Экскурсионная программа: В нашей экскурсии 🧭 мы посетим достопримечательности 🏛️ Екатеринбурга, связанные с династией Романовых. Волею Петра I, одного из выдающихся представителей дома Романовых создан г. Екатеринбург. Мы посетим место, где зарождался город-завод, Плотину городского пруда, исторический сквер, Новотихвинский монастырь в Зеленой роще, который посетил Александр I при освящении храма своего небесного покровителя. Храм во имя всех святых в земле российской просиявших, построенный на месте снесенного дома Ипатьева.

История последних дней жизни семьи последнего государя Николая II связана именно с этим местом, где в ночь с 16 на 17 июля 1918 года была расстреляна царская семья.

Далее канва экскурсии идет к символу границы между частями света, где можно постоять одной ногой Европе, а другой в Азии, но это лишь символическая граница. Настоящую границу где поставил столб В. Татищев посетил в 1837г. Будущий царь-освободитель Александр II.

Затем мы поедем в пригород Екатеринбурга, где был построен мужской монастырь в честь Святых Царственных Страстотерпцев на «Ганиной Яме». 7 храмов, построенных в традициях русского деревянного зодчества по количеству 7-ми членов царской семьи, 7 новых святых. Трагическая страница в истории 📖 России. В монастыре можно посетить все храмы, музей 🖼, где собраны интересные материалы о времени правления Николая II, о семье, служении, жизни. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.