Тайна Укока

Путешествие по отдаленным и труднодоступным местам Горного Алтая: высокогорное плато Укок считается сакральным местом на

5
3 отзыва
Путешествие по отдаленным и труднодоступным местам Горного Алтая: высокогорное плато Укок считается сакральным местом на Алтае и священным для тюркоязычных народов, включено в список Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО. Там сходятся границы 4-х государств: России, Монголии, Казахстана и Китая.
Тайна Укока
Тайна Укока
Тайна Укока
Тайна Укока
Тайна Укока
Тайна Укока
Тайна Укока
Тайна Укока
Тайна Укока
Тайна Укока
Тайна Укока
Тайна Укока
Тайна Укока
Тайна Укока
Тайна Укока
Тайна Укока
Тайна Укока
Тайна Укока
Тайна Укока
Тайна Укока
Тайна Укока
Тайна Укока
Тайна Укока
Тайна Укока
Тайна Укока
Тайна Укока
Ближайшие даты:
23
июл
02
авг

Описание

В древности эта территория служила местом поклонения небесным силам. На Укоке очень много археологических памятников разных хронологических периодов, в том числе знаменитый курган Ак-Алаха-3, в котором была найдена так называемая Принцесса Укока.

Это таинственное, отдаленное и одно из самых труднодоступных мест Горного Алтая, с суровым климатом и нетронутой дикой природой.

Преимущества этого путешествия:

  • отдохнем от городской суеты и полюбуемся горными красотами, кедровым лесом и отвесными скалами, которые нависают над водой;
  • посетим редкий вид термальных источников, содержащих радон
  • увидим уникальный курганный комплекс Ак-Алаха-3, прославивший плато Укок по всему миру;
  • отведаем блюда национальной алтайской кухни.

Программа тура по дням

1 день
Экскурсия «Легендарный Чуйский тракт»

Встреча участников в аэропорту г. Горно-Алтайск с 9:00 до 10:30.

Выезд на маршрут из с.Аскат/г.Горно-Алтайск.

Сегодня туристов ждет насыщенная впечатлениями и эмоциями экскурсия «Легенды Чуйского тракта» по главной автодороге Горного Алтая. Прямо с тракта открываются шикарные панорамы. Он богат достопримечательностями, легендами и имеет богатую древнюю историю, о которой расскажут наши гиды.

По пути обед в кафе, где будет возможность попробовать блюда национальной алтайской кухни (оплачивается дополнительно).

Поднимемся на высокогорный перевал Семинский.

Желающие смогут посетить ярмарку монгольских товаров и сувениров, приобрести настоящие алтайские продукты: мед, травяные чаи, мумиё, кедровый орех.

После небольшого переезда – совершим небольшую экскурсию к древнему культовому комплексу эпохи бронзы «Ининские стелы» (III-II тысячелетии до н.э.), самая высокая из которых достигает в высоту более 4-х метров.

А еще, прогуляемся к устью реки Чуи.

Это место, священное для алтайцев, здесь встречаются две крупные реки Горного Алтая – Чуя и Катунь.

Сливаясь, они некоторое время текут с выраженной границей цвета.

Конечная точка сегодня – село Курай Кош-Агачского района.

Прибытие на турбазу.

Баня.

Ужин самостоятельно.

Ночевка.

Экскурсия «Легендарный Чуйский тракт»
2 день
Переезд по Чуйскому тракту до с.Кош-Агач

Переезд по Чуйскому тракту до с.Кош-Агач.

 Пересекаем Курайскую и Чуйскую степи, открываются незабываемые виды на ледники Северо-Чуйского хребта. 

Тархатинский мегалитический комплекс "Кресло шамана".

Въезжаем в пограничную зону, проходим паспортный и пропускной контроль.

Ночевка вблизи Джумалинских ключей.

Это редкий вид термальных источников, содержащих радон.

Температура воды в источниках около 18-20 градусов круглогодично.

Желающие смогут искупаться и принять радоновые ванны (имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом).

Ужин. Вечерние посиделки у костра.

Переезд по Чуйскому тракту до с.Кош-Агач
3 день
Природный парк «Зона покоя Укок»

Завтрак, сбор вещей.

