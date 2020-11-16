Пишу отзыв, потому что поход ооочень понравился, особенно инструкторы и ребята в команде (коллективе). Так получилось, что в первый день запомнить всех членов команды не удалось, но в течение остальных дней в общении раскрылись не только имена ребят, но и их интересы, случаи из жизни и многое другое. В походе само общение приобрело совсем другой ракурс, стало более близким. Сам маршрут удивил своей живописностью, разнообразием. Думаю, что читать о походах и иметь опыт походника, - совершенно разное. В походе на длительное время я была первый раз и мне жутко понравилось. Словами не передать тех эмоций, которые ты испытываешь за время похода, пока сам не побываешь там, не пройдёшь этот долгий и сложный путь‍‍. Но оно того стоит, и мне бы хотелось повторить этот поход снова и снова и снова… Отдельно стоит отметить Катю (инструктор) и Диму с Мергеном (коневоды), которые на протяжении всего похода помогали, рассказывали не только о красотах и легендах Алтая, но и о своём походном опыте, давали советы. Алтай, как и любые горы, неудержимо манит к себе людей, любящих красоту этого мира, людей, пытающихся узнать лучше самих себя, попасть на край цивилизации и зайти за её край. Алтайские горы огромны и хранят в себе множество тайн и историй. Здесь есть места, в которых не встретишь ни единой души до самого горизонта!!! Здесь за неделю можно так узнать человека, как никогда не узнаешь его и за год общения… Здесь можно узнать себя таким, каким ты сам прежде никогда не был… Если вы чувствуете в себе силы и желание открыть для себя невероятный мир гор – приезжайте сюда, вы не останетесь равнодушны!!!