Верхом на послушных алтайских лошадках вы пройдете по прикаракольской тайге, выйдете в зону альпийских лугов и увидите замечательные панорамы.
Насладитесь отдыхом в палатках под чистым звездным небом, костровой пищей и уютными посиделками в приятной компании единомышленников.
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Переезд туркомплекс Таежник - урочище Сугойна
Приезд в эко-отель «Таежник».
Для тех, кто планирует прилететь в аэропорт Горно-Алтайска – выбирайте рейсы с прилетом не позднее 12:00, поскольку переезд до стоянки в урочище Сугойна с учетом остановок занимает 4 часа.
Завтрак в кафе "Таежник" для тех, кто прибыл в эко-отель до 11:00, знакомство с гидом.
Если вся группа собралась рано – выезд по маршруту до стоянки в урочище Сугойна, обед в придорожном кафе.
Если мы кого-то ожидаем из Барнаула, то обед в кафе “Таежник”.
После обеда выезд по маршруту, переезд до стоянки в урочище Сугойна.
До села Эликманар группа переезжает на микроавтобусе/внедорожнике УАЗ, далее пересаживается на автомобиль повышенной проходимости и оставшиеся 30 км до урочища преодолевает на нем.
Размещение в палатках.
При фактическом наличии свободных мест в доме, можно их занять за доп. плату на месте.
Баня.
Инструктаж по технике безопасности, занятия по верховой езде (если прибываете не поздно).
Получение снаряжения, набора продуктов.
В пути: 4 часа. Протяженность: авто – 90 км.
Урочище Сугойна - урочище Муехта
Первый конный переход.
Собрав лагерь и позавтракав, участники получают алтайских лошадок, с которыми им предстоит путешествовать по горам Алтая.
Тропа идет по прикаракольской тайге, выводя туристов в зону альпийских лугов тайге и открывая замечательную панораму перевала Багаташ и Замки Горных Духов – скалы останцы по форме напоминающие древние замки.
Устанавливаем лагерь.
Все участники похода принимают участие в сборе дров для костра.
Ужин готовится гидом на костре, при желании участники группы могут ему помочь.
Конный переход 2,5-3 часа. Протяженность: 15 км.
Экскурсия на Муехтинский водопад. Конный переход через перевалы Ак-Кая до Каракокшинской пещеры
Завтрак.
После завтрака пешая экскурсия на Муехтинский водопад.
Тропа к водопаду ведет через кедровый лес.
Высота падения воды в водопаде составляет порядка 12 метров.
Обед.
После обеда группа отправляется в дальнейший путь верхом на лошадях.
Туристам предстоит преодолеть перевалы Аккаинский и Айрыкский, с вершин которых открывается прекрасный вид на вершины хребта Иолго а также на множество озер расположенных там.
Лагерь ставим на полянке неподалеку от Каракокшинской пещеры.
Ужин.
Пеший переход 2,5-3 часа. Протяженность: 5 км.
Конный переход 5-6 часов. Протяженность: 18 км.
Экскурсия на Каракокшинскую пещеру. Конный переход до ур. Уул
После завтрака пешая экскурсия в Каракокшинскую пещеру.
Большая Каракокшинская пещера расположена в скальном известняковом массиве северного склона хребта Иогло на высоте около 2000 м над уровнем моря.
Глубина пещеры составляет 24 м, протяженность ходов – 600 м.
Стены пещеры покрыты льдом, в ней встречаются сталактиты и сталагмиты.
Возвращаемся в лагерь, садимся на лошадей и отправляемся к следующему месту стоянки в урочище Уул.
Обед в виде перекуса у небольшого ручья.
По дороге преодолеваем перевал Байоюк, откуда открывается завораживающий вид на сеть озер.
Лагерь разбиваем в урочище Уул.
Пеший переход 1,5 часа. Протяженность: 3 км.
Конный переход 3,5-4 часа. Протяженность: 15 км.
Экскурсия на озеро Вероника. Конный переход ур. Уул - пер. Аккая - Кедровая поляна
Завтрак.
После завтрака отправляемся в пешую экскурсию к озеру Вероника.
Красивейшее горное озеро заворожит любого путника.
Обед в виде перекуса.
После обеда отправляемся к месту следующей стоянки на Кедровой поляне.