Сегодня нас ждет природный парк «Зона покоя Укок», созданный для сохранения уникальной природной среды этого района, охраны редких животных, птиц и растений этого района, а также бережного использования его достопримечательностей.

В долинах плоскогорья раскинулось множество малых и больших озёр.

Открываются незабываемые виды ледников и вечной мерзлоты.

Преодолеваем труднопроходимый, доступный только для подготовленных внедорожников, перевал Теплый ключ, высотой около 3000 м. Открывается незабываемый вид на горный массив Табын Богдо - Ола ("Пять священных вершин").

Согласно легенде, такое название дал Чингисхан, который проезжал вблизи этих мест и был поражен необыкновенным сиянием, исходящим от одной из снежных вершин.

Во время путешествия осмотрим древние стелы плато Укок и развалины казахского зимника XVIII в.; посетим высокогорное озеро Гусиное и комплекс Бертек, расположенный на левом берегу реки Ак-Алаха в самом сердце плато Укок.

Комплекс включает 63 разновременных археологических памятника: могильники, отдельно стоящие курганы, культовые комплексы, отдельно стоящие оградки, выкладки, стелы, балбалы, петроглифы.

Рядом с урочищем Бертек, в 1993 году был обнаружен курганный комплекс Ак-Алаха-3, прославивший плато по всему миру.

В ходе археологических раскопок на могильнике была обнаружена мумия  Алтайской принцессы.

Согласно верованиям коренного населения Алтая, «принцесса», которую еще называют Ак-Кадын, является хранительницей покоя и стояла на страже врат подземного мира, не допуская проникновения Зла из низших миров.

Ужин.

Посиделки у костра «вечер легенд».

Ночевка.

Природный парк «Зона покоя Укок»
4 день
Природный парк «Зона покоя Укок»

Завтрак.

Продолжение осмотра природного парка «Зона покоя Укок», созданный для сохранения уникальной природной среды этого района, охраны редких животных, птиц и растений этого района, а также бережного использования его достопримечательностей.

В долинах плоскогорья раскинулось множество малых и больших озёр.

Открываются незабываемые виды ледников и вечной мерзлоты.

Во время путешествия осмотрим древние стелы плато Укок и развалины казахского зимника XVIII в.; посетим высокогорное озеро Гусиное и комплекс Бертек, расположенный на левом берегу реки Ак-Алаха в самом сердце плато Укок.

Комплекс включает 63 разновременных археологических памятника: могильники, отдельно стоящие курганы, культовые комплексы, отдельно стоящие оградки, выкладки, стелы, балбалы, петроглифы.

Рядом с урочищем Бертек, в 1993 году был обнаружен курганный комплекс Ак-Алаха-3, прославивший плато по всему миру.

В ходе археологических раскопок на могильнике была обнаружена мумия  Алтайской принцессы.

Согласно верованиям коренного населения Алтая, «принцесса», которую еще называют Ак-Кадын, является хранительницей покоя и стояла на страже врат подземного мира, не допуская проникновения Зла из низших миров.

Ужин.

Посиделки у костра «вечер легенд».

Ночевка.

Природный парк «Зона покоя Укок»
5 день
плато Укок – с.Кош-Агач – с.Старый Бельтир – долина р.Аккол

После плотного завтрака и сбора вещей, отправляемся в путь.

В селе Кош-Агач заедем на озеро Каменистое – прозрачное голубое озерцо с белыми берегами.

Желающие смогут искупаться.

Следующая остановка – село Старый Бельтир – село, которое полностью разрушено землетрясением в сентябре 2003 года.

Все жители переселены в новое село недалеко от Кош-Агача – поселок Новый Бельтир.

Отсюда начинается наш путь в живописную долину реки Аккол с удивительными пейзажами.

Озеро Караколь.

Ночевка.

плато Укок – с.Кош-Агач – с.Старый Бельтир – долина р.Акколплато Укок – с.Кош-Агач – с.Старый Бельтир – долина р.Аккол
6 день
Радиальный выход вверх по р.Аккол

Ранний подъем, завтрак.

Радиальный выход вверх по р.Аккол к месту, откуда открывается панорама ледников Южно-Чуйского хребта: Софийский ледник в окружении вершин Брат (3885 м), Ксения (около 3500 м) и Сестра (3750 м).

