Преимущества этого путешествия:
Встречаемся в Новосибирске и Барнауле, едем до города Бийск, где знакомимся с инструктором.
Из Бийска продолжаем нашу поездку на микроавтобусе до села Элекмонар, по дороге забираем участников тура из Горно-Алтайска.
Далее следует переезд на внедорожнике из села Элекмонар до урочища Каракол, где располагается конная база.
В пути любуемся лесной дорогой и горными реками Элекмонар и Каракол.
По прибытии на конную базу инструктаж о правилах безопасности в походе, после чего получаем снаряжение и распределяем продукты питания.
В конце дня вас ждут баня и ночевка в палаточном лагере.
Питание включено: ужин.
Авто (от Барнаула): 370 км, из них 20 км по бездорожью. В дороге 6 часов по асфальту, 2-3 часа по разбитой грунтовке (без учета пробок и санитарных остановок).
После завтрака движемся на лошадях до Замка горных духов.
Это удивительное место, которое издалека похоже на средневековый замок.
В народе об этом творении природы сложено немало легенд и историй.
Таежная тропа поражает величественными кедрами, а чуть выше по склону начинается зона кустарников, состоящая из карликовых берез и ив.
После этого вы сможете наблюдать альпийские и субальпийские луга.
Палаточный лагерь будет разбит в урочище Муехта.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Конный переход: 15 км, в пути 4-5 часов.
С утра мы совершим радиальный выход на лошадях на перевал Багаташ и в долину каменных Туров.
В этот день перед нами впервые откроется вся цепочка Каракольских озер, для этого пройдем чуть левее и окажемся на краю цирка (котловины в виде амфитеатра), откуда и увидим озера, с высоты птичьего полета.
После обеда нас ждет пешая прогулка до Муехтинского водопада.
Его высота — 8 метров, и шум от падения воды слышен далеко вокруг, а миллион брызг в солнечный день образует радугу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Конный прогулка: 4 часа. Пешая прогулка: 2-3 часа.
Сегодня нас ждет переход до урочища Айрык.
В начале дня совершаем подъем на Аккаинский перевал.
Любуемся завораживающими видами горных озер, лугов и перевалов.
Самая высокая вершина, которую можно увидеть с этой точки — Аккая, ее высота — 2385 м.
Спускаемся в урочище Айрык.
На ночевку останавливаемся в кедровом лесу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Пешком: 18 км, 5-6 часов.
Дорога пролегает по урочищу Аирык, среди лугов и величавых кедров.
Обязательно возьмите с собой фонарик, пещеру можно пройти насквозь, если вы не боитесь летучих мышей и темноты.
Возвращаетесь в лагерь, ночевка в палатках.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Конный переход: 8 км, в пути 3-4 часа.
Уже по знакомой трапе, возвращаемся обратно в сторону Каракольскоих озер.
На этот раз палаточный лагерь ставим на Кедровой поляне, с которой завтра совершим прогулку к озерам.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Конный переход: 18 км, в пути 5-6 часов.
Сегодня у нас запланирован конный переход через перевал Багаташ к Каракольским озерам.
Спускаемся на лошадях к пятому озеру, и оттуда идем пешком к верхним озерам.
После экскурсии по озерам возвращаемся к ожидающим нас лошадкам, на которых мы отправимся в обратный путь на конную базу. Баня.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Конный переход: 15 км, в пути 4-5 часов. Пешая прогулка: 2-3 часа.
Переезд до с. Куюс.
Знакомство с инструкторами водниками.
Размещение в палаточном кемпинге.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Авто: 80 км, из них 20 км по бездорожью. В дороге 1-1,5 часа по асфальту, 2-3 часа по разбитой грунтовке.
Утром преодолеваем пороги «Тельдекпень 1» и «Тельдекпень 2», в среде водников их называют «Пни».
Им присвоена 4 категория сложности — это пороги каньонного типа, с большим количеством воронок и «грибов».
Дальше река имеет относительно спокойное течение.
После прохождения несложных порогов «Еландинский» и «Чебурах» разбиваем лагерь на берегу Катуни, недалеко от села Чемал.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
По воде: 45 км, 5-6 часов..
День начнется с прохождения спокойного участка реки, затем мы совершим экскурсию на остров Патмос и Чемальскую ГЭС.
Патмос — небольшой каменный остров, к которому ведет подвесной мост.
Сюда в 1915 году был перенесен деревянный Чемальский храм, построенный в 1849 году. В 2001 году храм восстановили и заново освятили.
Сегодня в нем регулярно обновляются старинные иконы, есть и новое изображение Богоматери с младенцем, которое выбили на камне монахини.
