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Романовы на Урале

5
3 отзыва
Елена Д.
Елена Д. – Гид из Екатеринбурга
Вас ждет автомобильно-пешеходная экскурсия ⛳ по следам династии Романовых на Урале.

Вы прогуляетесь 👣 по Историческому скверу Екатеринбурга, посетите Храм на Крови и Ганину Яму, побываете на границе двух частей света: Европы и Азии.

Местный гид расскажет факты, истории 📖 и легенды, которые не найти в туристический буклетах.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🧘На выходные
  • 🕐Длительность 5.5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 5 400 ₽ за экскурсию

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Романовы на Урале
Романовы на Урале

Что вы увидите

  • Плотинка
  • Новотихвинский монастырь
  • Дом Ипатьева
  • Храм на Крови
  • Монастырь Святых Царственных Страстотерпцев
Экскурсионная программа: В нашей экскурсии 🧭 мы посетим достопримечательности 🏛️ Екатеринбурга, связанные с династией Романовых. Волею Петра I, одного из выдающихся представителей дома Романовых создан г. Екатеринбург. Мы посетим место, где зарождался город-завод, Плотину городского пруда, исторический сквер, Новотихвинский монастырь в Зеленой роще, который посетил Александр I при освящении храма своего небесного покровителя. Храм во имя всех святых в земле российской просиявших, построенный на месте снесенного дома Ипатьева.
История последних дней жизни семьи последнего государя Николая II связана именно с этим местом, где в ночь с 16 на 17 июля 1918 года была расстреляна царская семья.
Далее канва экскурсии идет к символу границы между частями света, где можно постоять одной ногой Европе, а другой в Азии, но это лишь символическая граница. Настоящую границу где поставил столб В. Татищев посетил в 1837г. Будущий царь-освободитель Александр II.
Затем мы поедем в пригород Екатеринбурга, где был построен мужской монастырь в честь Святых Царственных Страстотерпцев на «Ганиной Яме». 7 храмов, построенных в традициях русского деревянного зодчества по количеству 7-ми членов царской семьи, 7 новых святых. Трагическая страница в истории 📖 России. В монастыре можно посетить все храмы, музей 🖼, где собраны интересные материалы о времени правления Николая II, о семье, служении, жизни. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер.
Что не входит
  • Личные расходы (вода, перекус, сувениры)
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Романовы на Урале
Романовы на Урале
Романовы на Урале
Романовы на Урале

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена Д.
Елена Д.
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3 отзыва оставили туристы

Елена Д. проводит ещё 5 экскурсий

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