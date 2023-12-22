Пересечём пять районов Алтая, увидим перевалы, Гейзерное озёро и попробуем парение в сибирских чанах
Заповедник интересно познавать с разных сторон: поэтому вы будете забираться в горы на джипах и исследовать долину верхом. В промежутках между активным отдыхом вас ждет парение в сибирских чанах, хамам, дегустации разных национальных кухонь и проживание в уютных шале с панорамным видом.
За время путешествия вы увидите петроглифы и ледяные озёра, успеете уделить время себе и посетить местные «марсианские» пейзажи.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|90 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможна организация индивидуального тура по этому маршруту на удобные для вас даты, а также корректировка маршрута в зависимости от времени вашего прилёта и вылета
Экскурсия доступна для детей от пяти лет.
Программа тура по дням
Конная прогулка и релакс по-сибирски
Мы встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска, куда вы прилетите утренним рейсом, или заберём от вашего места проживания. Далее будут организованы завтрак в кафе на берегу Катуни и заселение на базу в домики с панорамным видом.
После отдыха, во второй половине дня вас ждёт прогулка на лошадях.
Вечером запланировано парение в горячих сибирских чанах. Будем пить чай, расслабляться и вдыхать ароматы трав.
Панорамы Катуни и поездка на квадроциклах
Сегодня наш путь лежит в Чемальскую долину. Мы увидим эффектный Ороктойский мост, остров Патмос с женским монастырем и прогуляемся по подвесному мосту над бурной рекой.
Далее «козья тропа» приведёт нас к Чемальской ГЭС. Эта гидроэлектростанция — советское наследие 1935 года постройки. Сегодня она стала местом, где удобно любоваться окрестностями. Здесь также можно купить сувениры.
После сытного обеда состоится экскурсия на пасеку: здесь вам расскажут о пчеловодстве, нальют медовухи и дадут попробовать разную локальную продукцию.
Завершим день прогулкой на квадроциклах с видом на горные вершины.
Чуйский тракт, наскальные петроглифы и слияние двух рек
Прощаемся с уютными шале и перемещаемся в новый района Алтая — Улаганский.
Нас ждёт около пяти часов езды по красивейшему Чуйскому тракту. Мы увидим, как зелёные холмы Чемальского и Шебалинского районов сменяются девственной природой Онгудайского, как степи уступают место более суровому горному пейзажу.
В этот день вы увидите слияние Чуи и Катуни, наскальные петроглифы и извилистые горные перевалы.
Важной частью дня станут гастрономические удовольствия: на обед запланирована алтайская кухня, а на ужин — казахская. Вечером вы заселитесь в новые для вас комфортабельные дома.
Марсианские пейзажи и Гейзерное озеро
Утром отправляемся на экскурсию к горным вершинам. Поднимемся на джипах, чтобы увидеть величественный пейзаж и прозрачные водоёмы.
После обеда поедем к Гейзерному озеру, остановимся на знаменитом участке Чуйского тракта и увидим панораму Северо-Чуйского хребта.
После побываем на Алтайском Марсе. Это горный массив посреди Чуйской степи, окрашенный в оранжево-красные цвета. Пейзаж кажется инопланетным, за что место и получило такое название. Раньше на этом месте было море с моллюсками и кораллами.
Ледяные озёра и горные перевалы
На этот день запланировано много активностей: нам предстоит поездка к перевалу Кату-Ярык, который называют воротами в заповедный край, долину Чулышмана.
По пути будет остановка на «Красных воротах»: так называется узкий извилистый проход между скалами. Горные породы содержат киноварь, чем и объясняется название места. Побываем на любимом озере фотографов — Киделю, в воде которого отражаются белоснежные вершины Курайского хребта. Далее заедем на место силы алтайцев, Улаганский перевал.
Живописный маршрут насыщен сменой ландшафтов, десятками ледяных горных озёр и суровой девственной природой. Вечером запланирован отдых в банном комплексе с горячей сауной, хамамом и бассейном.
Обратный путь по Чуйскому тракту
Сегодня поедем обратно в Горно-Алтайск по уже знакомой живописной дороге. Остановимся на обед в кафе, а во второй половине дня разместимся в комфортных домиках недалеко от аэропорта.
Отъезд
Трансфер в аэропорт после завтрака.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Горно-Алтайск, аэропортЗавершение: Горно-Алтайск, аэропорт, утро
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.