Описание

Приэльбрусье — знаменитый на весь мир центр туризма, альпинизма и горнолыжного отдыха у подножия самой высокой горы Европы. Это одна из красивейших территорий Кавказа, побывать на которой просто обязан каждый, кто ценит красоту гор. Наш однодневный тур — отличный вариант для знакомства с этим живописным регионом. Мы побываем в знаковых местах Приэльбрусья и поднимемся на головокружительную высоту, чтобы посмотреть на мир из-под облаков. Подъем на Эльбрус — событие, которое мало с чем может сравниться по яркости эмоций. С поляны Азау мы отправимся на величественную гору на подъемнике. Преодолев три очереди канатной дороги, окажемся на самой высокой станции «Гара — Баши» — на высоте 3850 метров. Головокружительный вид, который откроется вам оттуда, останется в памяти на всю жизнь. Поляна Нарзанов в Приэльбрусье — это небольшая долина, окруженная сосновыми и березовыми лесами, известная своими источниками минеральных вод, из которых эта уникальная природная лечебная влага выходит в очень больших объемах. Русла источников, благодаря имеющимся в воде окисям минералов, окрашены в характерный красно-оранжевый цвет. Поляна в Приэльбрусье оборудована для отдыха, здесь также есть ресторан и магазин сувениров. Многие, проезжая к склонам Чегета или Эльбруса, останавливаются, чтобы попить и запастись нарзаном в дорогу. Часть нашего путешествия будет посвящена необычному рукотворному водоему в окрестностях поселка Былым. Озеро Гижгит, лежащее в окружении живописных вершин, поражает своим невероятным бирюзовым цветом, а белоснежные берега усиливают и дополняют этот оттенок. Вы сделаете здесь очень красивые фотографии и получите заряд положительных эмоций.