Далее снова спускаем рафт на воду, проходим пороги «Чемальская труба», «Элекмонарский» и «Ирадаш».
В конце дня Вас ждут баня и ночевка в палаточном кемпинге.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
По воде: 45 км, 5-6 часов. Пешком: 3-4 км, 1-2 часа.
День начинается с прохождения порога «Семинский» 2-3 категории сложности.
Затем делаем остановку на водопаде Камышлинском.
Затем, сразу после ручья Мунушка, преодолеваем порог Мунинский 2 категории сложности.
Несмотря на то, что это несложный порог, его вал при большой воде достигает 2,5 метра в высоту.
Через час после этого по левому берегу появится скала с зияющей черной дырой — это Тавдинские пещеры.
Здесь мы сделаем еще одну остановку, чтобы осмотреть эту достопримечательность.
Затем проходим несколько несложных шивер и порогов, и приближаемся к порогу «Манжерок» 2-3 категории сложности.
Здесь течение реки перерезают 5 огромных камней, превращая Катунь в пенистый и непредсказуемый поток с опасными водоворотами.
Пройдя это пугающее препятствие, выходим на берег за поселком Манжерок.
На ночь размещаемся в палаточном кемпинге, баня.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
По воде: 35 км, 5-6 часов. Пешком: 2-3 км, 2 часа.
После обеда выезжаем на микроавтобусе в Барнаул и Новосибирск.
В пути запланирована остановка на сувенирном рынке.
Питание включено: завтрак.
Авто (до Барнаула): 300 км. В дороге 5 часов (без учета пробок и санитарных остановок).
На протяжении всего маршрута туристы размещаются в 2-3х-местных современных палатках с тентом.
Рекомендации по наполнению индивидуальной аптечки:
Группа, выходящая в конно-водный тур на Алтае, обеспечивается общей аптечкой, которая находится у гида-инструктора. Однако каждому участнику активного тура на Алтай также необходимо иметь при себе личную аптечку, в которой должен быть запас индивидуальных лекарств (которые вы регулярно принимаете), а также следующие медикаменты:
Нет, ограничение по возрасту в данном туре с 12 лет.
Питание на маршруте включено в стоимость тура: с ужина в день заезда по завтрак в день отъезда. В первый день тура (день заезда) завтрак и обед туристы оплачивают сами. В пути будут сделаны остановки у придорожных кафе.
В походе гид-проводник организует трехразовое питание. Горячее питание предоставляется на завтрак и ужин, обед выдается ланч-пакетом. При желании вы можете помочь вашему гиду. Посуду (тарелки, чашки, столовые приборы) туристы моют сами. Туристы обязательно помогают гидам заготавливать дрова для кухни и вечернего костра. Кухонный костер обслуживает гид-проводник.
В поход закупаются следующие продукты: крупы (рис, гречка, геркулес), макароны, сухое молоко, колбаса, тушенка, сыр, сухофрукты и орехи, шоколад, сгущенное молоко, кофе, чай, хлеб, сухари, конфеты, печенье, овощи (картофель, морковь, капуста), фрукты. Выбор продуктов зависит от вида тура, его сложности и продолжительности.
Если вы не едите мясо, рыбу или молоко, они будут закладываться в общий котел перед готовностью, и вы сможете отложить себе суп или кашу без них. Однако, продукты закупаются, исходя из потребностей основной части туристов. Поэтому, если вы придерживаетесь определенной системы питания по личным убеждениям или медицинским показаниям, рекомендуем брать с собой ваши привычные питательные продукты для перекуса и в качестве дополнения к горячему питанию.
Заезд в другие даты возможен, но только при условии что вы приедете своей компанией, либо группой от 2 человек. Возможность индивидуального заезда и стоимость данного тура уточняйте у менеджера.
Встреча организована в Новосибирске, Барнауле и Бийске. Обязательно сообщите нам информацию о транспорте, которым вы прибываете в Новосибирск / Барнаул / Бийск (номер авиарейса, время прибытия или номер поезда). Местное время составляет разницу с московским – 4 часа (когда в Москве 12:00 – у нас 16:00).
Встреча туристов осуществляется:
– на ж/д вокзале города Новосибирска с 03:00 до 04:00 по местному времени;
– в аэропорту города Барнаула с 07:00 до 08:00 утра по местному времени;
– на ж/д вокзале города Барнаула с 08:30 до 09:00 утра по местному времени;
– на ж/д вокзале города Бийска ориентировочно с 11:00 до 12:00 часов по местному времени;
– в аэропорту Горно-Алтайск ориентировочно с 13:00 до 14:00 часов по местному времени.
В оговоренное время вас будет встречать автобус на автопарковке возле ж/д вокзала, либо аэропорта, в зависимости от места вашего прибытия. Автобус нужно будет найти самостоятельно.