По конной тропе группа переваливает через перевал Ак-кая и спускается на Кедровую поляну, где устанавливает лагерь, в котором туристы будут ночевать 2 ночи.
Пеший переход 1,5 часа. Протяженность: 2 км.
Конный переход 3 часа. Протяженность: 14 км.
Конно-пешая экскурсия на Каракольские озера
После завтрака отправляемся на экскурсию.
Верхом на лошадях поднимаемся на обзорную точку над озерами, откуда они открываются во всей красе, затем спускаемся к 3-му озеру.
Обед в виде перекуса на берегу озера.
После поднимаемся на"Цирк".
После экскурсии возвращаемся в лагерь на Кедровой поляне.
Ужин.
Общий переход 6-7 часов. Протяженность: кони – 11 км, пешком – 5 км.
Конный переход от Кедровой поляны до урочища Сугойна
Завтрак.
Сворачиваем лагерь и отправляемся в завершающий наше путешествие конный переход до базовой стоянки, расположенной в урочище Сугойна.
Конная тропа ведет по Кедровому лесу.
На базовой стоянке туристов ожидает жаркая банька.
Ужин, прощальный вечер у костра.
Протяженность: кони – 25 км.
Сплав
Переезд к месту начала сплава.
Сплав.
Место сплава может изменятся в силу погодных условий, условий связанных с уровнем воды и силой течения в р. Катунь.
Завтрак.
Выезд из урочища Сугойна на автомобиле повышенной проходимости.
Туристы проходя пороги"Семинский" (II-III к. с.),"Мунинский" (II-III к. с.),"Манжерокская" шивера, порог"Манжерокский" (II-III к. с.).
Сплав заканчивается на берегу неподалеку от туркомплекса «Таёжник».
Ужин.
Баня.
Выезд.
Отправление в Новосибирск рейсовым автобусом вечером этого же дня в 22:30 – 23:00, время прибытия в Новосибирск в 7:15
Отправление до Барнаула рейсовым автобусом либо микроавтобусом вечером в 22:30, либо на следующий день в 11:30, время в пути 5-6 часов.
Для тех, у кого вылет из аэропорта Горно-Алтайска запланирован на следующий день после окончания маршрута – можно остаться ночевать на территории эко-отеля в палаточном лагере бесплатно или же забронировать номер за доп. плату.
Завтрак на следующий день после окончания маршрута в стоимость тура не включен.
Проживание
На протяжении всего маршрута ночевки в туристических палатках.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер из аэропорта Горно-Алтайска и обратно
- Перевозки, согласно программы тура
- Трёхразовое питание (полноценные завтраки и ужины, обед в виде перекуса)
- Оплата турстоянок (оплата места под палатки в оборудованных туркемпингах)
- Баня, согласно программы тура
- Аренда лошадей
- Оплата работы инструкторов, конюхов
- Оплата рекреационных сборов
- Аренда снаряжения
- Оплата страховки от несчастного случая и медицинская страховка
Что не входит в цену
- Авиа- и ж/д билеты до г. Барнаула, г. Горно-Алтайска, г. Новосибирска и обратно
- Доставка до т/к "Таежник" и обратно из г. Барнаула и г. Новосибирска
- Страховка от клеща 400 руб.
- Проживание до начала тура и после
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Рюкзак (до 40 л), чемодан или большая дорожная сумка, тот есть то в чем удобно вести вещи до базы, на маршруте для перевозки вещей выдаются специальные средства (арчимак – переметная сумка и драйбег).
- Походная обувь – желательно сапоги, могут быть кожаные, резиновые, кирзовые, главное чтобы они не промокали и закрывали голенище от натирания об стременной ремень (путлище), или высокие ботинки.
- Кроссовки или трекинговые ботинки для радиальных выходов. Избегайте новой не разношенной обуви.
- Сменная обувь для отдыха в лагере (сланцы).
- Удобная одежда для конных переездов и пеших радиальных переходов:
- спортивные брюки из плотной мягкой ткани, не сковывающие движения, без грубых внутренних швов, сделанные из легкого быстросохнущего материала, желательно х/б;
- рубашка или футболка с длинным рукавом;
- ветровка из плотного материала;
- подойдет костюм для охотников или рыболовов, или что-то подобное, главное чтобы он был удобным и не шуршащим.
- Комплект одежды для отдыха в лагере – брюки, рубашка, шорты, футболка, для ночевки идеально подойдет термобелье, оно также выручит если погода испортится.