Ночевка.

Радиальный выход вверх по р.Аккол
7 день
Голубое озеро (р.Мены).

После завтрака и сбора вещей отправляемся в сторону села Акташ.

По пути сделаем остановку и совершим небольшую прогулку к загадочному Голубому озеру (р.Мены).

Уникально оно тем, что второго такого озера в России нет.

Баня.

Прощальный костер.

Обмен адресами и впечатлениями.

Ночевка.

Голубое озеро (р.Мены).
8 день
Завершение тура

Возвращение в с.Аскат/Горно-Алтайск.

Выезд.

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках (5 ночей) и на турбазах (в первый и последние дни маршрута).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт высокой проходимости на протяжении маршрута
  • Предоставление снаряжения (палатки, спальники, карематы, костровое оборудование)
  • Питание (готовим совместно, приготовление пищи на костре и на кухне на базах)
  • Баня (2 раза)
  • Оформление страховки на группу
  • Оплата рекреационных сборов
  • Ночевки в палатках
  • Ночевки в домиках на турбазах в первый и последние дни маршрута
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайск и обратно
  • Питание в кафе в первый и последний день маршрута
  • Походный повар
  • Страховка от укуса клеща
Место начала и завершения?
Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Обувь. Ошибка, которую допускают туристы при выборе обуви, заключается в том, что она (обувь) приобретается буквально накануне похода. Стертые ноги – итог такого выбора. Лучшая обувь для активного путешествия – хорошо разношенные, просторные ботинки (чтобы в них можно было вложить войлочную стельку и надеть шерстяные носки), обувь с рифленой подошвой, полукеды. В сырую погоду прекрасно подойдут резиновые сапоги.

Носки рекомендуются шерстяные (даже летом!) Необходимо иметь 1-2 пары шерстяных носков и 2-3 пары хлопчатобумажных.

Одежда. Одежда спортивного или полуспортивного плана наиболее подходящая для похода. Летом в жаркую погоду лучше всего взять рубашку, лучше две - с длинными и с короткими рукавами и легкие брюки (свободные джинсы или спортивные), шорты и майку.

Трикотажная одежда для похода не подходит, ткань цепляется и рвется. Крайне необходимо взять солнцезащитные очки и головной убор, он укроет от солнца и дождя. Купальный костюм и полотенце тоже пригодятся.
В прохладную погоду необходимо взять любые плотные брюки, свитер или спортивный костюм, теплую куртку, шапочку, непромокаемую одежду, дождевик.
Ватник, меховую безрукавку или что-то подобное, необходимо взять, если отправляетесь в поход ранней весной или поздней осенью. В общем, не стоит бояться прихватить лишнюю пару одежды и обуви. Важно перед походом изучить прогноз погоды местности, куда решили отправиться.

Рюкзак. Рюкзак необходим вместительный с широкими лямками. Укладываем вещи: мягкие вещи – к спине, их необходимо уложить так, чтобы внизу спины образовался мягкий валик, так вес распределится между плечами и поясницей. Рюкзак должен широко прилегать к спине. Тяжелые вещи кладем вниз ближе к спине. Рюкзак формируем так, чтобы он «рос» вверх и не был похож на шар. Некоторым вещам может не хватить места внутри рюкзака, поэтому они привязываются снаружи.

Остановимся на мелочах. Важна любая мелочь: спички, посуда (кружка, миска, ложка, нож, особенно если он оснащен отверткой, штопором и другими полезными штуками), запасные батарейки. Можно взять фляжку. Фонарик, рыболовные снасти. Взять в поход необходимо предметы личной гигиены, аптечку. Может пригодиться бинокль, блокнот для записей. Не забудьте взять фотоаппарат!

