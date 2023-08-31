Побываете на Алтайском Марсе и увидите один из сложнейших и интереснейших участков реки Чуи, представляющий высшую категорию сложности для сплава.
Но самая главная изюминка тура – это, конечно же, прекрасные альпийские луга – живой ковёр из крупных красивых цветов на фоне мелких зеленых листочков. Полный восторг и коллекция ярких снимков вам гарантированы!
мая
мая
мая
июн
июн
июл
июл
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Горно-Алтайск. Легендарный Чуйский тракт
Встреча в аэропорту г. Горно-Алтайск с 9.00 до 10.30.
Знакомство с группой.
Вас ждет увлекательная экскурсия «Легендарный Чуйский тракт» по главной автодороге Горного Алтая.
Прямо с тракта открываются шикарные панорамы.
Он богат достопримечательностями, легендами и имеет богатую древнюю историю, о которой расскажут Вам наши гиды.
Во время экскурсии мы поднимемся на высокогорный перевал Семинский, где увидим вековые кедры, величественные горы с небольшими снежниками на вершинах, узнаем историю вхождения алтайского народа в состав России.
На перевале сделаем получасовую остановку, во время которой вы сможете посетить ярмарку монгольских товаров и сувениров, приобрести продукты Алтая (мед, травяные чаи, кедровый орех).
По пути обед в кафе, где будет возможность попробовать блюда национальной алтайской кухни (не входит в стоимость).
Продолжая экскурсию по Чуйскому тракту, поднимемся по серпантину на высокогорный перевал Чике-Таман (1460 м) с двумя обзорными площадки и видом на восточные склоны Теректинского хребта.
Узнаем, где в прошлых столетиях проходил старый колесный Чуйский тракт.
Далее продолжим движение по живописной долине Катуни и «Катунская петля» — красивый изгиб Катуни среди скал Малого Яломана.
Увидим и узнаем, как и когда образовались древние «Катунские террасы».
Совершим небольшую экскурсия к древнему культовому комплексу эпохи бронзы «Ининские стелы» (III-II тысячелетии до н. э.).
Прогуляемся к священному для алтайцев месту – устье реки Чуи — место встречи двух крупных рек Горного Алтая, которые, сливаясь, текут некоторое время с выраженной границей цвета.
Прибытие на турбазу вблизи с. Акташ.
Ночевка.
Километраж ~350 км. Время в пути ~ 8 часов.
Голубое озеро
Экскурсия "Мажойские каскады" в долину р. Чуя.
Узкий скальный коридор, где ежегодно проводятся соревнования водники-экстремалы "Чуя-Мажой-ралли", экстремальная каяк-гонка Король Азии.
После – легкая прогулка к загадочному Голубому озеру (Мёны), любоваться которым можно бесконечно.
Уникальное и удивительное озеро "рисует" узоры на дне.
Главная его особенность – теплые подземные источники, родники, которые размывают ил и бело-голубую глину на дне, создавая тем самым причудливые рисунки, которые постоянно меняются.
Далее отправимся по Чуйскому тракту через Курайскую и Чуйскую степи.
В Курайской степи остановимся и насладимся видами ледников Северо-Чуйского хребта – крупнейшего хребта Центральной Азии.
К концу дня посетим удивительную долину с цветными землями Кызыл-Чин.
В переводе с тюркского языка звучит, как «Красное ущелье», а туристы называют это место «Алтайский Марс».
Поднимемся по склону горы и обязательно спустимся по одному из каньонов, ощутим мощную природную энергетику этого места.
Километраж ~ 200 км. Время в пути ~ 8 часов. 40 км бездорожья.
Земля тысячи озер
Экскурсия на перевал Кату-Ярык.
Едем по Улаганскому тракту, через Красные ворота, по пути увидим множество высокогорных озер (Мертвое озеро, Кеделю, Уч-Кель и др.), перевал Улаганский.
По пути небольшая остановка в урочище Пазырык, осмотр скифских курганов, которые принесли урочищу мировую известность.
Со смотровой площадки перевала Кату-Ярык открывается грандиозный вид на долину Чулышмана и окрестные горы с высоты около 800 м.
Ночевка в с. Акташ.
Километраж ~ 160 км. Время в пути ~ 8 часов.
Завершение программы. До встречи, Алтай
Завтрак, сбор вещей.
