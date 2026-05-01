Нас ждут катание на квадроциклах, путешествие на джипах в долину реки Чулышман и прогулка на катере по Телецкому озеру.
Мы познакомимся с культурой коренных народов, попробуем традиционные угощения и услышим завораживающее горловое пение.
Описание тура
Организационные детали
Обувь: любая удобная обувь, лучше спортивная и с жесткой подошвой, также можно взять сандалии для летнего дня. Обязательно тапочки (или ваш вариант) для бани, рафтинга.
Основная одежда: повседневная одежда вполне подойдет, но лучше, если это будут спортивные вещи, так удобнее. Учитывайте, что погода может резко измениться, нужно быть готовым ко всему. Главное — не переусердствовать: любые удобные штаны/спортивные штаны/джинсы/легинсы — 2 пары, футболка с длинным рукавом (для защиты от ожогов, солнце может быть очень активным), шорты, легкая майка — 2 пары, купальник, головной убор (от солнца), носки.
Для женщин возможно взять с собой удобное спортивное платье или юбку, в которых комфортно двигаться и находиться в дороге.
Для непогоды: водонепроницаемая ветровка или дождевик, флисовая кофта, спортивная шапка, теплые носки, легкая куртка-ветровка.
Индивидуальная аптечка — если вы принимаете специфические лекарства, лучше взять их с собой. Аптеки по маршруту есть, но нужных лекарств может не быть, а цены будут выше.
Батареи/портативные зарядки/зарядники — в отеле можно подзарядиться, но на день этого может не хватить. Передвижение будет в машине, где можно подзарядить телефон, но подумайте, как, возможно, нужен кабель (переходник) или лучше взять портативную зарядку (повер банк).
Солнцезащитные очки/крем от загара/питательный крем — чтобы защитить глаза и кожу от яркого солнца.
Список носит рекомендательный характер, берете, что посчитаете нужным.
Основные вещи можно везти в чемодане, спортивной сумке, рюкзаке, драйбеге. Т. е. вещи можно транспортировать в любых сумках или чемоданах. Не берите с собой лишние вещи. В алтайских гостиницах нет сервиса по доставке вещей в номер, 90% гостиниц не оборудованы лифтами, от машины до номера вы будете переносить вещи самостоятельно.
Программа тура по дням
Камышлинский водопад и остров Патмос
Встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска или заберём из отеля в городе. Просим выбирать утренние рейсы или приезжать заранее.
После встречи позавтракаем и отправимся на прогулку на лодке к Камышлинскому водопаду. Затем посетим скалы Зубы дракона и остров Патмос. Вечером заселимся в гостиницу, поужинаем и познакомимся поближе друг с другом.
Ороктойский мост, Еландинские пороги и катание на квадроциклах
После завтрака отправимся в музей алтайского быта, где узнаем больше о культуре коренных народов и попробуем традиционные угощения. Затем поедем к Ороктойскому мосту и Еландинским порогам. Далее нас ждёт яркое приключение — катание на квадроциклах! Завершим день вкусным ужином и отдыхом в бане.
Чуйский тракт, Калбак-Таш и водопад Ширлак
Этот день пройдёт в путешествии по одной из красивейших дорог мира — Чуйскому тракту. Мы проедем перевалы Семинский и Чике-Таман, увидим место слияния рек Чуи и Катуни, древние наскальные рисунки Калбак-Таш, памятник водителям и водопад Ширлак.
Вечером заселимся в новый отель.
Гейзерное озеро, урочище Кызыл-Чин
День начнётся с посещения Гейзерного озера. Далее полюбуемся снежными вершинами Северо-Чуйского хребта. Основную часть дня проведём в урочище Кызыл-Чин, которое называют Марс-1, Марс-2 и Луна. Если позволит погода, поднимемся на смотровую площадку на высоте 3040 метров.
Перевал Кату-Ярык, водопад Куркуре, Пазырыкские курганы, Красные ворота
После завтрака отправимся на джипах в долину реки Чулышман. Здесь нас ждёт перевал Кату-Ярык, водопад Куркуре, древние Пазырыкские курганы, Красные ворота и озёра Улаганского тракта.
Обратный путь в Горно-Алтайск
В этот день начнём путь обратно в Горно-Алтайск. Посетим святилище Адыр-Кан, проедем по старой дороге на Инегень, увидим Ильгуменский порог и прогуляемся по старому Чуйскому тракту.
Вечером заселимся в отель, а затем нас ждёт концерт горлового пения.
Телецкое озеро
Отправимся к Телецкому озеру — крупнейшему на Алтае. Нас ждёт увлекательная прогулка на катере, во время которой мы увидим живописные водопады. Затем вернёмся в Горно-Алтайск.
Окончание тура
Мы доставим вас в аэропорт. До новых встреч!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|98 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, дегустация
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Катание на квадроциклах
- Баня (2 раза)
- Прогулка на катере
Что не входит в цену
- Перелёт до Горно-Алтайска и обратно
- Остальное питание
- 1-местное размещение
- Дополнительные экскурсии и активности вне программы