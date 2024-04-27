Индивидуальный трансфер в Приэльбрусье: водители подскажут, куда сходить
Скалистые вершины и ледяные озёра невероятных оттенков — то, ради чего стоит побывать на Кавказе! Мы с вами поднимемся в горы по канатной дороге, чтобы полюбоваться Эльбрусом и его окрестностями. А на обратном пути заедем к минеральным источникам на поляне Нарзанов и к изумрудному озеру Гижгит.
Ближайшие даты:
27
апр
апр
28
апр
апр
29
апр
апр
30
апр
апр
1
мая
мая
2
мая
мая
3
мая
мая
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Приэльбрусье
- Озеро Гижгит
- Поляна нарзанов
Описание
Приэльбрусье — знаменитый на весь мир центр туризма, альпинизма и горнолыжного отдыха у подножия самой высокой горы Европы. Это одна из красивейших территорий Кавказа, побывать на которой просто обязан каждый, кто ценит красоту гор. Наш однодневный тур — отличный вариант для знакомства с этим живописным регионом. Мы побываем в знаковых местах Приэльбрусья и поднимемся на головокружительную высоту, чтобы посмотреть на мир из-под облаков. Подъем на Эльбрус — событие, которое мало с чем может сравниться по яркости эмоций. С поляны Азау мы отправимся на величественную гору на подъемнике. Преодолев три очереди канатной дороги, окажемся на самой высокой станции «Гара — Баши» — на высоте 3850 метров. Головокружительный вид, который откроется вам оттуда, останется в памяти на всю жизнь. Поляна Нарзанов в Приэльбрусье — это небольшая долина, окруженная сосновыми и березовыми лесами, известная своими источниками минеральных вод, из которых эта уникальная природная лечебная влага выходит в очень больших объемах. Русла источников, благодаря имеющимся в воде окисям минералов, окрашены в характерный красно-оранжевый цвет. Поляна в Приэльбрусье оборудована для отдыха, здесь также есть ресторан и магазин сувениров. Многие, проезжая к склонам Чегета или Эльбруса, останавливаются, чтобы попить и запастись нарзаном в дорогу. Часть нашего путешествия будет посвящена необычному рукотворному водоему в окрестностях поселка Былым. Озеро Гижгит, лежащее в окружении живописных вершин, поражает своим невероятным бирюзовым цветом, а белоснежные берега усиливают и дополняют этот оттенок. Вы сделаете здесь очень красивые фотографии и получите заряд положительных эмоций.
Ежедневно в 7:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Приэльбрусье
- Озеро Гижгит
- Поляна нарзанов
Что включено
- Транспорт
- Услуги водителя-гида
Что не входит в цену
- Питание
- Подъем на канатной дороге
Место начала и завершения?
Аэропорт, ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне
- Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован
- Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ессентуков
Похожие туры из Ессентуков
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Популярное предложение
Экскурсия на Эльбрус и озеро Гижгит из Ессентуков для небольшой группы
Исследуйте красоты Кабардино-Балкарии: от озера Гижгит до вершин Эльбруса в уютной атмосфере мини-группы
в районе ж/д вокзала
Завтра
28 апр
29 апр
30 апр
45004 050₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит: впечатляющие виды и культура
Проведите незабываемый день, погружаясь в величие природы и культурное наследие Кабардино-Балкарии
7 мая
9 мая
10 мая
11 мая
от 14 800₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Путешествие к Эльбрусу: величие гор, озеро Гижгит и целебный нарзан
Вас ждет погружение в мир кавказской природы, восхождение на Эльбрус и знакомство с легендарным нарзаном
у вашего места пребывания в Ессентуках
Завтра
28 апр
29 апр
30 апр
41503 735₽ за человека