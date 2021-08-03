Каракольские озера – одно из самых привлекательных мест Горного Алтая. Озера расположены в верховьях реки Каракол (притока р. Элекмонар) в предальпийской части западного склона хребта Иолго. Абсолютная высота самого нижнего из озер составляет 1820 м, самого верхнего – 2097 м. Каракольские озера представляют собой систему из 7 озер, соединенных между собой протоками и ручьями и имеющими разный цвет воды. Украшением озер является окружающий ландшафт: кедровый лес с примесью лиственницы, плавно переходящий в луга. Также тур предусматривает сплав по нижней Катуни.

Программа тура по дням

1 день Автопереезд Новосибирск – Барнаул – Бийск – Горно-Алтайск – с. Элекмонар – конная база

Встречаемся в Новосибирске и Барнауле, едем до города Бийск, где знакомимся с инструктором. Из Бийска продолжаем нашу поездку на микроавтобусе до села Элекмонар, по дороге забираем участников тура из Горно-Алтайска. Далее следует переезд на внедорожнике из села Элекмонар до урочища Каракол, где располагается конная база. В пути любуемся лесной дорогой и горными реками Элекмонар и Каракол. По прибытии на конную базу инструктаж о правилах безопасности в походе, после чего получаем снаряжение и распределяем продукты питания. В конце дня вас ждут баня и ночевка в палаточном лагере. Питание включено: ужин. Авто (от Барнаула): 370 км, из них 20 км по бездорожью. В дороге 6 часов по асфальту, 2-3 часа по разбитой грунтовке (без учета пробок и санитарных остановок).

2 день Конная база — Замки горных духов – урочище Муехта

После завтрака движемся на лошадях до Замка горных духов. Это удивительное место, которое издалека похоже на средневековый замок. В народе об этом творении природы сложено немало легенд и историй. Таежная тропа поражает величественными кедрами, а чуть выше по склону начинается зона кустарников, состоящая из карликовых берез и ив. После этого вы сможете наблюдать альпийские и субальпийские луга. Палаточный лагерь будет разбит в урочище Муехта. Питание включено: завтрак, обед, ужин. Конный переход: 15 км, в пути 4-5 часов.

3 день Урочище Муехта – перевал Багаташ – долина Туров – Муехтинский водопад – урочище Муехта

С утра мы совершим радиальный выход на лошадях на перевал Багаташ и в долину каменных Туров. В этот день перед нами впервые откроется вся цепочка Каракольских озер, для этого пройдем чуть левее и окажемся на краю цирка (котловины в виде амфитеатра), откуда и увидим озера, с высоты птичьего полета. После обеда нас ждет пешая прогулка до Муехтинского водопада. Его высота — 8 метров, и шум от падения воды слышен далеко вокруг, а миллион брызг в солнечный день образует радугу. Питание включено: завтрак, обед, ужин. Конный прогулка: 4 часа. Пешая прогулка: 2-3 часа.

4 день р. Муехта — перевал Аккая — Айрыкский перевал — урочище Айрык

Сегодня нас ждет переход до урочища Айрык. В начале дня совершаем подъем на Аккаинский перевал. Любуемся завораживающими видами горных озер, лугов и перевалов. Самая высокая вершина, которую можно увидеть с этой точки — Аккая, ее высота — 2385 м. Спускаемся в урочище Айрык. На ночевку останавливаемся в кедровом лесу. Питание включено: завтрак, обед, ужин. Пешком: 18 км, 5-6 часов.

5 день Дневка. Конная прогулка до Каракокшинских пещер

Дорога пролегает по урочищу Аирык, среди лугов и величавых кедров. Обязательно возьмите с собой фонарик, пещеру можно пройти насквозь, если вы не боитесь летучих мышей и темноты. Возвращаетесь в лагерь, ночевка в палатках. Питание включено: завтрак, обед, ужин. Конный переход: 8 км, в пути 3-4 часа.

