свободном доступе)»
Завтра в 09:00
7 окт в 09:00
2 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиталий28 сентября 2024Прекрасная поездка! Погода пыталась испортить впечатление, но у нее ничего не получилось. Иван прекрасный рассказчик, умный, эрудированный и внимательный к туристам гид. Большое ему спастбо! Рекомендуем всем.
- ЕЕлена21 сентября 2024Хотелось поблагодарить Юру за замечательную экскурсию! Общение с оленями, необычайно красивые природные локации, это была не просто экскурсия. А отдых для души. День пролетел незаметно, но оставил незабываемые впечатления! Спасибо!
- ММарина20 сентября 2024Рекомендуем Ивана как очень приятного и эрудированного экскурсовода. Природа это самое красивое. Маршрут несложный даже для пенсионеров.
- ААндрей3 сентября 2024Большое спасибо за увлекательную прогулку. Очень увлекательно и душевно.
- ККуликов23 августа 2024Иван отличный расказчик, очень интересно, спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «К оленям»
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