Важная деталь: вещи для похода нужно собирать по списку, на свою память полагаться не надо.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В программу тура включена групповая страховка.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас (например, от укуса клеща). Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Общие правила безопасности
  1. Передвижение во время активной части тура необходимо осуществлять строго по пути, указанному гидом-инструктором.
  2. Не отставайте от группы. Обязательно сообщайте гиду-инструктору о намерении сойти с тропы или задержаться. Если вы все же отстали от группы и не знаете дороги (или сомневаетесь в ее выборе), немедленно прекратите движение и выходите на открытое место, где вас будет легко заметить. Если такого места поблизости нет, стойте там, где находитесь. Дожидайтесь, пока за вами вернутся.
  3. Не совершайте самодеятельные подъемы на возвышенности (особенно скалы), переправы и т. п. Это может оказаться намного сложнее, чем вам показалось изначально, и привести к несчастному случаю.
  4. Во время стоянок не уходите от лагеря далее зоны видимости без согласования с гидом-инструктором. Если возникает желание осмотреть окрестности, решение об этом необходимо принимать коллективно.
  5. Необходимо защищать себя от воздействия солнца. Помните, что в горах высокий уровень солнечной активности, не забывайте надевать солнцезащитные очки, которые имеют UV-фильтр высокой степени защиты.
  6. Не допускайте перегрева или переохлаждения. Помните, что в районе проведения туров погода может внезапно меняться несколько раз в день. При наборе высоты неизбежно понижение температуры. Как бы ни было жарко днем, к вечеру всегда становится холодно. Вы должны быть одеты соответственно текущим погодным и температурным условиям, даже если придется менять набор одежды несколько раз в день. Чтобы было удобно это делать, рекомендуется всегда иметь при себе в маленьком рюкзаке теплую и непромокаемую одежду (флисовую куртку, ветровку, дождевик), а также запасные носки, головной убор. Не сидите на холодных камнях без сидушки.
  7. Не допускайте обезвоживания. Во время активного движения, особенно в жару, ваш организм теряет много воды. Водный баланс необходимо постоянно восполнять. При вас постоянно должна быть личная пластиковая бутылка (или фляга) удобного для вас объема (0,5 - 1 л) с водой или чаем.
  8. Берегите ноги! Принимайте заблаговременно меры против натирания мозолей: выбирайте только удобную, разношенную обувь; перед выходом на маршрут в качестве превентивной меры заранее наклеивайте пластырь на все проблемные зоны.
  9. Установка палатки. Место для установки палатки должно быть ровным и сухим. Наличие муравейников нежелательно. Устанавливать палатку лучше научиться перед походом, или, в крайнем случае, внимательно прочитать инструкцию. Необходимо чтобы в готовом виде она не морщинилась и не провисала.
  10. Разведение костра. Для начала необходимо разжечь растопку – это может быть бумага, кора березы, то, что дает кратковременное большое пламя. От него должны разгореться тоненькие, со спичку, веточки, лучинки от сухих поленьев, их еще называют паутинкой. Затем можно подкладывать ветки побольше. Постепенно кладут в костер все более и более толстые дрова. Необходимо знать, что веточки и лучинки легче разгораются в наклонном положении. Дрова нужно укладывать так, чтобы оставались просветы для доступа воздуха. Сухие спички – главное условие. Для этого их нужно правильно хранить (в герметичной упаковке). Огонь не следует разводить под деревьями. Покидая место лагеря или отправляясь на ночлег, обязательно нужно затушить костер.
  11. Своевременно сообщайте гиду-инструктору об ухудшении вашего самочувствия. Имейте при себе личную аптечку, сформированную с учетом ваших индивидуальных потребностей.
  12. Будьте осторожны при передвижениях по лагерю и в его окрестностях в темное время суток, обязательно используйте фонарик.
  13. Во время тура запрещается употребление спиртных напитков в дозах, превышающих медицинские, наркотических и психотропных веществ. Это может привести к резкому ухудшению вашего самочувствия в условиях высокогорья, нарушению процесса акклиматизации и другим неблагоприятным последствиям. В случае нарушения указанного правила, ответственность за последствия возлагается на туриста.
Какое минимальное количество человек в группе?

Цена тура, указанная на сайте, является базовой и действительна при наборе группы шесть и более человек. В случае не набора группы из шести человек, тур, как правило, не проводится, либо всем участникам предлагается произвести доплату. Увеличение цены тура производится исключительно с Вашего согласия. При несогласии с увеличением цены, Вы вправе отказаться от участия в туре, при этом все ранее уплаченные средства будут Вам возвращены в полном объеме согласно условиям договора. При этом компания оставляет за собой право принять решение о проведении тура без изменения цены, вне зависимости от количества туристов в группе!

