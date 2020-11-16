В древности эта территория служила местом поклонения небесным силам. На Укоке очень много археологических памятников разных хронологических периодов, в том числе знаменитый курган Ак-Алаха-3, в котором была найдена так называемая Принцесса Укока.
Это таинственное, отдаленное и одно из самых труднодоступных мест Горного Алтая, с суровым климатом и нетронутой дикой природой.
Преимущества этого путешествия:
Встреча участников в аэропорту г. Горно-Алтайск с 9:00 до 10:30.
Выезд на маршрут из с.Аскат/г.Горно-Алтайск.
Сегодня туристов ждет насыщенная впечатлениями и эмоциями экскурсия «Легенды Чуйского тракта» по главной автодороге Горного Алтая. Прямо с тракта открываются шикарные панорамы. Он богат достопримечательностями, легендами и имеет богатую древнюю историю, о которой расскажут наши гиды.
По пути обед в кафе, где будет возможность попробовать блюда национальной алтайской кухни (оплачивается дополнительно).
Поднимемся на высокогорный перевал Семинский.
Желающие смогут посетить ярмарку монгольских товаров и сувениров, приобрести настоящие алтайские продукты: мед, травяные чаи, мумиё, кедровый орех.
После небольшого переезда – совершим небольшую экскурсию к древнему культовому комплексу эпохи бронзы «Ининские стелы» (III-II тысячелетии до н.э.), самая высокая из которых достигает в высоту более 4-х метров.
А еще, прогуляемся к устью реки Чуи.
Это место, священное для алтайцев, здесь встречаются две крупные реки Горного Алтая – Чуя и Катунь.
Сливаясь, они некоторое время текут с выраженной границей цвета.
Конечная точка сегодня – село Курай Кош-Агачского района.
Прибытие на турбазу.
Баня.
Ужин самостоятельно.
Ночевка.
Переезд по Чуйскому тракту до с.Кош-Агач.
Пересекаем Курайскую и Чуйскую степи, открываются незабываемые виды на ледники Северо-Чуйского хребта.
Тархатинский мегалитический комплекс "Кресло шамана".
Въезжаем в пограничную зону, проходим паспортный и пропускной контроль.
Ночевка вблизи Джумалинских ключей.
Это редкий вид термальных источников, содержащих радон.
Температура воды в источниках около 18-20 градусов круглогодично.
Желающие смогут искупаться и принять радоновые ванны (имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом).
Ужин. Вечерние посиделки у костра.
Завтрак, сбор вещей.
Сегодня нас ждет природный парк «Зона покоя Укок», созданный для сохранения уникальной природной среды этого района, охраны редких животных, птиц и растений этого района, а также бережного использования его достопримечательностей.
В долинах плоскогорья раскинулось множество малых и больших озёр.
Открываются незабываемые виды ледников и вечной мерзлоты.
Преодолеваем труднопроходимый, доступный только для подготовленных внедорожников, перевал Теплый ключ, высотой около 3000 м. Открывается незабываемый вид на горный массив Табын Богдо - Ола ("Пять священных вершин").
Согласно легенде, такое название дал Чингисхан, который проезжал вблизи этих мест и был поражен необыкновенным сиянием, исходящим от одной из снежных вершин.
Во время путешествия осмотрим древние стелы плато Укок и развалины казахского зимника XVIII в.; посетим высокогорное озеро Гусиное и комплекс Бертек, расположенный на левом берегу реки Ак-Алаха в самом сердце плато Укок.
Комплекс включает 63 разновременных археологических памятника: могильники, отдельно стоящие курганы, культовые комплексы, отдельно стоящие оградки, выкладки, стелы, балбалы, петроглифы.
Рядом с урочищем Бертек, в 1993 году был обнаружен курганный комплекс Ак-Алаха-3, прославивший плато по всему миру.
В ходе археологических раскопок на могильнике была обнаружена мумия Алтайской принцессы.
Согласно верованиям коренного населения Алтая, «принцесса», которую еще называют Ак-Кадын, является хранительницей покоя и стояла на страже врат подземного мира, не допуская проникновения Зла из низших миров.
Ужин.
Посиделки у костра «вечер легенд».
Ночевка.
Завтрак.
Продолжение осмотра природного парка «Зона покоя Укок», созданный для сохранения уникальной природной среды этого района, охраны редких животных, птиц и растений этого района, а также бережного использования его достопримечательностей.
В долинах плоскогорья раскинулось множество малых и больших озёр.
Открываются незабываемые виды ледников и вечной мерзлоты.
Во время путешествия осмотрим древние стелы плато Укок и развалины казахского зимника XVIII в.; посетим высокогорное озеро Гусиное и комплекс Бертек, расположенный на левом берегу реки Ак-Алаха в самом сердце плато Укок.
Комплекс включает 63 разновременных археологических памятника: могильники, отдельно стоящие курганы, культовые комплексы, отдельно стоящие оградки, выкладки, стелы, балбалы, петроглифы.
Рядом с урочищем Бертек, в 1993 году был обнаружен курганный комплекс Ак-Алаха-3, прославивший плато по всему миру.
В ходе археологических раскопок на могильнике была обнаружена мумия Алтайской принцессы.
