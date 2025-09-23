Мои заказы

Карамельная фабрика – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 4 экскурсии в категории «Карамельная фабрика» в Екатеринбурге, цены от 590 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Пельмешки без спешки: мастер-класс и прогулка по Екатеринбургу
Пешая
3 часа
10 отзывов
Индивидуальная
Пельмешки без спешки: кулинарный опыт в Екатеринбурге
Откройте для себя кулинарные традиции Урала на мастер-классе по лепке пельменей с экскурсией по Екатеринбургу
Начало: На улице Горького
23 сен в 16:30
24 сен в 16:30
от 7800 ₽ за человека
Уральские специалитеты и весёлая прогулка по Екатеринбургу
Пешая
3 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Уральские специалитеты и прогулка
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга, попробуйте уральские деликатесы и насладитесь прогулкой по историческим местам города
Начало: Около ТЦ «Европа»
3 сен в 10:00
6 сен в 10:00
8800 ₽ за всё до 10 чел.
Промышленный пояс Урала: Невьянск - Нижний Тагил
На автобусе
10 часов
6 отзывов
Групповая
до 16 чел.
Промышленный пояс Урала
Познакомьтесь с историей Урала, посетив Невьянск, Висим и Нижний Тагил. Узнайте о Демидовых и насладитесь видами местных гор
Начало: На улице Челюскинцев
Расписание: в четверг, пятницу и воскресенье в 09:00
4 сен в 09:00
5 сен в 09:00
7900 ₽ за человека
Эльмаш и его миры: аудиоквест по заводскому району Екатеринбурга
Пешая
2 часа
Аудиогид
Эльмаш и его миры: аудиоквест по заводскому району Екатеринбурга
Пройти по знаковым местам и взглянуть на историческую застройку промышленного района под новым углом
Начало: У пространства «Заря»
Завтра в 08:00
31 авг в 08:00
590 ₽ за человека