- Теплый свитер или толстовка (желательно флис или шерсть).
- Теплая куртка (синтепоновая или пуховая), т. к. погода в горах крайне непредсказуема.
- Теплая шапочка (флисовая или шерстяная).
- Кепка или панама, закрывающая лицо и глаза от воздействия прямых солнечных лучей, либо бандану.
- Перчатки (можно простые хлопчатобумажные).
- Носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных.
- Купальный костюм.
- Туалетные и гигиенические принадлежности, в т. ч. гигиеническая губная помада и крем от солнца с высоким фактором защиты.
- Солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах.
- Маленький фонарик (налобный).
- Индивидуальная аптечка, если у вас индивидуальная непереносимость каких-либо стандартных препаратов или потребность в специфических или строго рецептурных лекарственных средствах. Основную аптечку берет с собой инструктор.
- Небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л, но очень желательно именно фляжку, которую можно закрепить на поясе или пристегнуть к седлу с помощью карабина, либо еще как-нибудь закрепить.
- Фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой, а также запасной аккумулятор к нему либо внешний накопитель энергии, поскольку видов, которые захочется запечатлеть будет много, а подзарядиться негде.
- Сидение туристическое (хоба).
- Личная посуда (тарелка, ложка, кружка).
- Полотенце (приразмещении в палатках или домиках без удобств)
- Для удобства упаковки рекомендуется иметь мешочки или мусорные пакеты небольшого объема, а для дополнительной брызгозащиты вещей и защиты от попадания грязи в арчимаках рекомендую иметь плотные полиэтиленовые пакеты объемом 160-180 л – 4 шт.
- Дополнительно для водной части:
- кеды;
- любая сменная обувь;
- шерстяные носки – не менее 2 пар;
- эластичные носи – не менее 2 пар;
- брызгозащитный костюм.
Рекомендуется иметь собственный спальный мешок, рассчитанный на температуру до -5 градусов. При отсутствии, спальный мешок выдается.
Требование к набору личных вещей: ничего лишнего и острого (без соответствующих упаковок, способного повредить гермоупаковку).
ВАЖНО! Одежда для верховой езды должна быть удобной, не сковывающей движения, не шуршащей. Брюки из плотной мягкой ткани без грубых внутренних швов.
Особенности маршрута
На маршруте выдается все необходимое снаряжение.
На крутых склонах, каменных россыпях и снежных участках коня ведут в поводу.
На конной части маршрута работают 1-2 инструктора, 1-2 конюха; на водной части – 1-2 инструктора-водника.
График маршрута может незначительно меняться в зависимости от погодных условий, с целью обеспечения безопасного прохождения маршрута, по усмотрению инструктора.
Требования к подготовке и возрасту участников
Маршрут несложный, в нем могут участвовать как люди, имеющие опыт конных и водных походов, так и новички.
Дети до 10 лет на маршрут не допускаются. Дети с 10 лет только в сопровождении родителей.
Входит ли доставка в стоимость туров?
Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 12:00 т. к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин. Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5ч.
Стоимость доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) бесплатная! при приобретении данного тура.
Из аэропорта Горно-Алтайска и в аэропорт Горно-Алтайска встреча/ отъезд групповым трансфером осуществляется согласно графикам прилета самолетов всех участников тура.
Остальная доставка в стоимость тура НЕ входит. Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.
Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, либо на туристских автобусах, зависит от выбранной даты тура, если туристские автобусы не ходят в нужный Вам день - билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/ либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала. Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда. Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник. Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.
Доставка из Барнаула осуществляется частными перевозчиками (туроператор помогает организовать доставку): встреча в аэропорту г. Барнаула с 5:50 до 7:50 утра (отъезд по последним прибывшим пассажирам), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра (отъезд по последним прибывшим пассажирам). В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи. Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами. Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин частных перевозчиков возможен выезд на рейсовом автобусе.
Стоимость доставки в сборных машинах от 1500-2000 руб. в одну сторону (стоимость зависит от перевозчика, туроператор не гарантирует фиксированную стоимость, оплачивается на месте водителю, уточняйте при бронировании).
Возможна организация индивидуальной доставки в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 7000,00 руб. за машину в одну сторону, такой трансфер заказывается заранее. (стоимость зависит от перевозчика, уточняйте при бронировании).