Точные данные по встрече, марку автобуса, регистрационный номер, номер телефона водителя мы вышлем СМС уведомлением на номер вашего сотового телефона за день до встречи.
Посадка производится водителем автобуса по списку. Рюкзаки и габаритное снаряжение загружаются либо в багажники, либо в салон в зависимости от вместимости автотранспорта.
Из гостиниц, где-нибудь по дороге и тд, водитель не забирает, постарайтесь прибыть к месту встречи вовремя.
Если Ваш транспорт (самолет, поезд, автобус или автомобиль) опаздывает с прибытием и возникает угроза опоздания к отправлению автотранспорта, обязательно сообщите туроператору о сложившейся ситуации для принятия решения о координации дальнейших действий.
После сбора группа переезжает в г. Бийск на перевалочную базу туроператора, где осуществляется оформление документов и страховки, знакомство с гидом-проводником, получение снаряжения.
Обратный переезд по окончании тура осуществляется в зависимости от программы последнего дня.
Ориентировочное время прибытия:
– в Горно-Алтайск 18:00 - 19:00 (время местное);
– в Бийск 20:30 - 21:30 (время местное);
– в Барнаул 23:00 - 00:00 (время местное);
– в Новосибирск 03:00 – 04:00 (время местное) следующего дня.
Обратный билет из Барнаула лучше брать на день следующий за последним днем тура, т. е. если тур заканчивается 10 июля, то обратно билет нужно брать на 11 июля. Разместится на ночь можно в гостиницах или хостелах.
Автобус не развозит по гостиницам, а следует только по обозначенному маршруту: Аэропорт г. Горно-Алтайск – ж/д вокзал Бийск – ж/д вокзала Барнаул – аэропорт Барнаул – ж/д вокзал Новосибирск. Если нужно будет проехать в гостиницу, то предусмотрите дополнительные расходы на такси.
Брать обратные билет нужно с запасом не менее 2 часов от времени прибытия. Особенно это касается поезда отходящего с ж/д вокзала Барнаула в 00:30, на него мы обычно успеваем, но, в дороге по различным, не зависящим от нас причинам, возможны задержки. Если вы не успеете на данный поезд, либо другой транспорт без запаса по времени в 2 часа, то ответственности фирма не несет.
Тем, кто едет до Новосибирска, в частности до аэропорта, нужно заложить время на дорогу от ж/д вокзала в самом Новосибирске, до аэропорта.
Комаров и мошек на маршруте практически нет, если и будут то не в большом количестве и в порядке исключения. Клещ активин в основном в апреле, мае и июне. В июле и августе их практически нет.
Для профилактики укуса клеща стоит соблюдать следующие правила:
1. Одежда должна плотно прилегать к телу, желательно, чтобы на руках и на штанинах брюк были эластичные манжеты. На однотонной одежде клеща заметить проще.
2. Следует также применять специальные химические препараты, кремы, аэрозоли. Одним из средств профилактики и лечения клещевого энцефалита является «Йодантипирин» - препарат, который обладает антивирусным, противовоспалительным и иммуномодулирующим действием. Данный препарат продается в аптеках.
3. При укусе клеща не рекомендуется пытаться самостоятельно его удалить. Необходимо обратиться к медицинским работникам либо к инструкторам маршрута, которые имеют опыт действия в подобных ситуациях. Помните, что чем быстрее будет снят клещ, тем меньшую дозу возбудителя он передаст.
Наши стандартные палатки – на троих или двоих. Инструктора всегда стараются расселить участников максимально комфортно для всех, так как психологический комфорт в группе – важнейшая составляющая. Переселиться из одной палатки в другую во время похода тоже возможно. Если вы идете парой, то к вам не подселим третьего. Если хотите взять свою палатку, то это возможно.
Температура в горах колеблется от +35 в полдень до 0 ночью. Горный климат изменчив и суров – возможны заморозки в сентябре, мае и даже летом. Погода быстро меняется – ясный и тихий день внезапно может превратиться в дождливый и ветреный. Часто бывает туман, возможен мокрый снег, неожиданная гроза и штормовой ветер. Поэтому мы просим участников тура взять с собой одежду, подходящую для всех видов погоды. От подходящей одежды и экипировки напрямую зависят ваш комфорт в походе, ваши здоровье и безопасность.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Для прохождения тура требуется хорошая физическая форма, так как тур сложный, некоторые дневные конные переходы по 6-8 часов, а на сплаве целый ряд порогов 3-4 к. с. (из 6 возможных). Если есть сомнения в физической форме, то возможно следует для начала подобрать более простой тур.