Возвращение обратно в г. Горно-Алтайск.
Ориентировочное время прибытия 16:00 – 16:30.
Километраж ~ 350 км. Время в пути ~ 8 часов.
Проживание
Тур предусматривает проживание в селе Акташ, турбаза “АрманТрэвэлАлтай” или “Караван” - двух/трех местные благоустроенные домики/номера.
Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения:
|Трехместное
|28 400
|Двухместное
|31 200
|Одноместное
|33 900
Варианты проживания
Турбаза «Арман Трэвэл Алтай» или аналогичная
Предлагаем своим гостям 2-х, 3-х и 4-х, 5-и местное размещение в уютных и теплых деревянных домиках с панорамными окнами и большими террасами, со всеми удобствами. Домик 24 км. м. Во всех домиках имеется централизованное отопление. Мобильный интернет, в шаговой доступности кафе "Домашняя кухня", кафе "Аура". Также на базе «АрманТревелАлтай» есть небольшая кухня для приготовления пищи, оборудованная всем необходимым (холодильник, электрическая плита, микроволновка, мультиварка, набор посуды).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт высокой проходимости на протяжении маршрута
- Проживание, указанное в программе
- Сопровождение гида-проводника
- Оплата всех рекреационных сборов на экскурсиях
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Питание (питание в кафе средний чек 400-450 руб., возможно приготовление еды самостоятельно на общей кухне на турбазе)
- Страховка от укуса клеща (период май - июнь)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- теплый комплект одежды: куртка ветрозащитная, свитер, теплые брюки или костюм на флисе, шапка, несколько пар теплых носков;
- плащ-дождевик/непромокаемый костюм с капюшоном;
- летние походные удобные вещи (несколько футболок, шорты, брюки, носки, головной убор от солнца - кепка или бандана);
- обувь – удобные, хорошо разношенные ботинки или кроссовки, сланцы или сандалии для отдыха;
- небольшой рюкзачок для вещей на экскурсиях, прогулках (чтобы положить куртку, бутылку с водой, аптечку и др.);
- предметы личной гигиены, небольшое полотенце;
- индивидуальная аптечка, индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний;
- бутылка 0,5 л под воду;
- солнцезащитный крем, солнцезащитные очки (высокая солнечная активность);
- купальник;
- фотоаппарат или видеокамера с гермоупаковкой;
- наличные деньги на сувениры, прочие личные расходы;
- документы, паспорт, полис ОМС;
- страховка от клещевого энцефалита в случае ее наличия;
- powerbank (периодически отсутствует мобильная связь и не всегда будет возможность зарядить телефон. Рекомендуем иметь с собой Powerbank);
- репелленты, средства защиты от клеща (наибольшая активность клещей в мае и начале июня).
Какой минимальный возраст участников тура?
Тур не рекомендуется детям до 6 лет в связи с насыщенной программой и длительными переездами. Тем не менее, если вы считаете, что ваш ребёнок готов к такому путешествию физически и эмоционально, вы можете взять его на тур.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие изменения возможны в программе?
Организатор тура оставляет за собой право менять:
- порядок предоставления услуг, не уменьшая их объёма;
- объект размещения группы на аналогичный.
Какой будет транспорт в туре?
На протяжении маршрута будет использоваться транспорт высокой проходимости, такие модели как Мицубиши Делика, УАЗ буханка, SsangYong Istana.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Огромное спасибо нашему гиду Екатерине, водителю Андрею. Очень внимательные, доброжелательные, готовые всегда помочь. Организовано все было на высоте. Никаких замечаний нет. Единственно, что было жаль, так это расставаться с озерами, так хотелось немножко поваляться на бережку тюленями и позагорать. Купальниками так и не пришлось воспользоваться, к сожалению. Постараюсь приехать еще и восполнить этот пробел.
Алтай неповторимый регион России. Великолепие и могущество гор поражает своей красотой😍 А изумрудные озёра словно завораживают человека, и время на мгновение останавливается. Как же здорово, что в это место популярно среди всех возрастов населения нашей страны.
Нет слов, чтобы описать ту красоту, что была увидена, те маленькие приключения, которые нам удалось пережить вместе с группой.
Я буду советовать всем этот тур, который идеально подходит для знакомства с этим удивительно волшебным местом - Республикой Алтай.