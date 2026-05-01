Погружение в магию Алтая начинается! За 8 дней мы исследуем окрестности знаменитого Чуйского тракта, покорим перевалы, увидим водопады и пейзажи, похожие на марсианские. Нас ждут катание на квадроциклах, путешествие на джипах в долину реки Чулышман и прогулка на катере по Телецкому озеру. Мы познакомимся с культурой коренных народов, попробуем традиционные угощения и услышим завораживающее горловое пение.

Описание тура

Организационные детали

Обувь: любая удобная обувь, лучше спортивная и с жесткой подошвой, также можно взять сандалии для летнего дня. Обязательно тапочки (или ваш вариант) для бани, рафтинга.

Основная одежда: повседневная одежда вполне подойдет, но лучше, если это будут спортивные вещи, так удобнее. Учитывайте, что погода может резко измениться, нужно быть готовым ко всему. Главное — не переусердствовать: любые удобные штаны/спортивные штаны/джинсы/легинсы — 2 пары, футболка с длинным рукавом (для защиты от ожогов, солнце может быть очень активным), шорты, легкая майка — 2 пары, купальник, головной убор (от солнца), носки.

Для женщин возможно взять с собой удобное спортивное платье или юбку, в которых комфортно двигаться и находиться в дороге.

Для непогоды: водонепроницаемая ветровка или дождевик, флисовая кофта, спортивная шапка, теплые носки, легкая куртка-ветровка.

Индивидуальная аптечка — если вы принимаете специфические лекарства, лучше взять их с собой. Аптеки по маршруту есть, но нужных лекарств может не быть, а цены будут выше.

Батареи/портативные зарядки/зарядники — в отеле можно подзарядиться, но на день этого может не хватить. Передвижение будет в машине, где можно подзарядить телефон, но подумайте, как, возможно, нужен кабель (переходник) или лучше взять портативную зарядку (повер банк).

Солнцезащитные очки/крем от загара/питательный крем — чтобы защитить глаза и кожу от яркого солнца.

Список носит рекомендательный характер, берете, что посчитаете нужным.

Основные вещи можно везти в чемодане, спортивной сумке, рюкзаке, драйбеге. Т. е. вещи можно транспортировать в любых сумках или чемоданах. Не берите с собой лишние вещи. В алтайских гостиницах нет сервиса по доставке вещей в номер, 90% гостиниц не оборудованы лифтами, от машины до номера вы будете переносить вещи самостоятельно.