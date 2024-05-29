А Анастасия Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу читать дальше с которыми нам доводилось встречаться) У Владислава хорошо продуманный маршрут и понятные рассказы. Отличный мужик, про родной город знает хорошо и не забивает голову слушателям бесполезной информацией. Харизматичный, веселый и понятный человек. Можно попросить сделать фото, возьмет нормальный ракурс и знает куда нажимать без ваших подсказок. Рекомедую! Все отлично! Огромное спасибо Владиславу за замечательную и очень интересную экскурсию. Владислав - отличный рассказчик и один из лучших экскурсоводов,

З Зинфира Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу Ходили на обзорную экскурсию с детской группой. Было интересно, узнали много нового про зарождение города. Дети не ного устали, но были довольны.

O Olgachos Пешком по Екатеринбургу - с гидом Хочется поблагодарить Анатолия за интересную экскурсию по Екатеринбургу. Человек, который с удовольствием рассказал нам о своём городе

Е Екатерина Пешком по Екатеринбургу - с гидом Понравился экскурсовод Анатолий!

Г Голота Романовы на Урале Елена Витальевна великолепный экскурсовод, кладезь знаний. Очень понравилась экскурсия, много увидели и узнали. Большое спасибо.

Н Наталья Романовы на Урале Отличная, содержательная, эмоционально и информационно насыщенная экскурсия. Замечательные виды. Экскурсовод Елена - очень знающий, профессиональный и увлечённый человек. За время экскурсии смогла очень многое рассказать и показать из истории Екатеринбурга и России.

И Ирина Экспресс-знакомство с городом Е. и кулинарный мастер-класс читать дальше по лепке пельменей тоже был отличный! Нас научили лепить и варить не только пельмени, но и манты, и хинкали! Мы с мужем - в восторге, рекомендуем! Светлана - отличный гид! Рассказала об основании города, показала нам центр. История основания, Плотинка, Дом Рябушинского и многое другое… Мастер-класс

Л Лада Красная линия Екатеринбурга Экскурсия замечательная, три часа на одном дыхании. Гид Евгения- профессионал своего дела. Грамотная речь, отличное чувство юмора, интереснейший рассказ. Спасибо!

Е Елена Красная линия Екатеринбурга Посмотрели исторический центр города, послушали интересные рассказы гида. Впечатления самые наилучшие! Спасибо.