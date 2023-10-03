Ледники Актру и глянцевый Алтай
А после Актру нас ждет спуск в Курайскую степь и продолжение прекрасных экскурсий по Чуйскому тракту! Тур проводится по индивидуальному запросу для групп 2-4 человек круглогодично.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Чуйский тракт и заброска в горы
9:00 Встреча в аэропорту Горно-Алтайска.
Путешествие по Чуйскому тракту.
Перевал Чике-Таман, Слияние Чуи и Катуни, Гейзеровое озеро, Курайская степь.
Обед в кафе (не входит в стоимость).
17:00 Заброска в альплагерь Актру на авто повышенной проходимости.
19:00 Заселение, отдых, ужин, баня.
Вечные ледники и Голубое озеро
9:00 Завтрак.
10:00 Выход на Голубое озеро (Голубое озеро открыто только в летние месяцы, с начала октября озеро подо льдом, все остальные локации доступны).
Мы увидим: вершину г. Упи, вершину г. Снежная, ледник большой Актру, вершину Актру-Баши, Голубое озеро, вершину г. Юбилейная, домик гляциологов.
16:00 Спуск в альплагерь.
18:00 Баня, ужин, посиделки у костра или в баре Актру.
Переезд по Чуйскому тракту
8:00 Завтрак, спуск в Курайскую степь.
11:00 Выезд, обратная дорога по Чуйскому тракту с заездом на перевалы и сувенирные рынки.
18:00 Заселение в отель “Алтай Пэлас” с теплым бассейном летом и осенью, СПА-зоной, хамамом, сибирским чаном и завтраками формата "шведский стол".
Свободный день. Отдых в СПА-зоне отеля. Квадроциклы по желанию
8:00-11:00 Завтрак, четкого времени нету, вы можете сами выбрать время в указанные часы.
Экскурсия на квадроциклах или снегоходах (оплачивается дополнительно).
Далее отдых в СПА-зоне (включено).
Массаж, СПА процедуры (по желанию оплачивается дополнительно).
Сибирский чан (по желанию, оплачивается дополнительно).
Вечером казино, караоке, отдых на летней веранде, живая музыка в ресторане (на ваш выбор, по желанию).
Отъезд
9:00-11:00 Завтрак.
Трансфер в аэропорт по согласованию.
Проживание
Тур предусматривает проживание в горном центре Актру и в отеле “Алтай Пэлас”
Доплата за одноместное размещение по запросу. Подселение не предусмотрено.
Варианты проживания
Горный центр «Актру»
Проживание и полное питание в горном центре Актру.
Гостиница «Алтай Пэлас» 4
Отель Altai Palace расположен в селе Манжерок. К услугам гостей ресторан, бар, сад и казино. На территории этого 4-звездочного отеля установлен банкомат. Гости могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi и заказать доставку еды и напитков в номер. Стойка регистрации работает круглосуточно. Желающие могут посетить открытый бассейн и фитнес-центр. По вечерам в отеле проводятся развлекательные мероприятия. Номера отеля оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей письменный стол, чайник, мини-бар, сейф, собственная ванная комната с биде, а также платяной шкаф. По утрам в отеле Altai Palace подают континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Путешествие на автомобиле класса "Джип"
- Заброска в горы на авто повышенной проходимости
- Проживание и полное питание в горном центре Актру
- Проживание и завтраки в отеле “Алтай Пэлас”
- Бассейн в летний период или СПА-зона в зимний период в отеле "Алтай Пэлас"
- Экскурсионная программа
- Входные билеты
- Страховка
- Сопровождение гидом
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Завтрак в день прибытия, средний чек 500 руб.
- Обеды-ужины, средний чек 1 500 руб.
- WiFi в альплагере 100 руб. в час, или 400 руб. в сутки
- Сибирский чан в отеле "Алтай Пэлас" 1 500 руб.
- СПА-услуги в отеле Алтай Пэлас (стоимость под запрос)
- Экскурсии на квадроциклах-снегоходах (стоимость под запрос)
- Место начала и завершения?
- Республика Алтай, Горно-Алтайск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда по сезону, горнолыжный костюм, обувь на плоской подошве.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Какой транспорт в туре?
- Будем передвигаться по маршруту на комфортном автомобиле класса "Джип". Количество посадочных мест 4. Кондиционер есть.
- Есть ли скидки в туре?
Скидка на детей до 12 лет – 10%.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Огромное спасибо водителю автобуса Вячеславу!!! 👍🏻
Доброжелательный, а главное профессионал своего дела! 👏