Когда нужно подать заявку на тур?

Гражданам России желательно подать заявку на участие в туре не позднее 1 месяца до начала тура для оформления пропусков в пограничную зону.

Гражданам других государств необходимо подать заявку на участие в туре не позднее 1,5 месяцев до начала тура для оформления пропусков в пограничную зону.

Откуда начинается маршрут?

Встреча участников в аэропорту г. Горно-Алтайск, встреча с 9:00 до 10:30.

Группа обеспечивается всем необходимым снаряжением, горячим питанием на маршруте, оформляем пропуска в пограничную зону.

Возможна организация трансфера от г. Новосибирска, Барнаула, Бийска за дополнительную плату.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
16 ноя 2020
За неделю проехали практически весь Чуйский тракт (в следующий раз, все-таки до Дербет-Даба доехать надо будет), поднялись на вековой ледник, любовались рассветами и закатами в Курайской степи, гуляли по "марсу", ловили первого хариуса в Чуе… и все это в хорошей компании. Алтай, хорошие люди, великолепное путешествие - это все о чем можно мечтать, планируя отпуск. Ребята, благодаря вам, мечты сбываются. Огромное спасибо
Е
15 ноя 2020
Хотела бы немного поделиться с вами своими впечатлениями от поездок по Горному Алтаю. Жалею лишь об одном - что поздно начала там бывать, но как говорят - лучше поздно, чем никогда!))) Я уже посмотрела некоторые замечательные места этого чудного края. Побывала и в конном, и в пешем, и в автомобильном походе. Из каждой поездки привожу массу впечатлений и фотографий, и самое главное - это новые друзья, знакомые, интересное общение… А потом тихими зимними вечерами в городе, ты сидишь, смотришь эти фотографии, перебираешь в памяти все, кажется запах кедра, вольного ветра, смех друзей ты слышишь и чувствуешь … Летом я побывала в замечательном походе. Выбрала тур и стала ждать поездки. О дне своего приезда я дополнительно сообщила организаторам, и поэтому по приезду не было никаких проблем с размещением. Меня встретили, устроили! На следующий день мы отправились по маршруту с группой. Маршрут был в долину реки Чулышман, одно из красивейших мест Горного Алтая. Хочу сказать огромное спасибо организаторам тура — руководителю группы Красавину Алексею, инструктору — Екатерине. В этом году я тоже планирую поехать в Горный Алтай, и с выбором нет затруднений, группа показала свою надежность во всех отношениях. Поэтому, если кто-то еще не определился с выбором — СОВЕТУЮ!
Ю
11 ноя 2020
Пишу отзыв, потому что поход ооочень понравился, особенно инструкторы и ребята в команде (коллективе). Так получилось, что в первый день запомнить всех членов команды не удалось, но в течение остальных дней в общении раскрылись не только имена ребят, но и их интересы, случаи из жизни и многое другое. В походе само общение приобрело совсем другой ракурс, стало более близким. Сам маршрут удивил своей живописностью, разнообразием. Думаю, что читать о походах и иметь опыт походника, - совершенно разное. В походе на длительное время я была первый раз и мне жутко понравилось. Словами не передать тех эмоций, которые ты испытываешь за время похода, пока сам не побываешь там, не пройдёшь этот долгий и сложный путь‍‍. Но оно того стоит, и мне бы хотелось повторить этот поход снова и снова и снова… Отдельно стоит отметить Катю (инструктор) и Диму с Мергеном (коневоды), которые на протяжении всего похода помогали, рассказывали не только о красотах и легендах Алтая, но и о своём походном опыте, давали советы. Алтай, как и любые горы, неудержимо манит к себе людей, любящих красоту этого мира, людей, пытающихся узнать лучше самих себя, попасть на край цивилизации и зайти за её край. Алтайские горы огромны и хранят в себе множество тайн и историй. Здесь есть места, в которых не встретишь ни единой души до самого горизонта!!! Здесь за неделю можно так узнать человека, как никогда не узнаешь его и за год общения… Здесь можно узнать себя таким, каким ты сам прежде никогда не был… Если вы чувствуете в себе силы и желание открыть для себя невероятный мир гор – приезжайте сюда, вы не останетесь равнодушны!!!

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