Зов диких троп: Алтай на джипах, квадроциклах и лошадях

Групповой тур в Горно-Алтайске

Пересечём пять районов Алтая, увидим перевалы, Гейзерное озёро и попробуем парение в сибирских чанах

Это путешествие насыщено активностями: вы увидите главные достопримечательности Чуйского тракта, перевал Кату-Ярык, отражение белоснежных вершин в воде озера Киделю.

Заповедник интересно познавать с разных сторон: поэтому вы будете забираться в горы на джипах и исследовать долину верхом. В промежутках между активным отдыхом вас ждет парение в сибирских чанах, хамам, дегустации разных национальных кухонь и проживание в уютных шале с панорамным видом.

За время путешествия вы увидите петроглифы и ледяные озёра, успеете уделить время себе и посетить местные «марсианские» пейзажи.
Зов диких троп: Алтай на джипах, квадроциклах и лошадях
Зов диких троп: Алтай на джипах, квадроциклах и лошадях
Зов диких троп: Алтай на джипах, квадроциклах и лошадях
Зов диких троп: Алтай на джипах, квадроциклах и лошадях
Зов диких троп: Алтай на джипах, квадроциклах и лошадях
Зов диких троп: Алтай на джипах, квадроциклах и лошадях
Зов диких троп: Алтай на джипах, квадроциклах и лошадях
Ближайшие даты:
22
дек
5
янв
12
янв
23
фев
8
мар
19
апр

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет90 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможна организация индивидуального тура по этому маршруту на удобные для вас даты, а также корректировка маршрута в зависимости от времени вашего прилёта и вылета

Экскурсия доступна для детей от пяти лет.

Программа тура по дням

1 день

Конная прогулка и релакс по-сибирски

Мы встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска, куда вы прилетите утренним рейсом, или заберём от вашего места проживания. Далее будут организованы завтрак в кафе на берегу Катуни и заселение на базу в домики с панорамным видом.

После отдыха, во второй половине дня вас ждёт прогулка на лошадях.

Вечером запланировано парение в горячих сибирских чанах. Будем пить чай, расслабляться и вдыхать ароматы трав.

Конная прогулка и релакс по-сибирскиКонная прогулка и релакс по-сибирскиКонная прогулка и релакс по-сибирски
2 день

Панорамы Катуни и поездка на квадроциклах

Сегодня наш путь лежит в Чемальскую долину. Мы увидим эффектный Ороктойский мост, остров Патмос с женским монастырем и прогуляемся по подвесному мосту над бурной рекой.

Далее «козья тропа» приведёт нас к Чемальской ГЭС. Эта гидроэлектростанция — советское наследие 1935 года постройки. Сегодня она стала местом, где удобно любоваться окрестностями. Здесь также можно купить сувениры.
После сытного обеда состоится экскурсия на пасеку: здесь вам расскажут о пчеловодстве, нальют медовухи и дадут попробовать разную локальную продукцию.

Завершим день прогулкой на квадроциклах с видом на горные вершины.

Панорамы Катуни и поездка на квадроциклахПанорамы Катуни и поездка на квадроциклахПанорамы Катуни и поездка на квадроциклах
3 день

Чуйский тракт, наскальные петроглифы и слияние двух рек

Прощаемся с уютными шале и перемещаемся в новый района Алтая — Улаганский.

Нас ждёт около пяти часов езды по красивейшему Чуйскому тракту. Мы увидим, как зелёные холмы Чемальского и Шебалинского районов сменяются девственной природой Онгудайского, как степи уступают место более суровому горному пейзажу.

В этот день вы увидите слияние Чуи и Катуни, наскальные петроглифы и извилистые горные перевалы.

Важной частью дня станут гастрономические удовольствия: на обед запланирована алтайская кухня, а на ужин — казахская. Вечером вы заселитесь в новые для вас комфортабельные дома.

Чуйский тракт, наскальные петроглифы и слияние двух рекЧуйский тракт, наскальные петроглифы и слияние двух рекЧуйский тракт, наскальные петроглифы и слияние двух рек
4 день

Марсианские пейзажи и Гейзерное озеро

Утром отправляемся на экскурсию к горным вершинам. Поднимемся на джипах, чтобы увидеть величественный пейзаж и прозрачные водоёмы.

После обеда поедем к Гейзерному озеру, остановимся на знаменитом участке Чуйского тракта и увидим панораму Северо-Чуйского хребта.

После побываем на Алтайском Марсе. Это горный массив посреди Чуйской степи, окрашенный в оранжево-красные цвета. Пейзаж кажется инопланетным, за что место и получило такое название. Раньше на этом месте было море с моллюсками и кораллами.

Марсианские пейзажи и Гейзерное озероМарсианские пейзажи и Гейзерное озероМарсианские пейзажи и Гейзерное озеро
5 день

Ледяные озёра и горные перевалы

На этот день запланировано много активностей: нам предстоит поездка к перевалу Кату-Ярык, который называют воротами в заповедный край, долину Чулышмана.

По пути будет остановка на «Красных воротах»: так называется узкий извилистый проход между скалами. Горные породы содержат киноварь, чем и объясняется название места. Побываем на любимом озере фотографов — Киделю, в воде которого отражаются белоснежные вершины Курайского хребта. Далее заедем на место силы алтайцев, Улаганский перевал.

Живописный маршрут насыщен сменой ландшафтов, десятками ледяных горных озёр и суровой девственной природой. Вечером запланирован отдых в банном комплексе с горячей сауной, хамамом и бассейном.

Ледяные озёра и горные перевалыЛедяные озёра и горные перевалыЛедяные озёра и горные перевалыЛедяные озёра и горные перевалы
6 день

Обратный путь по Чуйскому тракту

Сегодня поедем обратно в Горно-Алтайск по уже знакомой живописной дороге. Остановимся на обед в кафе, а во второй половине дня разместимся в комфортных домиках недалеко от аэропорта.

7 день

Отъезд

Трансфер в аэропорт после завтрака.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт
Завершение: Горно-Алтайск, аэропорт, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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