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов. Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета(сообщением, НЕ звонком, на телефон (будет указан в ваучере), чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета. Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Групповой трансфер означает, что если Вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те кто прилетел раньше будут ожидать посадки следующего самолета и туристов прибывающих на нем.
Возможна организация индивидуальная доставка с / в аэропорта до Таёжника, если вы не желаете ехать групповым трансфером за 1000 руб/машина(в одну сторону) вместимость от 1 до 4 чел.
Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать.
Какое выдается групповое снаряжение?
- палатка. В наличии у нас 2-х и 3-х местные палатки. Если туристы заказывают тур совместно (2 человека) то к ним никого не подселяют, если по отдельности – гид берет количество палаток объективно под группу и тур;
- спальник. Спальник подбирается под туриста и условий похода. Наличие собственного спальника приветствуется, но нужно учитывать 2 момента: температура Комфорта спальника не должна превышать +5градусов Цельсия и наличие собственного спальника не влияет на стоимость тура;
- вкладыш в спальник. Может быть 2-х видов: флисовый (на высокогорные маршруты) и бязевый. Вкладыши в спальники стираются после каждого маршрута;
- коврик пенополиуританоый (каремат), толщиной 8-12 мм. Надувные коврики не выдаем, надувные подушки тоже;
- драйбег, или сухая сумка. Предназначен для перевозки спальников, вкладышей в спальник, личных вещей, если останется свободное место. Один драйбег выдается на 2-х туристов;
- гидрокостюм в форме полукомбинезона, неопреновый. Подбирается индивидуально под туриста;
- брызгозащитный костюм. Состоит из брюк и куртки, предназначен для защиты от ветра и брызг;
- гидроноски;
- спасательный жилет;
- каска;
- плащ ОЗК выдается все в обязательном порядке. Спасает от сильных и затяжных дождей во время конных переходов и в лагере. На случай мелкого, непродолжительного дождя туристам пригодятся плотные ветровки, куртки с влагоотталкивающими свойствами из их ЛИЧНЫХ вещей. В магазинах можно приобрести пропитку для одежды от дождя и влаги и обработать одежду заранее;
- арчимаки, или переметная сумка. Предназначена для перевозки части продуктов, личных вещей. При наличии свободного места в арчимаках, гид может отдать что-то из общественного инвентаря;
Питание на маршруте
В походных условиях питание трехразовое, пища готовится инструктором на костре или газовой горелке, туристы принимают участие в приготовлении пищи по желанию.
Завтрак и ужин представляют собой горячее питание, обед может быть как горячим, так и выдаваться в виде сухого пайка. Личную посуду туристам необходимо иметь свою. Если другое не оговорено в особых условия обслуживания туристов на маршруте, то питание организуется согласно описанию маршрута.
Личную посуду туристам необходимо иметь свою.
Примерный ассортимент продуктов: крупы (гречка, рис, овсянка и др.), макаронные изделия, сухое молоко, тушенка, колбаса, сыр, орехи, сухофрукты, шоколад, сгущенное молоко, чай, кофе, сухари, хлеб, печенье, конфеты, овощи (картофель, морковь, капуста и др.), фрукты (набор продуктов зависит от вида тура, категории сложности и продолжительности тура).
В пути возможно дополнение рациона свежей рыбой, ягодами (в зависимости от сезона и местности – малина, смородина, голубика, шиповник, шикша), диким луком.
Внимание: спиртные напитки, пиво и закуски к ним в меню не предусмотрены.
Вода берется из ручьев, рек, озер.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Можно ли приехать на своем авто?
Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.
Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 90 кг. При условии хорошей физической подготовки – до 100 кг.
Входит ли страховка в стоимость тура?
В стоимость маршрута включена страховка ОСАО «Росгосстрах», страховое покрытие – 250 000 рублей (мед. расходы), 50 000 рублей (несчастный случай). Страховой полис выписывается на группу и находится у инструкторов по маршруту.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Это полностью переворачивает сознание, перезагружает мозг и проветривает мысли. Организация конного тура на высоте! Отдельная благодарность нашему гиду Марине! Профессионал своего дела и прекрасный, интересный человек!
Виды просто невероятные. Мы как будто побывали на другой планете.
Конечно, иногда бывало трудно физически и морально, но оно того стоило.
Незабываемый опыт! Большое спасибо!