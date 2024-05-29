1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
Начало: Площадь 1905 года, у памятника Ленину
Расписание: Ежедневно, по набору группы
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
900₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу: от истории к современности
Прогулка по Екатеринбургу - это возможность увидеть город глазами его жителей, ощутить дух истории и впечатлиться современной архитектурой
Начало: Проспект Ленина, д. 32
Расписание: Ежедневно
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
от 3 500₽ за всё до 2 чел.
Групповая
2 часа
Пешком по Екатеринбургу - с гидом
Начало: Ул. 8 марта, 13
Расписание: В 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
670₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Экспресс-знакомство с городом Е. и кулинарный мастер-класс
Начало: Ул. Горького, 4в, кофейня Водонапорной башни, 1 эт
Расписание: По договоренности
10 июня в 16:00
17 июня в 16:00
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия29 мая 2024Все отлично! Огромное спасибо Владиславу за замечательную и очень интересную экскурсию. Владислав - отличный рассказчик и один из лучших экскурсоводов,
- ЗЗинфира27 мая 2024Ходили на обзорную экскурсию с детской группой. Было интересно, узнали много нового про зарождение города. Дети не ного устали, но были довольны.
- OOlgachos14 мая 2024Хочется поблагодарить Анатолия за интересную экскурсию по Екатеринбургу. Человек, который с удовольствием рассказал нам о своём городе
- ЕЕкатерина11 мая 2024Понравился экскурсовод Анатолий!
- ГГолота28 сентября 2023Романовы на УралеЕлена Витальевна великолепный экскурсовод, кладезь знаний. Очень понравилась экскурсия, много увидели и узнали. Большое спасибо.
- ННаталья14 сентября 2023Романовы на УралеОтличная, содержательная, эмоционально и информационно насыщенная экскурсия. Замечательные виды. Экскурсовод Елена - очень знающий, профессиональный и увлечённый человек. За время экскурсии смогла очень многое рассказать и показать из истории Екатеринбурга и России.
- ИИрина7 мая 2023Светлана - отличный гид! Рассказала об основании города, показала нам центр. История основания, Плотинка, Дом Рябушинского и многое другое… Мастер-класс
- ЛЛада2 мая 2023Красная линия ЕкатеринбургаЭкскурсия замечательная, три часа на одном дыхании. Гид Евгения- профессионал своего дела. Грамотная речь, отличное чувство юмора, интереснейший рассказ. Спасибо!
- ЕЕлена1 февраля 2023Красная линия ЕкатеринбургаПосмотрели исторический центр города, послушали интересные рассказы гида. Впечатления самые наилучшие! Спасибо.
- NNina15 октября 2022Замечательная экскурсия, очень интересно даже для жителей Екатеринбурга. Замечательный и доброжелательный экскурсовод!
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Нулевой километр»
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