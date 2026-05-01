Алтайская классика: обзорный автотур по знаковым локациям

Прогуляться на катере по Телецкому озеру, увидеть марсианские пейзажи и изучить петроглифы
Погружение в магию Алтая начинается! За 8 дней мы исследуем окрестности знаменитого Чуйского тракта, покорим перевалы, увидим водопады и пейзажи, похожие на марсианские.

Нас ждут катание на квадроциклах, путешествие на джипах в долину реки Чулышман и прогулка на катере по Телецкому озеру.

Мы познакомимся с культурой коренных народов, попробуем традиционные угощения и услышим завораживающее горловое пение.
Описание тура

Организационные детали

Обувь: любая удобная обувь, лучше спортивная и с жесткой подошвой, также можно взять сандалии для летнего дня. Обязательно тапочки (или ваш вариант) для бани, рафтинга.
Основная одежда: повседневная одежда вполне подойдет, но лучше, если это будут спортивные вещи, так удобнее. Учитывайте, что погода может резко измениться, нужно быть готовым ко всему. Главное — не переусердствовать: любые удобные штаны/спортивные штаны/джинсы/легинсы — 2 пары, футболка с длинным рукавом (для защиты от ожогов, солнце может быть очень активным), шорты, легкая майка — 2 пары, купальник, головной убор (от солнца), носки.
Для женщин возможно взять с собой удобное спортивное платье или юбку, в которых комфортно двигаться и находиться в дороге.
Для непогоды: водонепроницаемая ветровка или дождевик, флисовая кофта, спортивная шапка, теплые носки, легкая куртка-ветровка.
Индивидуальная аптечка — если вы принимаете специфические лекарства, лучше взять их с собой. Аптеки по маршруту есть, но нужных лекарств может не быть, а цены будут выше.
Батареи/портативные зарядки/зарядники — в отеле можно подзарядиться, но на день этого может не хватить. Передвижение будет в машине, где можно подзарядить телефон, но подумайте, как, возможно, нужен кабель (переходник) или лучше взять портативную зарядку (повер банк).
Солнцезащитные очки/крем от загара/питательный крем — чтобы защитить глаза и кожу от яркого солнца.

Список носит рекомендательный характер, берете, что посчитаете нужным.

Основные вещи можно везти в чемодане, спортивной сумке, рюкзаке, драйбеге. Т. е. вещи можно транспортировать в любых сумках или чемоданах. Не берите с собой лишние вещи. В алтайских гостиницах нет сервиса по доставке вещей в номер, 90% гостиниц не оборудованы лифтами, от машины до номера вы будете переносить вещи самостоятельно.

Программа тура по дням

1 день

Камышлинский водопад и остров Патмос

Встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска или заберём из отеля в городе. Просим выбирать утренние рейсы или приезжать заранее.

После встречи позавтракаем и отправимся на прогулку на лодке к Камышлинскому водопаду. Затем посетим скалы Зубы дракона и остров Патмос. Вечером заселимся в гостиницу, поужинаем и познакомимся поближе друг с другом.

2 день

Ороктойский мост, Еландинские пороги и катание на квадроциклах

После завтрака отправимся в музей алтайского быта, где узнаем больше о культуре коренных народов и попробуем традиционные угощения. Затем поедем к Ороктойскому мосту и Еландинским порогам. Далее нас ждёт яркое приключение — катание на квадроциклах! Завершим день вкусным ужином и отдыхом в бане.

3 день

Чуйский тракт, Калбак-Таш и водопад Ширлак

Этот день пройдёт в путешествии по одной из красивейших дорог мира — Чуйскому тракту. Мы проедем перевалы Семинский и Чике-Таман, увидим место слияния рек Чуи и Катуни, древние наскальные рисунки Калбак-Таш, памятник водителям и водопад Ширлак.

Вечером заселимся в новый отель.

4 день

Гейзерное озеро, урочище Кызыл-Чин

День начнётся с посещения Гейзерного озера. Далее полюбуемся снежными вершинами Северо-Чуйского хребта. Основную часть дня проведём в урочище Кызыл-Чин, которое называют Марс-1, Марс-2 и Луна. Если позволит погода, поднимемся на смотровую площадку на высоте 3040 метров.

5 день

Перевал Кату-Ярык, водопад Куркуре, Пазырыкские курганы, Красные ворота

После завтрака отправимся на джипах в долину реки Чулышман. Здесь нас ждёт перевал Кату-Ярык, водопад Куркуре, древние Пазырыкские курганы, Красные ворота и озёра Улаганского тракта.

6 день

Обратный путь в Горно-Алтайск

В этот день начнём путь обратно в Горно-Алтайск. Посетим святилище Адыр-Кан, проедем по старой дороге на Инегень, увидим Ильгуменский порог и прогуляемся по старому Чуйскому тракту.

Вечером заселимся в отель, а затем нас ждёт концерт горлового пения.

7 день

Телецкое озеро

Отправимся к Телецкому озеру — крупнейшему на Алтае. Нас ждёт увлекательная прогулка на катере, во время которой мы увидим живописные водопады. Затем вернёмся в Горно-Алтайск.

8 день

Окончание тура

Мы доставим вас в аэропорт. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник98 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, дегустация
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Катание на квадроциклах
  • Баня (2 раза)
  • Прогулка на катере
Что не входит в цену
  • Перелёт до Горно-Алтайска и обратно
  • Остальное питание
  • 1-местное размещение
  • Дополнительные экскурсии и активности вне программы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 10:00
Завершение: Аэропорт Горно-Алтайска, 8:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём
Артём — ваша команда гидов в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Добрый день! Я молодой, но уже опытный гид по Алтаю! Имею профильное образование и опыт в организации туров и проведении экскурсий. Официально аттестован как экскурсовод (гид). Работаю гидом 4 года, на Алтае родился и вырос, коренной житель! Хочу, чтобы ваше восприятие региона было правильным. Мы любим природу и умеем жить в гармонии с ней!