Согласно верованиям коренного населения Алтая, «принцесса», которую еще называют Ак-Кадын, является хранительницей покоя и стояла на страже врат подземного мира, не допуская проникновения Зла из низших миров.
Ужин.
Посиделки у костра «вечер легенд».
Ночевка.
После плотного завтрака и сбора вещей, отправляемся в путь.
В селе Кош-Агач заедем на озеро Каменистое – прозрачное голубое озерцо с белыми берегами.
Желающие смогут искупаться.
Следующая остановка – село Старый Бельтир – село, которое полностью разрушено землетрясением в сентябре 2003 года.
Все жители переселены в новое село недалеко от Кош-Агача – поселок Новый Бельтир.
Отсюда начинается наш путь в живописную долину реки Аккол с удивительными пейзажами.
Озеро Караколь.
Ночевка.
Ранний подъем, завтрак.
Радиальный выход вверх по р.Аккол к месту, откуда открывается панорама ледников Южно-Чуйского хребта: Софийский ледник в окружении вершин Брат (3885 м), Ксения (около 3500 м) и Сестра (3750 м).
Ночевка.
После завтрака и сбора вещей отправляемся в сторону села Акташ.
По пути сделаем остановку и совершим небольшую прогулку к загадочному Голубому озеру (р.Мены).
Уникально оно тем, что второго такого озера в России нет.
Баня.
Прощальный костер.
Обмен адресами и впечатлениями.
Ночевка.
Возвращение в с.Аскат/Горно-Алтайск.
Выезд.
Тур предусматривает проживание в палатках (5 ночей) и на турбазах (в первый и последние дни маршрута).
Обувь. Ошибка, которую допускают туристы при выборе обуви, заключается в том, что она (обувь) приобретается буквально накануне похода. Стертые ноги – итог такого выбора. Лучшая обувь для активного путешествия – хорошо разношенные, просторные ботинки (чтобы в них можно было вложить войлочную стельку и надеть шерстяные носки), обувь с рифленой подошвой, полукеды. В сырую погоду прекрасно подойдут резиновые сапоги.
Носки рекомендуются шерстяные (даже летом!) Необходимо иметь 1-2 пары шерстяных носков и 2-3 пары хлопчатобумажных.
Одежда. Одежда спортивного или полуспортивного плана наиболее подходящая для похода. Летом в жаркую погоду лучше всего взять рубашку, лучше две - с длинными и с короткими рукавами и легкие брюки (свободные джинсы или спортивные), шорты и майку.
Трикотажная одежда для похода не подходит, ткань цепляется и рвется. Крайне необходимо взять солнцезащитные очки и головной убор, он укроет от солнца и дождя. Купальный костюм и полотенце тоже пригодятся.
В прохладную погоду необходимо взять любые плотные брюки, свитер или спортивный костюм, теплую куртку, шапочку, непромокаемую одежду, дождевик.
Ватник, меховую безрукавку или что-то подобное, необходимо взять, если отправляетесь в поход ранней весной или поздней осенью. В общем, не стоит бояться прихватить лишнюю пару одежды и обуви. Важно перед походом изучить прогноз погоды местности, куда решили отправиться.
Рюкзак. Рюкзак необходим вместительный с широкими лямками. Укладываем вещи: мягкие вещи – к спине, их необходимо уложить так, чтобы внизу спины образовался мягкий валик, так вес распределится между плечами и поясницей. Рюкзак должен широко прилегать к спине. Тяжелые вещи кладем вниз ближе к спине. Рюкзак формируем так, чтобы он «рос» вверх и не был похож на шар. Некоторым вещам может не хватить места внутри рюкзака, поэтому они привязываются снаружи.
Остановимся на мелочах. Важна любая мелочь: спички, посуда (кружка, миска, ложка, нож, особенно если он оснащен отверткой, штопором и другими полезными штуками), запасные батарейки. Можно взять фляжку. Фонарик, рыболовные снасти. Взять в поход необходимо предметы личной гигиены, аптечку. Может пригодиться бинокль, блокнот для записей. Не забудьте взять фотоаппарат!
Важная деталь: вещи для похода нужно собирать по списку, на свою память полагаться не надо.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В программу тура включена групповая страховка.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас (например, от укуса клеща). Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Цена тура, указанная на сайте, является базовой и действительна при наборе группы шесть и более человек. В случае не набора группы из шести человек, тур, как правило, не проводится, либо всем участникам предлагается произвести доплату. Увеличение цены тура производится исключительно с Вашего согласия. При несогласии с увеличением цены, Вы вправе отказаться от участия в туре, при этом все ранее уплаченные средства будут Вам возвращены в полном объеме согласно условиям договора. При этом компания оставляет за собой право принять решение о проведении тура без изменения цены, вне зависимости от количества туристов в группе!
Гражданам России желательно подать заявку на участие в туре не позднее 1 месяца до начала тура для оформления пропусков в пограничную зону.
Гражданам других государств необходимо подать заявку на участие в туре не позднее 1,5 месяцев до начала тура для оформления пропусков в пограничную зону.
Встреча участников в аэропорту г. Горно-Алтайск, встреча с 9:00 до 10:30.
Группа обеспечивается всем необходимым снаряжением, горячим питанием на маршруте, оформляем пропуска в пограничную зону.
Возможна организация трансфера от г. Новосибирска, Барнаула, Бийска за дополнительную плату.