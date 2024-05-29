Нулевой километр – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 4 экскурсии в категории «Нулевой километр» в Екатеринбурге, цены от 670 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
441 отзыв
Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
Начало: Площадь 1905 года, у памятника Ленину
Расписание: Ежедневно, по набору группы
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
900 за человека
Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
38 отзывов
Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу: от истории к современности
Прогулка по Екатеринбургу - это возможность увидеть город глазами его жителей, ощутить дух истории и впечатлиться современной архитектурой
Начало: Проспект Ленина, д. 32
Расписание: Ежедневно
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
от 3 500 за всё до 2 чел.
Пешком по Екатеринбургу - с гидом
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
140 отзывов
Пешком по Екатеринбургу - с гидом
Начало: Ул. 8 марта, 13
Расписание: В 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
670 за человека
Экспресс-знакомство с городом Е. и кулинарный мастер-класс
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Экспресс-знакомство с городом Е. и кулинарный мастер-класс
Начало: Ул. Горького, 4в, кофейня Водонапорной башни, 1 эт
Расписание: По договоренности
10 июня в 16:00
17 июня в 16:00
2 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    29 мая 2024
    Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
    Все отлично! Огромное спасибо Владиславу за замечательную и очень интересную экскурсию. Владислав - отличный рассказчик и один из лучших экскурсоводов,
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    с которыми нам доводилось встречаться) У Владислава хорошо продуманный маршрут и понятные рассказы. Отличный мужик, про родной город знает хорошо и не забивает голову слушателям бесполезной информацией. Харизматичный, веселый и понятный человек. Можно попросить сделать фото, возьмет нормальный ракурс и знает куда нажимать без ваших подсказок. Рекомедую!

  • З
    Зинфира
    27 мая 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
    Ходили на обзорную экскурсию с детской группой. Было интересно, узнали много нового про зарождение города. Дети не ного устали, но были довольны.
  • O
    Olgachos
    14 мая 2024
    Пешком по Екатеринбургу - с гидом
    Хочется поблагодарить Анатолия за интересную экскурсию по Екатеринбургу. Человек, который с удовольствием рассказал нам о своём городе
  • Е
    Екатерина
    11 мая 2024
    Пешком по Екатеринбургу - с гидом
    Понравился экскурсовод Анатолий!
  • Г
    Голота
    28 сентября 2023
    Романовы на Урале
    Елена Витальевна великолепный экскурсовод, кладезь знаний. Очень понравилась экскурсия, много увидели и узнали. Большое спасибо.
  • Н
    Наталья
    14 сентября 2023
    Романовы на Урале
    Отличная, содержательная, эмоционально и информационно насыщенная экскурсия. Замечательные виды. Экскурсовод Елена - очень знающий, профессиональный и увлечённый человек. За время экскурсии смогла очень многое рассказать и показать из истории Екатеринбурга и России.
  • И
    Ирина
    7 мая 2023
    Экспресс-знакомство с городом Е. и кулинарный мастер-класс
    Светлана - отличный гид! Рассказала об основании города, показала нам центр. История основания, Плотинка, Дом Рябушинского и многое другое… Мастер-класс
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    по лепке пельменей тоже был отличный! Нас научили лепить и варить не только пельмени, но и манты, и хинкали! Мы с мужем - в восторге, рекомендуем!

  • Л
    Лада
    2 мая 2023
    Красная линия Екатеринбурга
    Экскурсия замечательная, три часа на одном дыхании. Гид Евгения- профессионал своего дела. Грамотная речь, отличное чувство юмора, интереснейший рассказ. Спасибо!
  • Е
    Елена
    1 февраля 2023
    Красная линия Екатеринбурга
    Посмотрели исторический центр города, послушали интересные рассказы гида. Впечатления самые наилучшие! Спасибо.
  • N
    Nina
    15 октября 2022
    Экспресс-знакомство с городом Е. и кулинарный мастер-класс
    Замечательная экскурсия, очень интересно даже для жителей Екатеринбурга. Замечательный и доброжелательный экскурсовод!

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Нулевой километр»

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Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в июне 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Нулевой километр" можно забронировать 4 экскурсии от 670 до 3 500. Туристы уже оставили гидам 623 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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