6 день Урочище Айрык – Айрыкский перевал – Аккаинский перевал – стоянка Кедровая

Уже по знакомой трапе, возвращаемся обратно в сторону Каракольскоих озер. На этот раз палаточный лагерь ставим на Кедровой поляне, с которой завтра совершим прогулку к озерам. Питание включено: завтрак, обед, ужин. Конный переход: 18 км, в пути 5-6 часов.

7 день Стоянка кедровая — перевал Багаташ — Каракольские озера — конная база

Сегодня у нас запланирован конный переход через перевал Багаташ к Каракольским озерам. Спускаемся на лошадях к пятому озеру, и оттуда идем пешком к верхним озерам. После экскурсии по озерам возвращаемся к ожидающим нас лошадкам, на которых мы отправимся в обратный путь на конную базу. Баня. Питание включено: завтрак, обед, ужин. Конный переход: 15 км, в пути 4-5 часов. Пешая прогулка: 2-3 часа.

8 день Конная база – с. Элекмонар – с. Куюс

Переезд до с. Куюс. Знакомство с инструкторами водниками. Размещение в палаточном кемпинге. Питание включено: завтрак, обед, ужин. Авто: 80 км, из них 20 км по бездорожью. В дороге 1-1,5 часа по асфальту, 2-3 часа по разбитой грунтовке.

9 день с. Куюс – с. Чемал

Утром преодолеваем пороги «Тельдекпень 1» и «Тельдекпень 2», в среде водников их называют «Пни». Им присвоена 4 категория сложности — это пороги каньонного типа, с большим количеством воронок и «грибов». Дальше река имеет относительно спокойное течение. После прохождения несложных порогов «Еландинский» и «Чебурах» разбиваем лагерь на берегу Катуни, недалеко от села Чемал. Питание включено: завтрак, обед, ужин. По воде: 45 км, 5-6 часов..

10 день с. Чемал – с. Чепош

День начнется с прохождения спокойного участка реки, затем мы совершим экскурсию на остров Патмос и Чемальскую ГЭС. Патмос — небольшой каменный остров, к которому ведет подвесной мост. Сюда в 1915 году был перенесен деревянный Чемальский храм, построенный в 1849 году. В 2001 году храм восстановили и заново освятили. Сегодня в нем регулярно обновляются старинные иконы, есть и новое изображение Богоматери с младенцем, которое выбили на камне монахини. Далее снова спускаем рафт на воду, проходим пороги «Чемальская труба», «Элекмонарский» и «Ирадаш». В конце дня Вас ждут баня и ночевка в палаточном кемпинге. Питание включено: завтрак, обед, ужин. По воде: 45 км, 5-6 часов. Пешком: 3-4 км, 1-2 часа.

11 день с. Чепош – с. Манжерок

День начинается с прохождения порога «Семинский» 2-3 категории сложности. Затем делаем остановку на водопаде Камышлинском. Затем, сразу после ручья Мунушка, преодолеваем порог Мунинский 2 категории сложности. Несмотря на то, что это несложный порог, его вал при большой воде достигает 2,5 метра в высоту. Через час после этого по левому берегу появится скала с зияющей черной дырой — это Тавдинские пещеры. Здесь мы сделаем еще одну остановку, чтобы осмотреть эту достопримечательность. Затем проходим несколько несложных шивер и порогов, и приближаемся к порогу «Манжерок» 2-3 категории сложности. Здесь течение реки перерезают 5 огромных камней, превращая Катунь в пенистый и непредсказуемый поток с опасными водоворотами. Пройдя это пугающее препятствие, выходим на берег за поселком Манжерок. На ночь размещаемся в палаточном кемпинге, баня. Питание включено: завтрак, обед, ужин. По воде: 35 км, 5-6 часов. Пешком: 2-3 км, 2 часа.

12 день с. Манжерок – Горно-Алтайск – Бийск – Барнаул – Новосибирск